25 самых глупых преступлений, попавших на камеру видеонаблюдения

Предлагаем подборку увлекательных историй про тупиц, которые были засняты на камеру во время совершения преступлений. Чем они думали? Непонятно. Что ж, нет ничего приятнее торжества правосудия! Особенно если люди, нарушающие закон, — полные идиоты.
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Этот список будет полон воров-неудачников, но этого парня даже немного жаль. Молодой начинающий вор проник в пекарню в Мельбурне и каким-то образом оказался запертым в кладовой. На уморительных записях камер видеонаблюдения видно, как он складывает в штабеля все, что попадается под руку, включая контейнеры, стулья и мусорные баки, в отчаянной попытке выбраться из кладовой на крышу.
Более 30 минут камеры снимали, как этот лузер пытается вскарабкаться на свою самодельную гору, но терпит неудачу и не менее 5 раз падает на пол. В конце концов он все же выбрался оттуда. Но сдался в полицию, когда повсюду стали появляться кадры с его окровавленным лицом.
С фамилией парню повезло! Прямо как у суперзлодея из Marvel. Но на этом сходство заканчивается.
Потому что надевать на голову полиэтиленовый пакет — это настолько глупо, что даже детей учат этого не делать. Когда в 2015 году мистер Бэдмэн («плохой мужик») попытался обокрасть гостиничные номера в городе Порткоул (Уэльс), он понял, что ему нужно как-то скрыть лицо от камер наблюдения в коридорах. На видеозаписи видно, как он бродит с пакетом на голове, заходя в номера и выходя из них. Однако позже он возвращается в коридор, сняв пакет, после того как один из гостей отеля прерывает его занятие. В общем, отличная фамилия. Правда, не слишком говорящая.
Это техасский Робин Гуд. Ну, во всяком случае, его мини-версия.
В 2017 году магазин Shipley Do-Nuts в Хьюстоне (США) был ограблен тремя мужчинами, вооруженными пистолетами и черными масками. Пока они кричали и требовали у покупателей отдать им телефоны (обычная процедура ограбления), один из мужчин схватил пончики и начал раздавать их покупателям, находившимся в магазине. Сладкие угощения — это, конечно, хорошо, особенно когда их получают люди в шоковом состоянии, но вот воровство — не круто.
Некоторые воры стремятся доставить вам как можно больше неудобств. Другие готовы оказать дружескую помощь в виде ручного труда, прежде чем скрыться с вашим имуществом. В 2022 году мужчина по имени Маркус Хаббард понял, что ему срочно нужна газонокосилка, и отправился на ее поиски.
Непонятно, хотел ли он проверить остроту ножей или просто общие возможности газонокосилки, прежде чем забрать ее домой. Как бы то ни было, Маркус, или "Маркус-газонокосильщик", принялся стричь газоны перед домом и на заднем дворе законных владельцев аппарата, после чего скрылся, волоча газонокосилку за собой. Это очень смешно. В конце концов ему пришлось бросить газонокосилку, и поэтому удалось избежать ареста.
Жизнь в сто раз труднее, когда ты идиот. Два бразильских грабителя были пойманы в 2016 году после того, как попытались обмануть сигнализацию в одном из банков Санта-Катарины, обрядившись в фольгу с ног до головы. Даже если бы это сработало, преступникам следовало бы сосредоточить свои умственные усилия на том, как спрятаться от камер наблюдения, которые зафиксировали грабителей, пока они ползли по банку и пытались проникнуть в сейф. Сразу же была вызвана полиция, и эти двое были арестованы.
В фильме «Большой куш» два вора совершают вооруженное ограбление и застревают в здании, потому что не могут решить, что делать — толкать или тянуть дверь, чтобы она открылась. Это уморительная сцена, которая не могла произойти в реальной жизни. В конце концов, кто может быть настолько глуп?
Ответ на этот вопрос дает Джеймс Аллан, 28-летний мужчина, который пытался совершить кражу в магазине. Ему помешало то, что он толкнул дверь, а не потянул ее на себя. Мало того, он держал в руках игрушечный пистолет и снял маску перед камерой наблюдения. Можно с уверенностью сказать, что Джеймс Аллан никогда не будет признан мастером воровского дела.
