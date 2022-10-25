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Для чего нужны были женские "батальоны смерти"

Для чего нужны были женские "батальоны смерти"

Автор:
25 октября 2022 19:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Прошлое   воины   война   девушки   женщины   интересное   солдаты   факты   
1689
12
В Петрограде, в июне 1917 года, была создана первая "военная команда смерти". Это была часть, в состав которой входили только женщины. Целью создания команды было поддержание духа российской армии, что воевала в Первой мировой войне.
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Источник:

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Метки: Прошлое   воины   война   девушки   женщины   интересное   солдаты   факты   
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13  комментариев
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Трям 2 часа назад
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17k
Пронька Грезной 39 минут назад
Кто-нибудь может это объяснить? Как штык от Мосинки стал на немецкий Маузер 98? Первый раз такое вижу. Это ведь в принципе невозможно.
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AMATORI Пронька Грезной Полчаса назад
даже лица не соответствуют 17 году
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876
Aleks 47 минут назад
Элементарный ход, надавить на мужиков, что вон даже бабы идут а вы не хотите. Стыдно должно быть и позорно, мотивировали как могли .
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29k
Ashabad Час назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Но спасти армию от морального разложения летом 1917 года было практически нереально."-
-а о каком моральном духе народа вообще может идти речь? Буржуи делят власть и территории, а народы страдают. Но кто холопов считает, правда?
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Ежели бабу хорошенько разозлить, никакие рембы не помогут. Порвёт, как тузик грелку.
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