Нетривиальные подарки для русских правителей

Устоявшееся правило – дорог не подарок, а внимание в отношении русских царей и цариц не работало. Ведь властителям земель как-то не с руки преподносить банальную ерунду.
И их старались удивлять. Да так, что теперь удивляются и современники, то есть мы с вами.
Королева Мария I Тюдор сделала Ивану Грозному в 1557 году подарок, что называется, с намеком: преподнесла пару царственных и не менее грозных львов. Дар царь оценил, и животные заняли свое место во рву, окружающем Кремль. Лев и львица стали любимой в народе достопримечательностью и довольно долго прожили в Москве. Обнаружены мертвыми после поджога города крымским ханом Девлет-Гиреем.
Тоже живой презент со смыслом однажды получила Елизавета Петровна. Персидский правитель Надир-шах Афшар принес в дар дочери Петра Великого, а также ее близким целых 14 слонов.
Такой щедрый и экзотический дар прилагался к предложению руки и сердца (правитель планировал династический брак с целью укрепления позиций в мире). Исполинов цесаревна приняла, как и немалое количество драгоценностей, но персидского посла к ней даже не пустили. Женщина имела свое видение дальнейшей жизни и вовсю готовилась к перевороту.
Животные прожили свою слоновью жизнь в Петербурге и тоже стали местной достопримечательностью.
Одним из сложнейших подарков считаются часы-автоматон, которые изготовил для Екатерины II английский инженер Майкл Меддокс.
К сожалению, не весь механизм «Храма Славы» сохранился. Когда механизм был целым, то давал целое представление после исполнения гимна. Вплоть до запуска искусственного водопада. А восседающие на колоннах орлицы роняли своим птенцам в клювы настоящие жемчужины.
Обладательницей одного из самых дорогих и редких презентов тоже стала Екатерина. Если верить легенде, то крупнейший обнаруженный в Индии алмаз, одним из названий которого было «Великий Могол», преподнес фаворит императрицы Григорий Орлов. Но более правдоподобна менее романтическая версия. В соответствии с ней, камень правительница преподнесла себе сама: купила за 400 тыс. у купца Лазарева, в рассрочку выплачивая долг из средств государственной казны целых 7 лет.
Самый ценный с позиции искусства подарок – это скульптура «Орел на сосне». Ее японский император Мэйдзи презентовал Николаю II по случаю коронации. Деревянная основа орла покрыта сотнями перьев, вырезанных из слоновой кости. Голова и шея изготовлены из бивня слона, а глаза и когти птицы – из рога.
Выбор образа обусловлен тем, что для японцев орел символизирует власть и силу. К тому же прослеживается очевидная связь с гербом, на котором изображен двуглавый орел.
А какой самый необычный подарок получали вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что можно подарить мужику, у которого все есть ?
Ну, я им посоветовал подарить ему специально обученную женщину на ДР
В аренду на сутки
Вот настолько такую, что самому себе жалко покупать.
Они как-то посмеялись, перевели разговор, ну а потом я ушел....
Где-то через полгода я увидел одного из двоих.
Горячо поблагодарил за идею.....
Такого подарка никто и никогда не дарил.
Идея сработала