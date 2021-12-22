В Древнем Риме женщину могли убить за употребление вина

Есть множество документов, подтверждающих запрет на употребление женщинами вина: в одной из таких бумаг есть рассказ, как римская девушка украла ключи от винного погреба, напилась вина и умерла от голода. Муж на несколько недель запер ее в этом же погребе и римское общество оправдало такой его поступок.

Другую женщину за распитие вина муж забил палкой до смерти.

А на римских "вечеринках" родственники или близкие люди могли спокойно поцеловать девушку в губы, чтобы проверить не пила ли она. Эта информация известна, благодаря Плинию Старшему, описавшему случаи в своем труде "Естественная история".