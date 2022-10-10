FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6545 постов • 927 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Нетривиальные подарки для русских правителей

Нетривиальные подарки для русских правителей

Автор:
10 октября 2022 10:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Император   Россия   интересно   подарок   правитель   презент   царь   
956
6

Устоявшееся правило – дорог не подарок, а внимание в отношении русских царей и цариц не работало. Ведь властителям земель как-то не с руки преподносить банальную ерунду.

И их старались удивлять. Да так, что теперь удивляются и современники, то есть мы с вами.

×
×

Королева Мария I Тюдор сделала Ивану Грозному в 1557 году подарок, что называется, с намеком: преподнесла пару царственных и не менее грозных львов. Дар царь оценил, и животные заняли свое место во рву, окружающем Кремль. Лев и львица стали любимой в народе достопримечательностью и довольно долго прожили в Москве. Обнаружены мертвыми после поджога города крымским ханом Девлет-Гиреем.

Тоже живой презент со смыслом однажды получила Елизавета Петровна. Персидский правитель Надир-шах Афшар принес в дар дочери Петра Великого, а также ее близким целых 14 слонов.

Такой щедрый и экзотический дар прилагался к предложению руки и сердца (правитель планировал династический брак с целью укрепления позиций в мире). Исполинов цесаревна приняла, как и немалое количество драгоценностей, но персидского посла к ней даже не пустили. Женщина имела свое видение дальнейшей жизни и вовсю готовилась к перевороту.

Животные прожили свою слоновью жизнь в Петербурге и тоже стали местной достопримечательностью.

Одним из сложнейших подарков считаются часы-автоматон, которые изготовил для Екатерины II английский инженер Майкл Меддокс.

К сожалению, не весь механизм «Храма Славы» сохранился. Когда механизм был целым, то давал целое представление после исполнения гимна. Вплоть до запуска искусственного водопада. А восседающие на колоннах орлицы роняли своим птенцам в клювы настоящие жемчужины.

Обладательницей одного из самых дорогих и редких презентов тоже стала Екатерина. Если верить легенде, то крупнейший обнаруженный в Индии алмаз, одним из названий которого было «Великий Могол», преподнес фаворит императрицы Григорий Орлов. Но более правдоподобна менее романтическая версия. В соответствии с ней, камень правительница преподнесла себе сама: купила за 400 тыс. у купца Лазарева, в рассрочку выплачивая долг из средств государственной казны целых 7 лет.

Самый ценный с позиции искусства подарок – это скульптура «Орел на сосне». Ее японский император Мэйдзи презентовал Николаю II по случаю коронации. Деревянная основа орла покрыта сотнями перьев, вырезанных из слоновой кости. Голова и шея изготовлены из бивня слона, а глаза и когти птицы – из рога.

Выбор образа обусловлен тем, что для японцев орел символизирует власть и силу. К тому же прослеживается очевидная связь с гербом, на котором изображен двуглавый орел.

А какой самый необычный подарок получали вы?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Император   Россия   интересно   подарок   правитель   презент   царь   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
91k
Броненосец Потелкам Час назад
Однажды я стал свидетелем разговора, где двое мужиков лет 45-50, обсуждали, что подарить третьему на юбилей ( все - соучредители фирмы, вполне обеспеченные)
Что можно подарить мужику, у которого все есть ?
Ну, я им посоветовал подарить ему специально обученную женщину на ДР
В аренду на сутки
Вот настолько такую, что самому себе жалко покупать.
Они как-то посмеялись, перевели разговор, ну а потом я ушел....
Где-то через полгода я увидел одного из двоих.
Горячо поблагодарил за идею.....
Такого подарка никто и никогда не дарил.
Идея сработала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53527



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный и беспринципный юмор: самая жёстко-весёлая подборка на Фишках
Чёрный и беспринципный юмор: самая жёстко-весёлая подборка на Фишках
С миру по фотке
С миру по фотке
Набирающие популярность в сообществах
От дымки к негативному пространству: как менялась мода на подводку глаз в течение 100 лет
От дымки к негативному пространству: как менялась мода на подводку глаз в течение 100 лет
В Британии чиновникам запретили использовать слова «МАМА» и «ПАПА»
В Британии чиновникам запретили использовать слова «МАМА» и «ПАПА»
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика последних дней

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#Россия#картинки#забавно#животные#gif#комментарии#удивительно#природа
#люди#интересно#история#СССР#кино#в мире#сарказм#Приколы#Разное#фильм
#Юмор#подборка#факты#Прикол#Украина#страна#Крымский мост#сатира#теракт#актеры
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток 18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание 18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание Как Пётр I наказал сибирского губернатора Гагарина Как Пётр I наказал сибирского губернатора Гагарина Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца" Суровый челябинский водитель маршрутки жестко наказал "зайца" Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого Самая важная и ценная заслуга арапа Петра Великого В сибирских деревнях-призраках заметили жизнь В сибирских деревнях-призраках заметили жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться