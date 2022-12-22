Лидия Целовальникова: "ночная ведьма" Красной Армии

Лидия родилась в Саратове в 1923 году. Маленькой она мечтала о том, о чём мечтали все девочки - что она станет когда-нибудь учителем или врачом, шила наряды куклам, делала себе разные причёски. Но счастливая юность оборвалась с вторжением немецких войск.

Лидия прекрасно отдавала себе отчёт в том, в какой опасности находится страна и пошла в военкомат, где набирали комсомольцев. Девушка честно сказала, что военных навыков у неё нет, но она не может оставаться в стороне. Что-то, видимо, было в ней такое, что убедило комиссию отправить юную воительницу на фронт.