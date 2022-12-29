Российским хакерам из группировки RaHDit удалось добыть данные офицеров Северного Альянса, воюющих против России. Хакеры опубликовали список из сотни человек, в котором оказались и кадровые военные НАТО, и другие лица, работающие на киберцентры Прибалтики и Украины.

Как заявил представитель RaHDit, именно такие центры стоят за кибератаками на РФ. Украинские силовики и «народные активисты» Незалежной действуют в качестве прикрытия.

Сам список со всеми данными опубликован на портале проекта «Немезида», раздел «Иностранные пособники и наемники».



