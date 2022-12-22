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Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии

Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии

Автор:
22 декабря 2022 20:47
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   вторая мировая война   женщины   интересное   история   лётчицы   факты   
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Невысокая хрупкая девушка, весёлая и с большими лукавыми глазами. Она совершенно не вписывается в ужасы и тяготы войны, которые могли сломать и менее нежных людей. Но история Лидии доказывает обратное.
Лидия родилась в Саратове в 1923 году. Маленькой она мечтала о том, о чём мечтали все девочки - что она станет когда-нибудь учителем или врачом, шила наряды куклам, делала себе разные причёски. Но счастливая юность оборвалась с вторжением немецких войск.
Лидия прекрасно отдавала себе отчёт в том, в какой опасности находится страна и пошла в военкомат, где набирали комсомольцев. Девушка честно сказала, что военных навыков у неё нет, но она не может оставаться в стороне. Что-то, видимо, было в ней такое, что убедило комиссию отправить юную воительницу на фронт.
За годы Второй Мировой войны Лидия Михайловна Целовальникова совершила почти 600 боевых вылетов. По окончании войны она оставила службу, вернулась в родной Саратов, закончила политехнический институт и долгие годы работала на заводе "Тантал".
О войне говорила редко, лишь иногда вспоминая те тяжёлые годы. Но были маленькие радости, о которых Целовальникова вспоминала с охотой. Она говорила, что именно там она поняла, чего стоит как человек, встретила друзей и доказала, что даже "нежный цветок" может стать "богатырём".

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Метки: СССР   вторая мировая война   женщины   интересное   история   лётчицы   факты   
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Corvus Corax 13 минут назад
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