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Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит

Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит (39 фото)

Автор:
23 апреля 2021 08:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Викки Дуган   Девушка   история   красота   факты   фото   
3098
39
В середине прошлого века Викки блистала на страницах Playboy, побеждала на всевозможных конкурсах красоты и даже снималась в кино — мало того, именно она стала прообразом секс-бомбы Джессики Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера».

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Метки: Викки Дуган   Девушка   история   красота   факты   фото   
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24  комментария
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Комментарий удален. Причина: порнография
11k
Показать ещё 5 ответов (из 7)
753
Атомный Крот 8 минут назад
Т.е. она одновременно и на материале для кроя платья, и на нижнем белье экономила.

Да еще и зарабатывала на этом.
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6k
Фельдъегерь 13 минут назад
спина - что надо!
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Да нормальные у нее сиськи были
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samsr Полчаса назад
Где
сиськи?
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1k
Гур samsr Полчаса назад
Прикинь , были..
Вон в лучшем комментарии, а их удалили. Сказали, что порнография))))
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4k
samsr Гур Полчаса назад
Ироды, только сиськи спасут этот шарик, верните
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7k
Dabus 43 минуты назад
На данный момент тёте, аж целых 92 года ...
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3k
Алекс Таворотов 44 минуты назад
фигня из под ногтя, Джесика во всех смыслах интересней, а таких фиф у нас каждом троллейбусе по 2.
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Комментарий удален. Причина: порнография
2k
4k
jo 55 минут назад
Мирей Дарк в Высоком блондине пошла дальше :)
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86k
Дмитрий 58 минут назад
Такую бабёнку можно жарить 24 часа в сутки.
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7k
shimpansky Дмитрий 49 минут назад
Дмитрий, побереги сковородку.
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76k
Броненосец Потелкам shimpansky Полчаса назад
Он фитильком дарит.
Карманная газовая горелка.
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4k
Дарвин и аморальная премия Дмитрий Полчаса назад
Дрочишь небось?
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11k
Элитный тигр 58 минут назад
Все время повернута спиной - неинтересно. Симпатичная, но ничего экстраординарного. Даже в тексте написано - просто раскручена...
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7k
Izrin Maria 2 часа назад
Джессика поинтереснее будет. И поумнее.
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