«Девятая клетка» под Каменным мостом: чем известно это жутковатое место?

Ванька Каин – самый известный преступник XVIII века, начинал здесь свою «карьеру». А потом притон прославился настолько, что неоднократно появлялся на страницах произведений классиков, в том числе Пушкина и Островского.
В трудах краеведа Владимира Муравьева упоминается, что строительство уникального в своем роде Большого Каменного моста, соединившего берега Москвы-реки, шло с 1687 по 1693 год. При этом проект, которым руководил каменщик Филарет, был сопряжен с таким масштабным казнокрадством, что в народе даже поговорку придумали: «Дороже Каменного моста», когда хотели рассказать о каких-то баснословных неоправданных расходах.
Монументальное сооружение 24 метра шириной в полтора раза превосходило московские улицы. Здесь шла постоянная бойкая торговля всякой всячиной с лотков и в палатках. Здесь отдыхали москвичи и гости города. Здесь появился и уникальный в своем роде кабачок, прозванный в народе Заверняйкой. В нем продавали спиртное на разлив, и редкий прохожий мог миновать заведение, не завернув в него.
Арку на левом берегу прозвали Девятой клеткой, поскольку ее облюбовал для своих делишек и отдыха всякий лихой люд: разбойники, воры, душегубы. Их даже величали промышленниками из Девятой клетки. Что логично, ведь они действительно «промышляли», пусть и таким незаконным способом.
Пушкин в «Капитанской дочке» использовал песню Емельяна Пугачева, в которой упоминается приглашение посетить сие место и пожить в нем. Персонажи «Женитьбы Бальзаминова» Островского тоже обсуждают данный шалман: сваха Акулина рассказывает, что разбойники, днем отсыпающиеся под мостом, ночью надевают железные когти, цепляют ходули и выходят на промысел, чтобы выглядеть более устрашающе.
В архивах зафиксировано множество случаев криминальных дел на мосту. Там на постоянной основе дежурил патруль из 12 человек. Регулярные облавы с целью проредить ряды беглых преступников давали временные результаты. Их место занимали новые, и преступность продолжала процветать. Так продолжалось вплоть до 1858 года, когда мост разобрали якобы из-за ветхости конструкции. Притон перестал существовать вместе со своим пристанищем. Новый мост возвели на том же месте уже только в 30-х годах прошлого века.
Источник:
АНТИФИШКИ
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