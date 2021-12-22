В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина

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В те времена женщины были практически выброшены из множества общественных мероприятий. Никаких жертвоприношений, священных религиозных ритуалов, спортивных игр и театральных постановок.
И в письменных источниках также есть упоминания о том, что женщинам в архаическом Риме даже вино пить не разрешалось. Муж, который застал бы жену пьющей, имел право на развод. И ей бы повезло, потому что также у него было право на то, чтобы убить ее.
Какой должна была быть идеальная римлянка? Заботливая мать, послушная жена, хорошая хозяйка. Во всем поддерживать своего мужа не сметь его ослушаться.
Положение женщин Древнего Рима постоянно эволюционировало и менялось: во времена Римской Империи, к примеру, у женщин было много полномочий и прав, о которых в Греции и даже в Царский римский период речи быть не могло.
Однако, даже в период расцвета Римской Империи женщина никогда не была бы равной мужчине.
Положение женщин Древнего Рима постоянно эволюционировало и менялось: во времена Римской Империи, к примеру, у женщин было много полномочий и прав, о которых в Греции и даже в Царский римский период речи быть не могло.
Однако, даже в период расцвета Римской Империи женщина никогда не была бы равной мужчине.
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Есть множество документов, подтверждающих запрет на употребление женщинами вина: в одной из таких бумаг есть рассказ, как римская девушка украла ключи от винного погреба, напилась вина и умерла от голода. Муж на несколько недель запер ее в этом же погребе и римское общество оправдало такой его поступок.
Другую женщину за распитие вина муж забил палкой до смерти.
А на римских "вечеринках" родственники или близкие люди могли спокойно поцеловать девушку в губы, чтобы проверить не пила ли она. Эта информация известна, благодаря Плинию Старшему, описавшему случаи в своем труде "Естественная история".
Другую женщину за распитие вина муж забил палкой до смерти.
А на римских "вечеринках" родственники или близкие люди могли спокойно поцеловать девушку в губы, чтобы проверить не пила ли она. Эта информация известна, благодаря Плинию Старшему, описавшему случаи в своем труде "Естественная история".
Как утверждают историки, этот запрет не был настоящим архаичным обычаем. Это было порождение Римской республики, которое, скорее всего, под влиянием греков, взяло на себя обязанность превратить "женщин в целомудренных и послушных жен и дочерей".
Мужская диктатура привела к тому, что женщины воспринимались как бесправные слабые личности, подверженные любым плохим влияниям. Римские мужчины на самом деле считали, что вино опасно для женщин, так как угрожало здоровью ребенка и возможности зачатия, часто затуманивало женский разум, подбивая их на неприличное поведение, вплоть до измен (можно подумать, для мужчин оно ну прямо водичка).
Мужская диктатура привела к тому, что женщины воспринимались как бесправные слабые личности, подверженные любым плохим влияниям. Римские мужчины на самом деле считали, что вино опасно для женщин, так как угрожало здоровью ребенка и возможности зачатия, часто затуманивало женский разум, подбивая их на неприличное поведение, вплоть до измен (можно подумать, для мужчин оно ну прямо водичка).
Этот запрет переняли от греков, у которых были серьезные проблемы с менадами (фанатичными поклонницами Диониса, бога вина). Раз в год менады уходили из дома, оставив детей, хозяйство и мужа, намеренно противостояли запретам, устраиваю веселье, пляски с неизвестными мужчинами и, разумеется, распитием большого количества вина. Фресок с менадами, будто бы одурманенными вином, было достаточно, чтобы сначала греки, а за ними и римляне запретили женщинам пить вино.
Однако, званые обеды с хорошей едой и алкоголем были важны для патрициев, ведь как еще продемонстрировать свое богатство и заключать выгодные сделки. Жен их часто приглашали по тем же причинам. Большинство знатных римлян закон игнорировало, пока не нужна была веская причина, чтобы избавиться от своей супруги. Последний развод из употребления женщиной вина был зафиксирован в Риме в 194 году до н.э.
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Метки: древний рим женщины законы интересное история факты
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Наряду с отходом от патерналистского общества и превращением Рима в Империю, очень быстро либерализировался подход к проблеме употребления алкоголя женщинами. Другими словами говоря, женщины вполне могли уделываться вхлам наравне с мужчинами.
А вот то, что афтар использует для иллюстрации миниатюры и картины, в основном европейских художников эпохи Возрождения и, даже новодел, это реальный минус. Живопись римлян архаичных времен была напрямую перенята у этрусков и выглядела примерно так: А не так как у афтара...