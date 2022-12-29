Русские хакеры опубликовали данные солдатов НАТО

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Теперь им придется несладко.
Российским хакерам из группировки RaHDit удалось добыть данные офицеров Северного Альянса, воюющих против России. Хакеры опубликовали список из сотни человек, в котором оказались и кадровые военные НАТО, и другие лица, работающие на киберцентры Прибалтики и Украины.
Как заявил представитель RaHDit, именно такие центры стоят за кибератаками на РФ. Украинские силовики и «народные активисты» Незалежной действуют в качестве прикрытия.
Сам список со всеми данными опубликован на портале проекта «Немезида», раздел «Иностранные пособники и наемники».
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че ссылку то не дали https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/
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Потом прилетит абрамович, на своём самолёте, отвезёт в турцию и по айфону подарит... На Всех приговорённых к смерти уродов и очередные красные линии генштабу рф и абрамке (кстати, кто он такой , что так поступает?!) плевать... И только Мужчинам, которые их в плен взяли рискуя своими жизнями, и мирняку, по которым эти твари стреляли, не плевать было... но кто ж их спрашивает...
Чего ты там такого обожрался, что тебя так пронесло? Ты хоть почитай, что написано, что ли.
Пишут инфа нужна, если в плен попадут... А я пишу, что пох на инфу, всё равно отпустят...
Ты настолько тупой, что тебе ещё и разжевать надо...
Хотелось бы сразиться с тобой в интеллектуальной дуэли, но ты явно безоружен..
В бан тебя тупенького...