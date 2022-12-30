Как могущественное божество смерти трансформировалось в доброго волшебника?

Густые волосы и борода божества символизировали богатство, варежки значили святость любого дара, что преподносит Карачун, кристальной белизны рубаха с вышитым орнаментом – признак чистоты и возвышенности. Богатая красная шуба с меховой оторочкой и опять же красный вышитый кушак – единство предков и потомков. А волшебный посох символизировал власть над стихиями – водой, метелью, Луной, загробным миром.

В книге «Сказки дедушки Иринея» Одоевского 1841 года персонаж предстаёт уже не столь суровым. К нему идут на службу, за что получают дары. Здесь Дед Мороз ещё суров, строг, выступает как справедливый наставник.