Это самый страшный угонщик автомобилей в Америке.
Что же сделал этот парень, чтобы завоевать такой титул? Ну, он каким-то образом умудрился, убегая от полиции, попасть под автомобиль, который в этот момент пытался угнать. Встречайте 31-летнего Исайю Джона Геллатли, человека со сломанной ногой. Его путь к прижатому к стене телу начался с того, что полицейский из города Хэппи-Вэлли, штат Орегон, отреагировал на звонок 911 о готовящейся краже. Полицейские быстро заметили Геллатли в припаркованном автомобиле Honda Accord 1998 года выпуска. По какой-то причине он лежал на полностью откинутом водительском сиденье.
Была ли это его бесплодная попытка спрятаться? Возможно. Но бывает и лучше. Когда офицер подошел к машине и посветил фонарем внутрь, Геллатли поднялся на водительском сиденье, включил передачу, и началась скоростная погоня. Наконец Геллатли решил, что пора уходить, открыл водительскую дверь и выпрыгнул из все еще движущейся машины. В итоге несостоявшийся угонщик оказался зажатым под колесом автомобиля и сломал ногу. Офицеры также обнаружили в салоне Honda лопатку для пинг-понга, теннисную ракетку, дизайнерские солнцезащитные очки и скутер Schwinn.
2015 год был диким годом в Торонто. Это был год «грабителя с тростью». Человека, который не раз и не два пытался ограбить магазины, используя только трость.
В общем, это было совсем не смешно. Но полицейский отчет о его злодеяниях без смеха читать невозможно. Во всех случаях этот безумец заходил в магазин с четырехгранной тростью, размахивал ею и требовал у продавца деньги. После каждой неудачной попытки он скрывался с места преступления на красном четырехколесном скутере. В полицейских ориентировках он значился как человек, который пытался грабить магазины, «агрессивно используя трость».
Когда вы придумываете идеи для маскировки, ваша первая задача — сделать так, чтобы вас не узнали. Правильная маскировка также должна быть незаметной, чтобы можно было слиться с толпой людей. Маскировка, использованная 48-летним жителем Питтсбурга Деннисом Хокинсом, решившим ограбить банк, не оправдала себя по обоим пунктам.
Она состояла из женского светлого парика, накладной груди и каких-то клоунских штанов. Первая проблема заключалась в том, что его лицо с усами и козлиной бородкой было видно на камерах видеонаблюдения. Вторая проблема — в том, что его маскировка была не совсем незаметной. Работник автозаправочной станции позвонил и сообщил, что человек с такой внешностью пытается угнать машину, вскоре после того, как полиция опубликовала его описание.
Это неудачное ограбление было бы просто смешным, если бы не фактор неловкости.
Никогда еще вор не был так смущен, как этот человек, который набрался храбрости и вошел в салон красоты с оружием в кармане.
Видимо, ему никто не объяснил, что с женщинами в салонах красоты лучше не шутить. У женщин, делающих маникюр, и так хватает проблем в жизни, так что не стоит с ними связываться. Идиоту-храбрецу пришлось поджать хвост и уйти после того, как ни одна женщина не отдала ему свои вещи.
А здесь у нас преступница — женщина.
Карманница была поймана на камеру, когда украла драгоценности посетительницы салона красоты в Лос-Анджелесе. Воровка зашла туда якобы для того, чтобы сделать маникюр. Услугу она получила. И покинула салон с совершенно новыми ногтями, а также с обручальным кольцом другой женщины. Воровку удалось задержать менее чем через два дня, а кольцо было возвращено его законной владелице.
В 2017 году в Йоханнесбурге (ЮАР) распространилось уморительное видео, на котором трое мужчин пытаются проникнуть в дом. Ограбление было предотвращено и снято на видео самим хозяином дома!
История такая: трое парней пытаются проникнуть на территорию дома, взломав ворота. Владелец дома получает сигнал о проникновении и выходит на улицу, вооружившись камерой, чтобы снять происходящее на видео. Грабители не замечают хозяина дома и пытаются ломом открыть ворота, пока он не прочищает горло, давая понять, что он здесь. После этого троица в недоумении переглядывается с хозяином дома и друг с другом и решает сделать ноги.
