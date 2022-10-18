Неожиданный Гоголь: что любил классик?

Этот писатель – главный мистик классической литературы. И он оставил после себя массу загадок и вопросов, разгадать которые исследователи пытаются и по сей день.
Фигура Николая Васильевича Гоголя начала обрастать легендами еще при жизни. Но при этом он был и человеком вполне земным. С обычными, хотя порой и оригинальными пристрастиями.
Этим увлечением его, видимо, заразили сестры. Впоследствии он не только не уступал в отдельных видах рукоделия сестрицам, но и мастерил для них некоторые вещи: шил, вязал, вышивал. Хотя в тот период к мужскому рукоделию не относились так предвзято, все же писатель старался не афишировать свое хобби.
Есть своего рода исторический анекдот. В соответствии с ним, во время жизни писателя в Риме к нему с визитом прибыл приятель – историк и публицист Михаил Погодин. И очень удивился, когда закрытый и чопорный Гоголь поливал дорогу помоями. На вопрос, зачем он это делает, получил неожиданный ответ «На счастье!»
К слову, писатель был все же человеком настроения, а не мрачным погруженным в себя букой. В зависимости от настроя, он мог как тихо сидеть в тени, так и веселить компанию, фонтанируя шутками. Аксаков вспоминал, что в Торжке им как-то подали в трактире котлеты. Когда приступили к трапезе, они оказались нашпигованы волосами. Мерзкое зрелище, но Николай развеселился и шутил по этому поводу: дескать, повар был настолько огорчен неудачным блюдом, что рвал на себе волосы с досады.
Известно, что Николай Васильевич обожал пасту. Он познакомился с ней как раз в бытность Италии. И всегда возил с собой несколько пачек. На день рождения готовил макароны себе сам, не доверяя поварам, поскольку те всегда переваривали и портили блюдо.
Семьи у писателя не случилось. Есть сведения, что уже по достижении зрелого возраста (ему было около 35 лет) Гоголь сватался к Анне Вельегорской (к слову, тоже обожавшей макароны). Но вмешалась мать девушки Луиза Карловна, которая доводилась внучкой Бирону и считала, что писатель крайне невыгодная партия для ее дочери. Вероятно, для ранимого человека это оказалась слишком сильная душевная травма, после которой он зарекся предпринимать попытки создать семью. Об этом он говорить не хотел даже с близкими.
Видимо впечатлительность и тонкая душевная организация вызывали у писателя трепетное отношение к цветам. Из каждой поездки он привозил целый гербарий, классифицировал, оформлял и всем знакомым подолгу мог рассказывать об особенностях, возможностях растений и связанных с ними легендах и поверьях.
А еще писатель имел склонность к вещизму. К примеру, обожал сапоги, возил с собой по несколько пар, но даже не носил их. Просто примерял. С этой страстью он справился, и к концу жизни практически ничего не имел. После смерти Гоголя, которую биографы все же считают обычной, без всяких погружений в летаргию, осталась пара рубах, стоптанные сапоги да стопка книг. Впрочем, что такое вещи, когда бесценным наследием стали удивительные произведения Николая Васильевича.
А какое произведение Гоголя у вас самое любимое?
Источник:
АНТИФИШКИ
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p.s. "Этот писатель – главный мистик классической литературы.", типа, Эдгар По, так себе?
Хотя соглашусь, из Гоголя мистик так себе. Хотя его произведения мне очень мне нравится.