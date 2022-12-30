В этой стране девушкам категорически запрещено носить нижнее белье

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В какой стране нет абсурдных законов? Кажется, что в любой хоть один да найдётся. Обычно они являются отголосками прошлой жизни, которые забыли отменить.
Но одно африканское государство совершенно недавно приняло новый закон, который кажется в 21 веке абсолютно бредовым. Король Свазиленда издал закон запрещающий всем женщинам носить нижнее белье. И наказание за это очень унизительное и неприятное.
И, чтоб два раза не вставать, изменил заодно и название государства - четыре года назад Свазиленд стал Эсватини.
И, чтоб два раза не вставать, изменил заодно и название государства - четыре года назад Свазиленд стал Эсватини.
Но вернёмся к прекрасным дамам. Закон предписывает, что если на женщине, девочке, девушке или бабушке будет обнаружено нижнее бельё, то полиция обязана вмешаться: сорвать его с несчастной, даже если она находится в публичном месте. Потом полиция обязана разорвать бельё на мелкие кусочки. Если ситуация повторится, то полиция имеет право применять и более суровые меры.
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Несколько ранее король запретил женщинам носить юбки выше колена, а обтягивающие фигуру вещи и так не приняты. Женщинам также строго запрещено носить брюки.
Как полиция узнает, что та или иная женщина носит трусы и бюстгальтер? Видимо, через каких-то тайных осведомителей, или же проверять всех подряд.
Девушки, естественно, были возмущены таким новым законом и по стране прокатилась волна протестов.
Как полиция узнает, что та или иная женщина носит трусы и бюстгальтер? Видимо, через каких-то тайных осведомителей, или же проверять всех подряд.
Девушки, естественно, были возмущены таким новым законом и по стране прокатилась волна протестов.
Как только Мсвати III пришёл к власти он постоянно боролся за то, чтобы вернуть женщин к истокам (а мужчин типа туда не надо?). Он заявлял, что все беды в государстве от женщин, одетых в брюки и короткие юбки. И в трусах.
Мсвати свято был уверен, что если когда-то предки веками обходились без всего этого, то и современные дамы обязаны вернуться к традиционному в одежде укладу.
Мсвати свято был уверен, что если когда-то предки веками обходились без всего этого, то и современные дамы обязаны вернуться к традиционному в одежде укладу.
Эсватини на самом деле является неблагополучным государством - массовое заражение СПИД, малярия, нищета, сложные экономические и природные условия.
Король не уточнил, как именно в этом всём виноваты женщины в трусах и штанах. Как и не предпринял никаких реальных действий по улучшению положения в стране.
Идиотские поступки Мсвати III привели к массовым протестам в стране. Несколько месяцев назад короля принудили бежать в ЮАР. Вот только его законы всё еще действуют, потому что правительство отрицает факт побега короля.
Король не уточнил, как именно в этом всём виноваты женщины в трусах и штанах. Как и не предпринял никаких реальных действий по улучшению положения в стране.
Идиотские поступки Мсвати III привели к массовым протестам в стране. Несколько месяцев назад короля принудили бежать в ЮАР. Вот только его законы всё еще действуют, потому что правительство отрицает факт побега короля.
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Метки: девушки женщины законы интересное путешествия факты
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