В 2014 году в одном из городов штата Джорджия произошла серия необычных ограблений. Мужчина, на котором из одежды была только ковбойская шляпа, проникал в чужие дома и попадал в объективы камер наблюдения. Где-то он просто расхаживал голышом по дому, ел еду из холодильника и пил найденный в баре алкоголь, мог включить музыку и насладиться моментом, а где-то тупо грабил. Его очень быстро поймали. Эшдон Гиббс так и не смог объяснить, как он решал, какие дома будут разграблены, а в каких он просто послушает музыку под холодное пивко.
Самое сложное в этом случае — описать все способы, с помощью которых этот потенциальный похититель банкоматов из австралийского города Таунсвилл облажался. Во-первых, на записи с камеры наблюдения видно, как парень бросает какой-то предмет в механические двери магазина, и тот рикошетом отлетает обратно. Но он — человек целеустремлённый и не отступает. Он бьет по двери до тех пор, пока ему не удается пробить в ней дыру. Оказавшись внутри, он привязывает цепь к банкомату. К сожалению, он не замечает, как цепь защелкивается у магазина на АЗС. Он срывается с места, ожидая, что банкомат вылетит вслед за его машиной, но ничего не происходит. В конце концов, идиоту приходится сдаться — сесть в машину и уехать... без банкомата.
Хотя всем нам нравится отмечать свои достижения и размещать их в интернете, чтобы друзья и родственники могли их увидеть, мы должны задуматься о том, чем мы делимся с остальным миром. И о том, что наши сообщения в социальных сетях могут увидеть гораздо больше людей, чем мы думаем.
Майкл Бейкер считал, что слить бензин из полицейского автомобиля — это не только блестящая идея, но и идея, которой следует поделиться со всем миром. Его девушка сфотографировала его, позирующего возле машины, когда он сливал из нее бензин. Хвастовство — это, конечно, здорово, но он зашел слишком далеко, когда выложил фотографию в соцсети. Её увидели его друзья, родственники и местные правоохранительные органы. Наивно было полагать, что будет иначе.
Раз уже завел ребенка, пусть служит прикрытием! Так рассудил один житель РФ, который привел своего малыша в магазин электроники и украл ноутбук. Пока бедный малыш растерянно озирался по сторонам, отец года засунул устройство под свитер, а затем взял сына на руки, чтобы использовать его тело как прикрытие от посторонних глаз. Он успел выйти из магазина и уже полагал, что ему все сошло с рук, но забыл о всевидящем глазе камер видеонаблюдения и был впоследствии задержан.
Кирпич может быть ценным инструментом для разбивания двери или окна. Но он не так эффективен, если вор бросает кирпич не в окно, а в своего сообщника.
Двое грабителей-неудачников из Китая пытались проникнуть в здание, кидая в окно кирпичи. Но что-то случилось с координацией движений и первый преступник случайно запустил кирпичом во второго. Тому прилетело прямо в лицо. Ему наверняка понравилась альтернативная вселенная, которую он увидел в течение следующих нескольких секунд, после чего вернулся в реальность с сильной головной болью и несколькими разорванными кровеносными сосудами.
Кстати, о казусах с кирпичами: этот вор попытался проникнуть в здание, разбив стекло, но кирпич отскочил и ударил его по голове, сбив с ног. Возможно, он никогда не слышал о третьем законе Ньютона, но карма определенно позаботилась о том, чтобы он получил ответную реакцию на свои действия.
Полиция округа Принс-Джордж (США) опубликовала видеозапись неудачного ограбления, на которой мужчина пытается проникнуть в ресторан, разбив кирпичом окно. К его несчастью, окно оказалось пуленепробиваемым, и кирпич отплатил за действия преступника солидным рикошетом в лицо.
Некоторые преступления способны показать нам, в каком месте эволюция пошла очень неправильно. Например, Эми Адамс. В 2006 году она ограбила магазин в Новой Зеландии. Умный владелец магазина решил использовать записи камер наблюдения, чтобы заманить ее обратно: он показал ее фотографию по местному телевидению, сообщив, что она стала обладательницей приза "Счастливый покупатель этой недели" и должна явиться лично, чтобы получить свой приз.
