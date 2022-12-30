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Как могущественное божество смерти трансформировалось в доброго волшебника?

Как могущественное божество смерти трансформировалось в доброго волшебника?

Автор:
30 декабря 2022 13:41
Сообщество : RealFishki
Метки: бог   интересно   карачун   литература   мифология   повелитель   подарок   стихия   трансформация   язычество   
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Этого пенсионера с пышной бородой и бездонным мешком, полным всяких вкусностей и полезностей, ждёт каждый ребёнок. Да и взрослые, чьи золотые годы давно остались позади, тоже где-то в душе допускают, что Дед Мороз преподнесёт им что-то важное. Конечно, не игрушки и не сладости.

То есть надежду стать одаренным, в общем, имеют все. Между тем как есть версия, что на заре становления этот символ Нового года был далеко не так добр. А такую роль играет не больше 100 лет.

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Карачун – языческое божество, которое у славян символизировало день зимнего солнцестояния. А потом трансформировалось в опасного повелителя морозов.

В сказке «Морозко» есть момент, когда повелитель холода задавал каверзные вопросы отправленным в лес девушкам: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»

Да, буквально до позапрошлого века славяне так видели Студенца, Трескуна или Зимнего Деда. Конечно, в сказке образ смягчили и пообтесали, а в действительности могущественная сущность требовала если не человеческих жертв, то, как минимум, уважения, подчинения и поклонения.

Густые волосы и борода божества символизировали богатство, варежки значили святость любого дара, что преподносит Карачун, кристальной белизны рубаха с вышитым орнаментом – признак чистоты и возвышенности. Богатая красная шуба с меховой оторочкой и опять же красный вышитый кушак – единство предков и потомков. А волшебный посох символизировал власть над стихиями – водой, метелью, Луной, загробным миром.

В книге «Сказки дедушки Иринея» Одоевского 1841 года персонаж предстаёт уже не столь суровым. К нему идут на службу, за что получают дары. Здесь Дед Мороз ещё суров, строг, выступает как справедливый наставник.

Позднее, уже в эпоху Союза, образ Деда продолжил меняться. Хоть и медленно. Остракизму после революции подвергли все религиозные пережитки. Под которые попали ёлка, Дед Мороз и прочие атрибуты.

Но с 1935 года персонаж реабилитировали, понимая, что детям нужен праздник. Снабдили помощницей Снегурочкой.

Остров Чуна, Архангельск и ещё ряд мест состязались за право признания их официальной резиденцией главного зимнего волшебника. Но наибольших успехов добился Великий Устюг. Дедушке даже можно отправить письмо обычной почтой.

А что бы вы попросили у Деда Мороза, будь он настоящим?

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Метки: бог   интересно   карачун   литература   мифология   повелитель   подарок   стихия   трансформация   язычество   
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11  комментариев
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5k
livaneth 2 часа назад
Минус за фотку Санты в очках
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38k
Борис 49 минут назад
Ну, ну да.... :) Всем известно что сперва это был Dead Мороз .... :) :) :) :)
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1k
КАКАнгел Час назад
Дедушка Карачун заморозь всех хохлов поганых с теми кто эту мразь за людей считают и в душу свою жалостью к ним осквернили. ну и остальную европейско-американскую нечесть !!!!
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
БлИИИИИИИИИИИИИИИИИИн!
Ну вот неплохой пост получился, но всё портит вопрос в конце поста...
Ну вот НАХРЕНА он, если ВСЕ спрашивающие комментарии даже не читают.
Работают (именно РАБОТАЮТ на сайте) по принципу: скопипастил и забыл.
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9k
Ф Ив 2 часа назад
Для стран "золотого миллиарда" поменять климат на климат Верхоянска. Пусть с таким климатом учат остальных сокращать выбросы парниковых газов.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я бы попросил -60 по всей территории Гейропы и Пиндостана. До мая месяца
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44
Мандалай Иванович Андрей Иванов Час назад
А для своей страны что-то хорошее, не хочется попросить?...
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