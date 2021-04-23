Соблазнительная Викки Дуган, ставшая прототипом Джессики Рэббит

План Вайсса работал безупречно. В таблоидах то и дело писали о Викки Дуган. Роковую красотку даже не пускали на некоторые премьеры фильмов, т.к. актрисы жаловались, что она перетягивает все внимание на себя. В 1957 году Викки Дуган привлекла внимание Хью Хефнера и снялась для журнала Playboy. Когда ее спросили, почему она носит платья только с открытой спиной, Викки ответила: «А что делать, если у меня такая маленькая грудь».