Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии

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Невысокая хрупкая девушка, весёлая и с большими лукавыми глазами. Она совершенно не вписывается в ужасы и тяготы войны, которые могли сломать и менее нежных людей. Но история Лидии доказывает обратное.
Пока она служила в Красной Армии - совершила много боевых вылетов. Большинство из них были в ночное время, когда лётчики могли воспользоваться фактором неожиданности. Целовальникова разносила колонны техники гитлеровцев, нанося удары по их позициям перед боями. Как же сложилась судьба героини?
Лидия родилась в Саратове в 1923 году. Маленькой она мечтала о том, о чём мечтали все девочки - что она станет когда-нибудь учителем или врачом, шила наряды куклам, делала себе разные причёски. Но счастливая юность оборвалась с вторжением немецких войск.
Лидия прекрасно отдавала себе отчёт в том, в какой опасности находится страна и пошла в военкомат, где набирали комсомольцев. Девушка честно сказала, что военных навыков у неё нет, но она не может оставаться в стороне. Что-то, видимо, было в ней такое, что убедило комиссию отправить юную воительницу на фронт.
Лидия прекрасно отдавала себе отчёт в том, в какой опасности находится страна и пошла в военкомат, где набирали комсомольцев. Девушка честно сказала, что военных навыков у неё нет, но она не может оставаться в стороне. Что-то, видимо, было в ней такое, что убедило комиссию отправить юную воительницу на фронт.
Ей повезло, если можно так сказать, - Лидию зачислили в воинскую женскую часть, которую формировала Герой Советского Союза Марина Раскова.
Интересно, что ещё перед зачислением, Лидия столкнулась в двери с женщиной в форме гражданской авиации. Та сказала, что такой "малышке" точно не сюда. Целовальникова резко ответила, "Как раз сюда". Женщина спросила, кто же такая напористая девушка и после того, как Лидия назвала имя, ответила: "Такой не знаю". Лидия за словом в карман не лезла: "Скоро узнаете".
И эта стопроцентная уверенность осталась с ней на все дальнейшие годы.
Интересно, что ещё перед зачислением, Лидия столкнулась в двери с женщиной в форме гражданской авиации. Та сказала, что такой "малышке" точно не сюда. Целовальникова резко ответила, "Как раз сюда". Женщина спросила, кто же такая напористая девушка и после того, как Лидия назвала имя, ответила: "Такой не знаю". Лидия за словом в карман не лезла: "Скоро узнаете".
И эта стопроцентная уверенность осталась с ней на все дальнейшие годы.
Целовальникова очень хотела стать штурманом. Для этого нужно было учиться несколько месяцев. Постепенно настойчивая девушка постигала сложное искусство полётов, параллельно работая вооруженцем и укладчиком парашютов.
13 сентября 1943 года Лидию наконец зачислили в полк ночных бомбардировщиков. На своём самолёте Целовальникова вместе с напарницей часто доставляли провизию и вооружение солдатам, что находились на подступах к Крыму. Сбрасывая груз ей приходилось преодолевать зону, которую занимали немцы и тогда, выключив двигатель, лётчица переходила на бреющий полёт, спеша к морю, где было немного безопаснее.
13 сентября 1943 года Лидию наконец зачислили в полк ночных бомбардировщиков. На своём самолёте Целовальникова вместе с напарницей часто доставляли провизию и вооружение солдатам, что находились на подступах к Крыму. Сбрасывая груз ей приходилось преодолевать зону, которую занимали немцы и тогда, выключив двигатель, лётчица переходила на бреющий полёт, спеша к морю, где было немного безопаснее.
Но не все полёты проходили успешно. Как-то раз гитлеровцы дали по самолёту пулемётную очередь. Керченский пролив преодолеть на повреждённой машине было невозможно и Целовальникова смогла посадить её на песчаную косу. Там лётчица встретила советских зенитчиков, связалась с командованием и доложила, что задание выполнено.
Лидия Михайловна участвовала в битвах за освобождение Крыма, Белоруссии, Кубани. Она была из тех легендарных "ночных ведьм", которые возникали из темноты внезапно и наносили точные удары по позициям врага. Меньше всего худенькая и маленькая Целовальникова была похожа на бойца, но она была одним из самых мужественных воинов своей части.
Лидия Михайловна участвовала в битвах за освобождение Крыма, Белоруссии, Кубани. Она была из тех легендарных "ночных ведьм", которые возникали из темноты внезапно и наносили точные удары по позициям врага. Меньше всего худенькая и маленькая Целовальникова была похожа на бойца, но она была одним из самых мужественных воинов своей части.
(Лидия Михайловна рассказывает о подвеске бомб)
Весной 1945 года произошёл смешной эпизод с вручением награды.
8 марта в часть, где служила Лидия Михайловна, приехал Константин Рокоссовский. Награждая бойцов-женщин он первой назвал фамилию: "Целовальникова!" Она вышла вперёд, стараясь вытянуться повыше, но не доставала маршалу даже до плеча. Вот как она вспоминала этот случай: "Рокоссовский встречает с улыбкой, что-то говорит, запомнилось одно: "Поздравляю, наш "богатырь", с боевой наградой!.." и вручает мне орден Отечественной войны I степени".
Весной 1945 года произошёл смешной эпизод с вручением награды.
8 марта в часть, где служила Лидия Михайловна, приехал Константин Рокоссовский. Награждая бойцов-женщин он первой назвал фамилию: "Целовальникова!" Она вышла вперёд, стараясь вытянуться повыше, но не доставала маршалу даже до плеча. Вот как она вспоминала этот случай: "Рокоссовский встречает с улыбкой, что-то говорит, запомнилось одно: "Поздравляю, наш "богатырь", с боевой наградой!.." и вручает мне орден Отечественной войны I степени".
За годы Второй Мировой войны Лидия Михайловна Целовальникова совершила почти 600 боевых вылетов. По окончании войны она оставила службу, вернулась в родной Саратов, закончила политехнический институт и долгие годы работала на заводе "Тантал".
О войне говорила редко, лишь иногда вспоминая те тяжёлые годы. Но были маленькие радости, о которых Целовальникова вспоминала с охотой. Она говорила, что именно там она поняла, чего стоит как человек, встретила друзей и доказала, что даже "нежный цветок" может стать "богатырём".
О войне говорила редко, лишь иногда вспоминая те тяжёлые годы. Но были маленькие радости, о которых Целовальникова вспоминала с охотой. Она говорила, что именно там она поняла, чего стоит как человек, встретила друзей и доказала, что даже "нежный цветок" может стать "богатырём".
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