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В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны

В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны

Автор:
13 октября 2022 15:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Сирия   археологические раскопки   археология   интересно   красота   мифология   мозаика   троянская война   
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На севере Сирии во время археологических раскопок обнаружена древняя мозаика, изображающая Троянскую войну. По мнению специалистов, мозаике 1600 лет и она очень хорошо сохранилась. Подобных ей в мире нет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Сирия   археологические раскопки   археология   интересно   красота   мифология   мозаика   троянская война   
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