Девушка из гнилого фургона для лошадей сделала пекарню на колесах

Элис Келли - 18-летняя девушка из города Килдэр в США. У нее была мечта - и она исполнила ее собственными руками. Буквально.
Элис всегда нравилось печь. Однажды ей пришла в голову идея: а почему бы не сделать бизнес. Она купила старую конюшню для пони в пекарню.
Фургон Келли купила примерно за 40 000 рублей. Но впереди была еще большая работа по превращению этого гнилого авто в свою мечту. Она посмотрела множество роликов, перечитала достаточно статей, где люди делились своим опытом переделки старых вещей.
Она вдохновилась - и принялась за дело. Каждый день почти с утра до вечера она работала в фургоне: совершала ошибки, но исправляла их. С первого раза многое не получалось, но девушка не отчаивалась.
Девушке пришлось повозиться: она одолжила инструменты у отца, чтобы делать все самой. И шпаклевать, и красить, и менять полы, убирать ржавчину и прочее
Весь процесс можно посмотреть тут
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товарищ байден. вы не так поняли. товарищ путин всего лишь сказал, что газ будет продаваться за рубли. переводить сша на рубли было необязательно.
*сперва бы нужно было зашпаклевать по хорошему)
*а так..молодец)