«Девятая клетка» под Каменным мостом: чем известно это жутковатое место?

В архивах зафиксировано множество случаев криминальных дел на мосту. Там на постоянной основе дежурил патруль из 12 человек. Регулярные облавы с целью проредить ряды беглых преступников давали временные результаты. Их место занимали новые, и преступность продолжала процветать. Так продолжалось вплоть до 1858 года, когда мост разобрали якобы из-за ветхости конструкции. Притон перестал существовать вместе со своим пристанищем. Новый мост возвели на том же месте уже только в 30-х годах прошлого века.