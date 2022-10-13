В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны

Доктор Хумам Саад, заместитель директора по раскопкам, сказал, что эта находка — открытие, редкое в мировом масштабе. И добавил, что среди сцен мозаики есть изображение амазонок, которые сражались на стороне жителей Трои.



Амазонки были расой женщин-воительниц в греческой мифологии. Двумя самыми известными царицами амазонок были Пентесилея, принимавшая участие в Троянской войне, и ее сестра Ипполита, обладательница волшебного пояса, подаренного ей богом войны Аресом.



В древнегреческой и римской мифологии герой-полубог Геракл убил Ипполиту, королеву амазонок, в одном из своих 12 подвигов.