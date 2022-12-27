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Какие способности могут проявиться во время беременности

Какие способности могут проявиться во время беременности

Автор:
27 декабря 2022 15:31
Сообщество : RealFishki
Метки: беременность   дети   женщины   здоровые   интересное   родительство   факты   
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Известно, что женщины во время вынашивания ребёнка становятся немного супергероями. Во время этого процесса мамы способны ставить потрясающие рекорды, на которые никто не способен.

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Метки: беременность   дети   женщины   здоровые   интересное   родительство   факты   
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3  комментария
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Kanifolkin 48 минут назад
А у дам, которые рассуждают о дикой боли есть такое понятие, что в этот момент её собственный организм (у мужика, подключенного к прибору такого нету) выбрасывает в кровь дикое количество естественных обезболивающих? А по яй.ам ей ногой никогда не залетало? Нет? Так как она может судить о том, что испытывают мужчины (во, нужен новый фильм с квартетом И "Что испытывают мужчины")? А организм любой из мадамов, которые беременны не отрабатывался природой на протяжении миллионов лет? Или на каждой новой заново разрабатывается система беременности и рождения? А шо у нас дамы рожают за свою жизнь по 10-12 детей, как раньше? А родила (как раньше) в поле - так посиди немного и пошли пшеницу жать, че отдыхать сюда пришла? Пост ни о чем и ни про что конкретное - только сплошная жалейка о том, как страдают женщины при родах, какое это дико напряжное и тяжелое состояние (а некоторые мадамы еще и умудряются чего-то состричь со своего мужика - типа "я родила, а он мне БМВ не хочет купить", значит мозги в норме) и т.д и т.п. Еще раз повторю - ЖЕНЩИН ПРИРОДА готовила к этой функции много миллионов лет и в том, что они могут родить ничего особенного нету. Да трудный процесс, да тяжелый и неприятный, но учитывая то, что выносить и родить может даже женщина с неработающим сознанием - героизма в этом нету. Опять пытаются возвести рукотворный пьедестал высшему творению Природы - женщине, а мужчины должны признать себя гендерными узурпаторами (ой, это не отсюда, но тоже подойдёт).


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Ivan 47 минут назад
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