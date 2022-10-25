Для чего нужны были женские "батальоны смерти"

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В Петрограде, в июне 1917 года, была создана первая "военная команда смерти". Это была часть, в состав которой входили только женщины. Целью создания команды было поддержание духа российской армии, что воевала в Первой мировой войне.
На фронте к женщинам-военным относились сдержанно, если не сказать издевательски, несмотря на отличную дисциплинированность и осознанность бойцов.
Инициировала и создала это движение знаменитая Мария Бочкарёва, которая воспоминала, что на передовой многие солдаты, не желавшие воевать, были, прежде всего недовольны появлением добровольных женщин-солдат.
"Многие находили и находят смешным и уродливым движение женщин 17-го года и смотрят на него как на никому не нужную жертву. Можно ли было в то время считать уродливым и неестественным какое-либо движение, когда вся жизнь у нас на Родине приняла такие уродливые формы?" - вспоминала одна из участниц движения М. А. Рычкова.
В итоге, женские "батальоны смерти" не сыграли значительной роли ни как военные, ни как пропаганда во время мировой войны.
Инициировала и создала это движение знаменитая Мария Бочкарёва, которая воспоминала, что на передовой многие солдаты, не желавшие воевать, были, прежде всего недовольны появлением добровольных женщин-солдат.
"Многие находили и находят смешным и уродливым движение женщин 17-го года и смотрят на него как на никому не нужную жертву. Можно ли было в то время считать уродливым и неестественным какое-либо движение, когда вся жизнь у нас на Родине приняла такие уродливые формы?" - вспоминала одна из участниц движения М. А. Рычкова.
В итоге, женские "батальоны смерти" не сыграли значительной роли ни как военные, ни как пропаганда во время мировой войны.
В российскую армию женщинам попасть можно было. Однако, каждый раз, когда шёл разговор о том, чтобы принять её именно в ряды вооружённых бойцов, а не как сестру милосердия, требовалась самое высочайшее разрешение.
Мария Бочкарёва, чтобы получить разрешение на создание "женской военной команды смерти" писала письмо царю и тот внезапно согласился.
Мария Бочкарёва, чтобы получить разрешение на создание "женской военной команды смерти" писала письмо царю и тот внезапно согласился.
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На фронте она быстро стала популярна среди солдат, благодаря своей смелости . После тяжёлого ранения она оказалась в Москве и опубликовала в газете "Русское Слово" воззвание "К русской женщине", где призывала спасать родину, "её сыновей и дочерей".
Создание батальонов поддержал Всероссийский союз помощи Родине "Женщины за Отечество", который возглавляла М.А. Рычкова, которая потом описывала это событие в своих воспоминаниях.
"Воззвание всколыхнуло русских женщин, и в Москве быстро организовался 2-ой женский батальон и Союз "Помощь Родине". Со всех сторон потянулись в Москву женщины и девушки. Ехали из Сибири и Украины. Как батальон, так и Союз быстро разрастались".
Создание батальонов поддержал Всероссийский союз помощи Родине "Женщины за Отечество", который возглавляла М.А. Рычкова, которая потом описывала это событие в своих воспоминаниях.
"Воззвание всколыхнуло русских женщин, и в Москве быстро организовался 2-ой женский батальон и Союз "Помощь Родине". Со всех сторон потянулись в Москву женщины и девушки. Ехали из Сибири и Украины. Как батальон, так и Союз быстро разрастались".
Создание "батальона смерти" было возможно лишь после поддержки с самого верха.
После февральской революции 1917 года Бочкарёву поддержали председатель Государственной Думы Михаил Родзянко, министр Временного правительства Александр Керенский и знаменитый генерал Алексей Брусилов. Именно последнего считают главным вдохновителем создания добровольческих женских и мужских "батальонов смерти".
После февральской революции 1917 года Бочкарёву поддержали председатель Государственной Думы Михаил Родзянко, министр Временного правительства Александр Керенский и знаменитый генерал Алексей Брусилов. Именно последнего считают главным вдохновителем создания добровольческих женских и мужских "батальонов смерти".
Идея о создании женского батальона оказалась как никогда кстати. Российские военачальники активно использовали самые разные методы агитации, чтобы вдохновить солдат на фронте продолжать сражаться на не очень-то, если так можно сказать, популярной войне.
Первый батальон возглавила сама Бочкарёва - серьёзная девушка крестьянского происхождения.
"Я знаю, что женщина как воин ничего ценного не может дать Родине. Мы - женщины - только должны показать пример солдатам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть мы все погибнем - лишь бы они поняли свой долг перед Родиной! Дайте нам больше триумфа, проводите нас с музыкой. Вот все, что нам нужно - привлечь внимание!" - цитировала слова Бочкаревой перед отправкой на фронт Рычкова.
Первый батальон возглавила сама Бочкарёва - серьёзная девушка крестьянского происхождения.
"Я знаю, что женщина как воин ничего ценного не может дать Родине. Мы - женщины - только должны показать пример солдатам-дезертирам, как нужно спасать Россию. Пусть мы все погибнем - лишь бы они поняли свой долг перед Родиной! Дайте нам больше триумфа, проводите нас с музыкой. Вот все, что нам нужно - привлечь внимание!" - цитировала слова Бочкаревой перед отправкой на фронт Рычкова.
На фронте оказались только два женских батальона, которые не оказали на ход войны серьёзного влияния.
"Сами по себе это были очень дисциплинированные подразделения, но отношение к ним у многих было несерьёзным. Все понимали, что в конце концов это были все-таки женщины, и в серьёзные дела их старались не бросать", - писал российский историк Владимир Хутарев-Гарнишевский.
