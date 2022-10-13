В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны

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На севере Сирии во время археологических раскопок обнаружена древняя мозаика, изображающая Троянскую войну. По мнению специалистов, мозаике 1600 лет и она очень хорошо сохранилась. Подобных ей в мире нет.
Потрясающее произведение искусства римской эпохи представляет собой изображения древнегреческих воинов и амазонок, сражавшихся в легендарной битве под стенами Трои. Здесь можно увидеть солдат с мечами и щитами, их имена, а также свирепых амазонок, бившихся на стороне троянцев.
Площадь всей мозаики, которая когда-то, вероятно, украшала пол купальни, составляет 120 квадратных метров. Пока расчищена только небольшая ее часть.
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На мозаике изображены древнегреческие лидеры и их имена. Война велась между древними греками и жителями Трои в 12 или 13 веке до нашей эры.
Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам, сказал, что эта находка — открытие, редкое в мировом масштабе. И добавил, что среди сцен мозаики есть изображение амазонок, которые сражались на стороне жителей Трои.
Амазонки были расой женщин-воительниц в греческой мифологии. Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом.
В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов.
Амазонки были расой женщин-воительниц в греческой мифологии. Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом.
В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов.
Раскол между древними греками и жителями Трои начался примерно в 12 веке до нашей эры, когда троянский царевич Парис похитил Елену, жену царя Спарты Менелая. Когда Менелай потребовал ее возвращения, троянцы отказались, и, в свою очередь, Менелай убедил своего брата Агамемнона возглавить армию против Трои.
В течение девяти лет греки разоряли окружающие Трою города и сельскую местность, но сам город, хорошо укрепленный и управляемый Гектором и другими сыновьями царского двора, устоял. Наконец, греки построили большую полую деревянную лошадь, в которой укрылась небольшая группа воинов.
Историки ведут давние споры о том, действительно ли такая битва имела место. Было найдено достаточно доказательств, чтобы утверждать ее истинность — хотя гигантского деревянного коня так и не нашли.
Мозаика является самым важным археологическим открытием в Сирии с тех пор, как 11 лет назад в стране начался военный конфликт.
Ранее в 2017 году вооруженные группировки в Сирии пытались продать фрагменты мозаики. Теперь место раскопок круглосуточно охраняется от воров и вандалов.
Ливанские и сирийские бизнесмены по инициативе музея Набу в Ливане купили имущество, датируемое 4 веком, и подарили его сирийскому государству. Так стали возможны эти раскопки.
Команда археологов планирует продолжить работу над мозаикой в надежде раскрыть ее целиком, что может дать больше подсказок о здании, внутри которого она когда-то находилась.
Представители музея Набу надеются, что раскопки в древнем Эр-Растане продолжатся. По их словам, город полон памятников наследия и артефактов. Там никогда не проводилось серьезных археологических раскопок, поэтому можно только догадываться, сколько сокровищ таится под землей.
Представители музея Набу надеются, что раскопки в древнем Эр-Растане продолжатся. По их словам, город полон памятников наследия и артефактов. Там никогда не проводилось серьезных археологических раскопок, поэтому можно только догадываться, сколько сокровищ таится под землей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Сирия археологические раскопки археология интересно красота мифология мозаика троянская война
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