Парки и скверы – красивые места для прогулок

В Сочи много мест, где приятно погулять и отдохнуть – это красочные ухоженные парки, набережные и пешеходные улицы города.

Набережная и пляж «Ривьера»

Пляж «Ривьера» является одним из лучших в Сочи. Он отличается лучшим покрытием – галька мелкая и почти не ощущается. Длина пляжной зоны составляет 300 метров, ширина – 50 метров. Есть дельфинарий, аттракционы, зона для пляжного волейбола, водные развлечения – скутеры, катания на «бананах» и «ватрушках». На набережной у пляжа много кафе и ресторанов, проводят дискотеки. Особенно красиво здесь в темное время суток.