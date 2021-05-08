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45 главных достопримечательностей Сочи

45 главных достопримечательностей Сочи (46 фото)

Автор:
08 мая 2021 11:12
Метки: в мире   достопримечательности   красота   сочи   фото   
356
46

Сочи – популярный город-курорт, который после проведения зимней Олимпиады в 2014 году стал еще популярнее у туристов. Наследие Олимпиады и сейчас привлекает внимание гостей города – это и горнолыжные современные курорты, и Олимпийский парк со знаменитыми поющими фонтанами. Ежегодно тысячи болельщиков съезжаются в Сочи посмотреть автогонки на трассе «Сочи Автодром» или соревнования, проводимые в комплексах Красной Поляны.

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Метки: в мире   достопримечательности   красота   сочи   фото   
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2  комментария
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1k
Будильник вам в разные места 2 часа назад
45 не могут быть главными. Все равно что каждую шарагу с ксероксом за деньги звать центром печати.
В Сочи я увидел самую лютую толпу на перроне, из-за чего никогда больше не сунусь в этот город. Невообразимая плотность населения.
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4k
Михаил Час назад
побывал в сочи, в имиритинке, там конечно красиво, но в сочи не хочу больше. Дорого, сервис это пустой звук, много хачей, причем наглые с.уки, сочинские фавеллы это нечто)), ну повторюсь, это цены! местные дерут втридорога
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