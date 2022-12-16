Эти девушки и впрямь впечатляют

Бев родилась в Австралии в 1955 году. Её родители были поражены тем, что с юности их дочка хотела заниматься толканием ядра, а позже увлеклась поднятием тяжестей.

Уже во время учёбы в колледже многие мужчины завидовали кубикам пресса и бицепсам на руках Бев. Пик карьеры пришёлся на начало 80-х, когда он шесть раз становилась чемпионкой мира в пауэрлифтинге, поставила 40 мировых рекордов, а потом ушла из спорта. Так никто и не смог её победить.

Позже она участвовала в "Мисс Олимпия", занимала призовые места, но первое место судьи ей так и не дали, так как, по мнению судей, не дотягивала по критерию женственности.

В 2000 году она попала в Зал Славы бодибилдинга.