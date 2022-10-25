Для чего нужны были женские "батальоны смерти"

На фронте к женщинам-военным относились сдержанно, если не сказать издевательски, несмотря на отличную дисциплинированность и осознанность бойцов.

Инициировала и создала это движение знаменитая Мария Бочкарёва, которая воспоминала, что на передовой многие солдаты, не желавшие воевать, были, прежде всего недовольны появлением добровольных женщин-солдат.

"Многие находили и находят смешным и уродливым движение женщин 17-го года и смотрят на него как на никому не нужную жертву. Можно ли было в то время считать уродливым и неестественным какое-либо движение, когда вся жизнь у нас на Родине приняла такие уродливые формы?" - вспоминала одна из участниц движения М. А. Рычкова.

В итоге, женские "батальоны смерти" не сыграли значительной роли ни как военные, ни как пропаганда во время мировой войны.