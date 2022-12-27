Какие способности могут проявиться во время беременности

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Известно, что женщины во время вынашивания ребёнка становятся немного супергероями. Во время этого процесса мамы способны ставить потрясающие рекорды, на которые никто не способен.
Это уникальный процесс, ведь внутри женщины зарождается новая жизнь. Беременность часто сопряжена с болями, отёками, осложнениями, а роды - это боль, которую может действительно понять только та, что тоже родила. В схватках многие женщины испытывают почти невыносимую боль и предсказать, как именно будет проходить родовая деятельность практически невозможно. Лишь максимально подготовиться.
Изменения в теле
В 2016 году китаянка Ван Ши была беременна 17 месяцев! Прежний рекорд был - 13 месяцев.
Индианка одновременно выносила и родила 11 детей.
Эти случаи уникальны, но вот что происходит с телом каждой: у всех будущих мам матка увеличивается в размере в сотни раз (до 500), а в весе до 24 раз. И после рождения способна вернуться к прежнему состоянию. Также увеличивается в размерах и сердце, ведь ему приходится обрабатывать объёмы крови в полтора раза обычного.
Индианка одновременно выносила и родила 11 детей.
Эти случаи уникальны, но вот что происходит с телом каждой: у всех будущих мам матка увеличивается в размере в сотни раз (до 500), а в весе до 24 раз. И после рождения способна вернуться к прежнему состоянию. Также увеличивается в размерах и сердце, ведь ему приходится обрабатывать объёмы крови в полтора раза обычного.
Также в теле женщины начинают вырабатываться гормоны, меняющие многие функции тела. Суставы под воздействием релаксина становятся мягче, чтобы облегчить процесс родов. Эстроген, прогестерон и хорионический гонадотропин увеличивают обонятельные способности. Продукты, которые могли быть любимыми до беременности, могут стать невыносимыми на вкус и запах, потому что они не нужны телу. Прогестерон работает своего рода радаром, который ищет то, что нужно - пусть это даже и мыло, и клубника, и мокрый асфальт.
Самоисцеление
У беременных сильно повышается иммунитет и регенеративные способности - плод делится с мамой фетальными стволовыми клетками в случае травмы и "молодой кровью". Поэтому травмы у будущих мам заживают с удивительной скоростью.
В журнале "Биохимия" специалисты МГУ, биологи В.А. Попов, Д.Н. Силачёв и С.С. Янкаускас писали, что беременность - это парабиозная модель взаимодействия двух организмов разных возрастов. То есть взаимовыгодное сосуществование. Маленький организм не только питается от матери, но и оказывает на неё благотворный эффект.
Управление людьми
Есть такая интересная суперспособность будущих мам. Мало какой мужчина не пойдет для своей беременной женщины в ночи за клубникой, мелом, или ананасом. У многих мужчин учёные зафиксировали "симптомы беременности" - эмоциональность, усиление эмпатии, эмоциональность. Да, беременность не только даёт новую жизнь, но и порождает любовь.
В этом видео к мужчинам подключили специальный прибор, имитирующий боль всей родовой деятельность: от начала схваток до непосредственно родов.
Наверное, каждый мужчина, что почувствует хотя бы половину того, что чувствует женщина в этот момент, уже никогда не сможет пренебрежительно относиться к своим матерям и жёнам, считая, что роды - это ничего особенного, ведь многие проходят через это.
Наверное, каждый мужчина, что почувствует хотя бы половину того, что чувствует женщина в этот момент, уже никогда не сможет пренебрежительно относиться к своим матерям и жёнам, считая, что роды - это ничего особенного, ведь многие проходят через это.
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