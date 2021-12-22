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В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина

В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина (6 фото)

Автор:
22 декабря 2021 15:30
Сообщество : RealFishki
Метки: древний рим   женщины   законы   интересное   история   факты   
810
6
В те времена женщины были практически выброшены из множества общественных мероприятий. Никаких жертвоприношений, священных религиозных ритуалов, спортивных игр и театральных постановок.
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Метки: древний рим   женщины   законы   интересное   история   факты   
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83
. . Час назад
Автор дятел... ни времени ни практически фактов....
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2k
Иришка Поддубная 19 минут назад
Всю историю человечества плохие мужчины хотели видеть в женщинах лишь "целомудренных и послушных жен и дочерей", но менее века назад эта ужасная ситуация была исправлена и справедливость восторжествовала... но нужна ли она?
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8k
Александр 48 минут назад
Древние знали толк в семейном укладе.
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47k
zloykoyot 2 часа назад
"Однако, даже в период расцвета Римской Империи женщина никогда не была бы равной мужчине." Достаточно сказать что тогда женщины не имели личных имён, только родовые, а после замужества к родовому имени просто прибавляли имя мужа.
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