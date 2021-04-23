Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит

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В середине прошлого века Викки блистала на страницах Playboy, побеждала на всевозможных конкурсах красоты и даже снималась в кино — мало того, именно она стала прообразом секс-бомбы Джессики Рэббит в фильме «Кто подставил кролика Роджера».
Ни для кого не секрет, что современная культура одержима, пардон, попами. Такие светские тусовщицы, как Ким Кардашьян и Ники Минаж, создают имидж за счет своей пятой точки. Однако они далеко не первые, кто акцентировал внимание на месте чуть пониже спины.
В 1950‑х годах общественность будоражила Викки Дуган. Эта модель имела обыкновение носить платья с чрезвычайно открытой спиной. Кстати, именно она стала прототипом мультипликационной секс-бомбы Джессики Рэббит.
Викки Дуган родилась в 1929 году. Уже в 16 лет внешность помогла девушке выиграть ряд конкурсов красоты. Тогда же она вышла замуж за Уильяма Саймонса — владельца фотостудии. Но чем больше возрастала популярность Викки, тем хуже были отношения между супругами.
В начале 1950‑х Викки Дуган в основном была лицом рекламных кампаний. Затем она получила первую роль в фильме «Возвращение из вечности». Стоит отметить, что кинокарьера Викки так и не сложилась. За 10 лет попыток девушка снялась лишь в семи кинолентах и трех телесериях. Ни одной главной роли.
Настоящая слава пришла к Викки Дуган после знакомства с голливудским публицистом Милтоном Вайссом. Вайсс предложил Викки создать имидж секс-бомбы, и она согласилась. Первоначально публицист заказал для девушки три безумно дорогих эксклюзивных платья. Они были длинные, элегантные и… с полностью открытой спиной. Именно в них Викки появлялась на всех вечеринках и премьерах фильмов. Пресса окрестила ее прозвищем The Back — Спинка.
План Вайсса работал безупречно. В таблоидах то и дело писали о Викки Дуган. Роковую красотку даже не пускали на некоторые премьеры фильмов, т.к. актрисы жаловались, что она перетягивает все внимание на себя. В 1957 году Викки Дуган привлекла внимание Хью Хефнера и снялась для журнала Playboy. Когда ее спросили, почему она носит платья только с открытой спиной, Викки ответила: «А что делать, если у меня такая маленькая грудь».
О Викки Дуган снова заговорили, когда мультипликаторы скопировали ее образ, создавая персонаж Джессику Рэббит из анимированного фильма «Кто подставил кролика Роджера». У сексуальной Джессики было не только платье с открытой спиной, позаимствованное у Викки, но и та же манера говорить.
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Да еще и зарабатывала на этом.
Вон в лучшем комментарии, а их удалили. Сказали, что порнография))))
Карманная газовая горелка.