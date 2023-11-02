25 самых глупых преступлений, попавших на камеру видеонаблюдения

Этот список будет полон воров-неудачников, но этого парня даже немного жаль. Молодой начинающий вор проник в пекарню в Мельбурне и каким-то образом оказался запертым в кладовой. На уморительных записях камер видеонаблюдения видно, как он складывает в штабеля все, что попадается под руку, включая контейнеры, стулья и мусорные баки, в отчаянной попытке выбраться из кладовой на крышу.

Более 30 минут камеры снимали, как этот лузер пытается вскарабкаться на свою самодельную гору, но терпит неудачу и не менее 5 раз падает на пол. В конце концов он все же выбрался оттуда. Но сдался в полицию, когда повсюду стали появляться кадры с его окровавленным лицом.