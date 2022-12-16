FISHKINET
Сообщество RealFishki 1012 постов • 74 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Эти девушки и впрямь впечатляют

Эти девушки и впрямь впечатляют

Автор:
16 декабря 2022 17:20
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Спорт   девушки   женщины   интересное   история   
2097
11
Они физически сильнее среднестатистического мужчины. Их достижения в области спорта поражают.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Прошлое   Спорт   девушки   женщины   интересное   история   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Трям Час назад
Кого они "впечатляют"? Извращенцев?
На Аньку Тураеву подрочи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
alertol 8 минут назад
В кровати с такой не вполне понятно кто кого...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Сергей Кузьмин 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
602
Kra Полчаса назад
неужели это кому-то нравится?

Спорт ради спорта. Или и не спорт это уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович Полчаса назад
Женщина это женственность, нежность, красота. А это что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SR 39 минут назад
Ну, не знаю... Как-то фу... Да и зачем это женщинам? Сильная? Иди шпалы таскай, асфальт укладывай, хоть польза будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Дмитрий 42 минуты назад
"Здоровенные бабИщщи на траве в хоккей играют,
И визгливо матерятся, когда мажут по воротам.."

(С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim 46 минут назад
А Наташа Огрызько? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
MidMaster 49 минут назад
Это практически пропаганда ЛГБТ :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd 58 минут назад
"Ещё она забросила 8 бочек с пивом меньше чем за 60 секунд." Куда забросила, в себя ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
alexis Час назад
Эта может не только впечатлить.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий Час назад
Дауна родит и покажет ему это фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi Час назад
Ну а как же про натусика кузнецову, бабу-качка, забыли то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Snork Snorkoff Час назад
Чтот не знаю, не впечатлило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
797
Николай 2 часа назад
бабы - убийцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

122746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от диареи детей
Секрет доктора Моро: как простой морковный суп спас умирающих от диареи детей
Набирающие популярность в сообществах
Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой
Затопленный родстер BMW прошёл тщательную мойку перед разборкой
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного автопроизводителя
Porsche «выловленный» со дна Балтийского моря: интересная инсталляция от известного...
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовка - это просто

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#дтп#Россия#авто аварии#Украина#искусство#коты#удивительно
#Юмор#история#забавно#автомир#аварии#Ynews#факты#картинки#креатив#в мире
#интересно#интересное#автомобили#Приколы#позитив#подборка#фотографии#кино#улыбнуло#кот
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом Пять женщин, рядом с которыми Калигула покажется ангелом Для чего нужны были женские "батальоны смерти" Для чего нужны были женские "батальоны смерти" Почему на Руси так ценились пышные женщины Почему на Руси так ценились пышные женщины Почему жёны солдат царский армии имели право на измену Почему жёны солдат царский армии имели право на измену Что это был за "гарем", за который Хрущёв уволил министра культуры Александрова Что это был за "гарем", за который Хрущёв уволил министра культуры Александрова

На что жалуетесь?

Вернуться