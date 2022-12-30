В этой стране девушкам категорически запрещено носить нижнее белье

Как только Мсвати III пришёл к власти он постоянно боролся за то, чтобы вернуть женщин к истокам (а мужчин типа туда не надо?). Он заявлял, что все беды в государстве от женщин, одетых в брюки и короткие юбки. И в трусах.

Мсвати свято был уверен, что если когда-то предки веками обходились без всего этого, то и современные дамы обязаны вернуться к традиционному в одежде укладу.