Но батальон Марии Бочкарёвой проявил себя на фронте самым геройским образом.
"Сами по себе это были очень дисциплинированные подразделения, но отношение к ним у многих было несерьёзным. Все понимали, что в конце концов это были все-таки женщины, и в серьёзные дела их старались не бросать", - писал российский историк Владимир Хутарев-Гарнишевский.
Но батальон Марии Бочкарёвой проявил себя на фронте самым геройским образом.
Но спасти армию от морального разложения летом 1917 года было практически нереально.
В своих воспоминаниях Бочкарёва рассказывала, что её бойцам приходилось оборонять свой лагерь от солдат их соседних частей и также постоянно ругаться с теми, кто хотел дезертировать.
Она описывала бой, где женский батальон наступал по правилам обычной регулярной части. В пехотной цепи женщин и мужчин выстроили через одного. Атака была окончена после того, как захватили вторую германскую траншею, в которой обнаружили ящики с пивом и шнапсом. Пехота просто напилась.
"Водки и пива было полным-полно. Половина наших людей тут же оказались пьяными. Мои девочки вели себя безупречно. Они уничтожали по моему приказу алкоголь, но скоро уже весь полк был пьян", - вспоминала она.
В своих воспоминаниях Бочкарёва рассказывала, что её бойцам приходилось оборонять свой лагерь от солдат их соседних частей и также постоянно ругаться с теми, кто хотел дезертировать.
Она описывала бой, где женский батальон наступал по правилам обычной регулярной части. В пехотной цепи женщин и мужчин выстроили через одного. Атака была окончена после того, как захватили вторую германскую траншею, в которой обнаружили ящики с пивом и шнапсом. Пехота просто напилась.
"Водки и пива было полным-полно. Половина наших людей тут же оказались пьяными. Мои девочки вели себя безупречно. Они уничтожали по моему приказу алкоголь, но скоро уже весь полк был пьян", - вспоминала она.
В советское время о формировании женских "батальонов смерти" говорили немного и с неохотой. Большевики и тогда относились к женским отрядам плохо, что неудивительно. Эти части были верны присяге и Временному правительству, В Москве, во время боёв с красногвардейцами, оказали мощное сопротивление.
Второй московский женский батальон должен был отправиться на Западный фронт. Но события октября застали их в Москве - они защищали Красные казармы в Лефортово.
Патриотизм и желание девушек сражаться на войне за Временное правительство никак не укладывались в официальную советскую точку зрения, согласно которой весь народ хотел лишь одного - мира.
Второй московский женский батальон должен был отправиться на Западный фронт. Но события октября застали их в Москве - они защищали Красные казармы в Лефортово.
Патриотизм и желание девушек сражаться на войне за Временное правительство никак не укладывались в официальную советскую точку зрения, согласно которой весь народ хотел лишь одного - мира.
В советских учебниках можно встретить упоминания, что женский батальон оборонял Зимний дворец во время его исторического штурма. Вокруг этого постоянно возникали домыслы и слухи.
По словам историка Хутарева-Гарнишевского женщины, что обороняли Зимний дворец "представляли собой силу ровно той же степени, что и юнкера".
Также историк отметил тот факт, что штурм был довольно-то бескровным и дворец был сдан без особого сопротивления. Дело было не столько в низкой боеспособности частей, а сколько стремлением самих большевиков штурмовать максимально тихо.
По словам историка Хутарева-Гарнишевского женщины, что обороняли Зимний дворец "представляли собой силу ровно той же степени, что и юнкера".
Также историк отметил тот факт, что штурм был довольно-то бескровным и дворец был сдан без особого сопротивления. Дело было не столько в низкой боеспособности частей, а сколько стремлением самих большевиков штурмовать максимально тихо.
Данные о расформировании женских батальонов расходятся. По одним данным их расформировали в конце октября прежде мужских добровольческих частей ещё старым военным министерством.
По другим данным их распустил Николай Крыленко, который стал главой армии октябрьского переворота.
Но нет никаких сообщений о каких-то эксцессах, связанных с роспуском боеспособных частей. В этом как раз и проявилась аполитичность патриотического движения. Участницы "батальонов смерти" не ставили перед собой политических задач. И даже оборона московских казарм была для них скорее наведением порядка, нежели военной операцией.
По другим данным их распустил Николай Крыленко, который стал главой армии октябрьского переворота.
Но нет никаких сообщений о каких-то эксцессах, связанных с роспуском боеспособных частей. В этом как раз и проявилась аполитичность патриотического движения. Участницы "батальонов смерти" не ставили перед собой политических задач. И даже оборона московских казарм была для них скорее наведением порядка, нежели военной операцией.
"Сама Бочкарева тоже была аполитичной. Она была патриоткой, но не политическим деятелем. Она не участвовала ни в одной партии: кто она, эсерка, анархистка? Это было патриотическое движение, и оно не участвовало потом в Гражданской войне", - заявил историк Сергей Базанов.
Но Мария Бочкарёва, невзирая на свою аполитичность, в итоге всё-таки приняла участие в Белом движении. Она в 1918 году отправилась в США и Великобританию, чтобы помогать собирать деньги для борьбы с большевиками. Там она встретилась с президентом США Вудро Вильсоном и королем Георгом. Когда она вернулась на родину в Томске её арестовала ЧК. Считается, что Марию Бочкарёву расстреляли в 1920 году, но документальных подтверждений, что приговор был исполнен - нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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