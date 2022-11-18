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Девушка из гнилого фургона для лошадей сделала пекарню на колесах

Девушка из гнилого фургона для лошадей сделала пекарню на колесах

Автор:
18 ноября 2022 12:23
Сообщество : Фабрика идей
Метки: девушка переделала   инструменты   интересно   своим руками   старый фургон   трансформация   фото   
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Элис Келли - 18-летняя девушка из города Килдэр в США. У нее была мечта - и она исполнила ее собственными руками. Буквально.

Элис всегда нравилось печь. Однажды ей пришла в голову идея: а почему бы не сделать бизнес. Она купила старую конюшню для пони в пекарню.


Фургон Келли купила примерно за 40 000 рублей. Но впереди была еще большая работа по превращению этого гнилого авто в свою мечту. Она посмотрела множество роликов, перечитала достаточно статей, где люди делились своим опытом переделки старых вещей.


Она вдохновилась - и принялась за дело. Каждый день почти с утра до вечера она работала в фургоне: совершала ошибки, но исправляла их. С первого раза многое не получалось, но девушка не отчаивалась.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девушка переделала   инструменты   интересно   своим руками   старый фургон   трансформация   фото   
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14  комментариев
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53
Роня 2 часа назад
"Она купила старую конюшню для пони в пекарню." ))))
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4k
TOROID 6 минут назад
"Девушка из гнилого фургона для лошадей..." - сначала я подумал, что она там жила... А потом как понял!
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122
Руслан Полчаса назад
40К рубасов это почти 800$!! Там машины на ходу стоят дешевле, а не вот это нах никому не нужное гуамно!!! Где то попахивает на"балов"м!!!!!
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18k
сергей костюнин 41 минуту назад
Что за yобань ?!
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4k
Vlad 45 минут назад
Одна история о)(уительней другой
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21k
BiZ 56 минут назад
"Элис Келли из города Килдэр в США купила фургон примерно за 40 000 рублей."

товарищ байден. вы не так поняли. товарищ путин всего лишь сказал, что газ будет продаваться за рубли. переводить сша на рубли было необязательно.
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4k
alfii Час назад
Бедная девушка из гнилого фургона...
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14k
Элитный тигр Час назад
Не верю, что абсолютно все сделала сама. Покрасила да, наверно, все остальное - вранье.
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20k
Alf Час назад
Молодец! Хули работать на хозяина, надо делать свой бизнес. Ну а молодого человека, (помощника) видать у неё не было. Ничего, теперь точно найдётся.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Что там за папаша..у которого приходится одалживать инструмент..и хотя бы не помог колеса разбортировать\забортировать)
*сперва бы нужно было зашпаклевать по хорошему)
*а так..молодец)
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