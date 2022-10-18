Неожиданный Гоголь: что любил классик?

Есть своего рода исторический анекдот. В соответствии с ним, во время жизни писателя в Риме к нему с визитом прибыл приятель – историк и публицист Михаил Погодин. И очень удивился, когда закрытый и чопорный Гоголь поливал дорогу помоями. На вопрос, зачем он это делает, получил неожиданный ответ «На счастье!»

К слову, писатель был все же человеком настроения, а не мрачным погруженным в себя букой. В зависимости от настроя, он мог как тихо сидеть в тени, так и веселить компанию, фонтанируя шутками. Аксаков вспоминал, что в Торжке им как-то подали в трактире котлеты. Когда приступили к трапезе, они оказались нашпигованы волосами. Мерзкое зрелище, но Николай развеселился и шутил по этому поводу: дескать, повар был настолько огорчен неудачным блюдом, что рвал на себе волосы с досады.