Какие способности могут проявиться во время беременности

В 2016 году китаянка Ван Ши была беременна 17 месяцев! Прежний рекорд был - 13 месяцев.

Индианка одновременно выносила и родила 11 детей.

Эти случаи уникальны, но вот что происходит с телом каждой: у всех будущих мам матка увеличивается в размере в сотни раз (до 500), а в весе до 24 раз. И после рождения способна вернуться к прежнему состоянию. Также увеличивается в размерах и сердце, ведь ему приходится обрабатывать объёмы крови в полтора раза обычного.