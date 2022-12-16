Эти девушки и впрямь впечатляют

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Они физически сильнее среднестатистического мужчины. Их достижения в области спорта поражают.
Современная женщина, к счастью, уже не должна быть непременно хрупким и беспомощным цветочком, а может быть кем угодно и заниматься любыми видами спорта. А несколько девушек из этой подборки даже шли наперекор правилам тех времён и занимались сугубо мужскими видами спорта.
Кэти Брумбах
Девушка родилась в Австрии в семье силачей в 1884 году. Отец Кэти придумал ей номер, с которым она выступала. Всё было довольно просто: кто сможет победить девушку, тот получит 100 марок. И за всё время выступлений её не смог победить ни один мужчина.
Знаменитый культурист Евгений Сандов поднимал 136 кг только от груди, а Кэти выжала этот вес выше головы. После этой победы она даже взяла себе прозвище Сандвина.
Знаменитый культурист Евгений Сандов поднимал 136 кг только от груди, а Кэти выжала этот вес выше головы. После этой победы она даже взяла себе прозвище Сандвина.
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Бев Фрэнсис
Бев родилась в Австралии в 1955 году. Её родители были поражены тем, что с юности их дочка хотела заниматься толканием ядра, а позже увлеклась поднятием тяжестей.
Уже во время учёбы в колледже многие мужчины завидовали кубикам пресса и бицепсам на руках Бев. Пик карьеры пришёлся на начало 80-х, когда он шесть раз становилась чемпионкой мира в пауэрлифтинге, поставила 40 мировых рекордов, а потом ушла из спорта. Так никто и не смог её победить.
Позже она участвовала в "Мисс Олимпия", занимала призовые места, но первое место судьи ей так и не дали, так как, по мнению судей, не дотягивала по критерию женственности.
В 2000 году она попала в Зал Славы бодибилдинга.
Уже во время учёбы в колледже многие мужчины завидовали кубикам пресса и бицепсам на руках Бев. Пик карьеры пришёлся на начало 80-х, когда он шесть раз становилась чемпионкой мира в пауэрлифтинге, поставила 40 мировых рекордов, а потом ушла из спорта. Так никто и не смог её победить.
Позже она участвовала в "Мисс Олимпия", занимала призовые места, но первое место судьи ей так и не дали, так как, по мнению судей, не дотягивала по критерию женственности.
В 2000 году она попала в Зал Славы бодибилдинга.
Атлета Ван Хуффелен
Бельгийская силачка Атлета родилась в 1868 году в семье атлетов. В 18 лет она приняла участие в тяжелоатлетическом шоу в Брюсселе. После этого она стала звездой в США и в Европе.
Коронный номер девушки - это танец с тяжёлым брусом на плечах, на котором сидели четверо мужчин. Также она легко удерживала кирпич весом в 20 кг на вытянутой руке 60 секунд.
Коронный номер девушки - это танец с тяжёлым брусом на плечах, на котором сидели четверо мужчин. Также она легко удерживала кирпич весом в 20 кг на вытянутой руке 60 секунд.
Бекка Свенсон
Она одна из самых сильных женщин в пауэрлифтинге. Она родилась в 1973 году и сначала занималась культуризмом, но после изменения правил она стала слишком массивной для этого спорта и перешла в пауэрлифтинг.
Там Бекка сделала вполне успешную карьеру. Мировой рекорд девушки - это поднятие в приседе 387 кг, в жиме 270 кг и в тяге 310 кг.
Там Бекка сделала вполне успешную карьеру. Мировой рекорд девушки - это поднятие в приседе 387 кг, в жиме 270 кг и в тяге 310 кг.
Татьяна Каширина
Каширина родилась в России в 1991 году. В школе она начала заниматься со штангой, но из-за насмешек над её внешним видом в какой-то момент решила уйти из спорта. Тренер, к счастью, смог убедить девушку продолжить заниматься.
Сегодня на счету Татьяны серебряная медаль Олимпийских игр, четыре победы на чемпионате Европы и пять на чемпионате мира. А ещё она поставила три мировых рекорда в тяжёлой атлетике. Сейчас она действующий спортсмен, а это значит, что Татьяна может одержать ещё не одну победу.
Сегодня на счету Татьяны серебряная медаль Олимпийских игр, четыре победы на чемпионате Европы и пять на чемпионате мира. А ещё она поставила три мировых рекорда в тяжёлой атлетике. Сейчас она действующий спортсмен, а это значит, что Татьяна может одержать ещё не одну победу.
Нина Гер
В Украине в 1990 году родилась обладательница чемпионского звания сильнейшей женщины планеты.
Один из интересных рекордов - она протащила грузовик весом 14 тонн на расстояние 30 метров.
Ещё она забросила 8 бочек с пивом меньше чем за 60 секунд. Первая весила 50 кг и каждая последующая была на 5 кг больше.
Один из интересных рекордов - она протащила грузовик весом 14 тонн на расстояние 30 метров.
Ещё она забросила 8 бочек с пивом меньше чем за 60 секунд. Первая весила 50 кг и каждая последующая была на 5 кг больше.
Хейни Койвуниеми
В 1973 году в Финляндии родилась Хейни. Она много лет участвовала в конкурсах самых сильных женщин Европы и мира. И всегда забирает себе призовые места, в том числе и первые.
Также Кайвуниеми оказалась в Книге рекордов Гинесса за то, что подбросила бочку с пивом весом 12,3 на 3,4 метра в высоту.
Также Кайвуниеми оказалась в Книге рекордов Гинесса за то, что подбросила бочку с пивом весом 12,3 на 3,4 метра в высоту.
Анета Флорчик
Анета родилась в Польше в 1982 году. В 18 лет девушка увлеклась пауэрлифтингом и в нём она выжимает полтонны, на что способны не все мужчины в этой индустрии. Среди её достижений три победы на чемпионате Польши и одна на чемпионате Европы.
Также у неё есть интересный рекорд - Анета на время поднимает мужчин над головой и отбрасывает в сторону. Рекорд - 12 мужчин за 120 секунд.
Ещё она участвует в разных развлекательных телешоу, где показывает разные силовые номера. Например, скручивает на время сковородки.
Также у неё есть интересный рекорд - Анета на время поднимает мужчин над головой и отбрасывает в сторону. Рекорд - 12 мужчин за 120 секунд.
Ещё она участвует в разных развлекательных телешоу, где показывает разные силовые номера. Например, скручивает на время сковородки.
Робин Коулман
Девушка родилась в США, в 1973 году. Она участвовала в шоу гладиаторов и снималась в кино, где были настоящие силовые сцены. Робин вызывает бурю эмоций своими необычными трюками и она даже способна поднимать автомобили.
Также она многократная чемпионка в борьбе и гребле.
Также она многократная чемпионка в борьбе и гребле.
Юлия Винс
Юлия родилась в 1996 году в Саратове. Уже в 15 лет она стала самостоятельно заниматься тяжёлой атлетикой, а позже посвятила себя пауэрлифтингу.
В 2014 году заняла первое место на чемпионате России по пауэрлифтингу. Побила несколько рекордов мира - жим лёжа 105 кг, присед 180 кг, становая тяга 165 кг.
Юля не сильно массивная, но контраст между телом и лицом настолько разительный, что она получила прозвище "девушка с лицом ангела и телом Халка".
В 2014 году заняла первое место на чемпионате России по пауэрлифтингу. Побила несколько рекордов мира - жим лёжа 105 кг, присед 180 кг, становая тяга 165 кг.
Юля не сильно массивная, но контраст между телом и лицом настолько разительный, что она получила прозвище "девушка с лицом ангела и телом Халка".
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