Тогда она вернулась в магазин, назвала свое имя, указала себя на записи камер наблюдения, и полицейские под прикрытием немедленно надели на нее наручники. В ходе судебного разбирательства она продолжала отрицать, что нарушила какой-либо закон, пока судья не объяснил ей доходчиво, что она виновна и убедить кого-либо в обратном невозможно.
Народ, слишком много телевизора — это вредно. Вот правда. Бандиты-червяки получили свое странное название за то, как они ползали, катались и шарахались по ресторану в стиле "Миссия невыполнима", пытаясь обмануть камеры наблюдения. При этом они унесли с собой около 450 долларов из чаевых персонала.
Конечно, они почти наверняка идиоты, ведь если бы они были гениями, то не стали бы грабить пиццерии ради навара в несколько сотен долларов. И, кем бы они ни были, они явно преступники. Но существует и вероятность того, что эти парни точно знали, где находятся камеры, и решили сделать что-то вроде ниндзя-ползания по полу, потому что думали, что это будет смешно, если попадет в новости. Ну вдруг?
Пару лет назад один из магазинов Питтсбурга на несколько напряженных и странных секунд превратился из обычного места в сцену из "Игры престолов". Это произошло потому, что вор попытался захватить магазин с помощью мачете, но обнаружил, что у кассира есть свое оружие.
Когда неизвестный с клинком бросился за прилавок в поисках денег, кассир достал свой клинок — полноразмерный скимитар. И вот так в проходах одного из питтсбургских магазинов на несколько секунд завязалась битва на клинках.
Это происшествие можно назвать "кражей ювелирных изделий на льду". Кадры просто уморительны.
На записи с камер наблюдения видно, как четверо мужчин в масках врываются в ювелирный магазин Gem Jewellers в Ковентри (Англия). Однако пол в помещении был недавно натерт воском, что вызвало у них некоторые трудности, связанные со скольжением. Преступники с холщовыми сумками и топорами напоминали маленьких пингвинов, которые учились ходить по льду, пытаясь добиться сцепления со скользким полом. К сожалению, ворам удалось похитить золотых украшений на сотни тысяч фунтов, несмотря на неуклюжую пингвинью походку.
Этот случай, безусловно, странный и ужасно неприятный.
Мужчина из города Салинас, штат Калифорния, получил прозвище "#doorbelllicker" после того, как система домашней безопасности зафиксировала, как он в течение трех часов облизывал дверной звонок владельца дома. Да, трех часов.
Семья Данганов, проживающая в этом доме, сообщила об инциденте властям, обнаружив мужчину на пороге своего дома с помощью системы домашнего мониторинга. В момент инцидента дети находились дома одни и, к счастью, проспали весь переполох. Родители же получили уведомление об активности у входной двери. Видеозапись сразу же получила широкую огласку, и вскоре мужчина был опознан как Роберто Даниэль Арройо. Также было зафиксировано, как Арройо опорожняет мочевой пузырь во дворе дома. По словам "#doorbelllicker", он просто хотел позвонить в звонок и убежать. Очень странный тип.
Кто сказал, что работа юриста скучна? Не каждый день человек приходит в суд, чтобы признать свою вину в нарушении правил дорожного движения, и в итоге роняет грамм кокаина на пол — прямо на глазах у судьи. К счастью, камеры наблюдения в зале суда были включены, и момент, о котором Лемар Рид будет сожалеть всю оставшуюся жизнь, был запечатлен на пленке, чтобы навсегда остаться в истории YouTube.
Зачем кому-то вообще брать с собой в суд запрещенные вещества? Или это случай дальновидного предпринимателя? Ведь никогда не знаешь, где может поджидать тебя клиент, верно?
В результате сюжетного поворота, достойного шекспировской комедии, на Фестивале Возрождения в Колорадо один парень нарвался на неприятности. Современный "рыцарь" в не самых блестящих доспехах попытался унести меч.
Однако не учел, что в толпе присутствуют реальные герои. Две женщины погнались за похитителем меча на холм, и одна из них, одетая в костюм девицы эпохи Возрождения, применила прием захвата за шею и удерживала его так около пяти минут, пока не появился ее муж в костюме рыцаря, который удерживал вора до прибытия охраны. И все это было снято на видео.
Кто бы мог подумать, что фестивали эпохи Возрождения могут быть такими веселыми?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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