Нетривиальные подарки для русских правителей

Тоже живой презент со смыслом однажды получила Елизавета Петровна. Персидский правитель Надир-шах Афшар принес в дар дочери Петра Великого, а также ее близким целых 14 слонов.

Такой щедрый и экзотический дар прилагался к предложению руки и сердца (правитель планировал династический брак с целью укрепления позиций в мире). Исполинов цесаревна приняла, как и немалое количество драгоценностей, но персидского посла к ней даже не пустили. Женщина имела свое видение дальнейшей жизни и вовсю готовилась к перевороту.

Животные прожили свою слоновью жизнь в Петербурге и тоже стали местной достопримечательностью.