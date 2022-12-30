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В этой стране девушкам категорически запрещено носить нижнее белье

В этой стране девушкам категорически запрещено носить нижнее белье

Автор:
30 декабря 2022 16:06
Сообщество : RealFishki
Метки: девушки   женщины   законы   интересное   путешествия   факты   
2306
5
В какой стране нет абсурдных законов? Кажется, что в любой хоть один да найдётся. Обычно они являются отголосками прошлой жизни, которые забыли отменить.
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Метки: девушки   женщины   законы   интересное   путешествия   факты   
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8  комментариев
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6k
sumrаknn Час назад
дайте нам такого короля в правительство, нет, дайте два.
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39k
turyst Полчаса назад
Рецепт дня.

Пару слов поменять и картинку - пост готов!
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100
Tupen 41 минуту назад
Интересно, он знает, что у женщин бывают месячные, в связи с чем они вынуждены носить хоть что-то, чтобы кровь по ногам не текла?
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minimalism

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