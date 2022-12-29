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Русские хакеры опубликовали данные солдатов НАТО

Русские хакеры опубликовали данные солдатов НАТО

Автор:
29 декабря 2022 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Казахстан   граница   группировка   лидер   россмя   хакер   
3096
1

Теперь им придется несладко.

Российским хакерам из группировки RaHDit удалось добыть данные офицеров Северного Альянса, воюющих против России. Хакеры опубликовали список из сотни человек, в котором оказались и кадровые военные НАТО, и другие лица, работающие на киберцентры Прибалтики и Украины.

Как заявил представитель RaHDit, именно такие центры стоят за кибератаками на РФ. Украинские силовики и «народные активисты» Незалежной действуют в качестве прикрытия.

Сам список со всеми данными опубликован на портале проекта «Немезида», раздел «Иностранные пособники и наемники».




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Метки: Казахстан   граница   группировка   лидер   россмя   хакер   
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30  комментариев
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Итит твою в гочергу - "СОЛДАТОВ" !!!!!!
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3k
Хрюн 18 минут назад
Так где сам список??? Посмотреть охота.
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4k
Frank Borman 21 минуту назад
Ай-ай! Теперь НАТО обосралось от страха.
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464
Андерсен 21 минуту назад
Да неужто уже зимние каникулы начались в школе? Русский язык поди прогуливал, букварь
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14k
ss Полчаса назад
Ой, Февраль, учи грамматику...
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119k
arek14 36 минут назад
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1k
Максим Макашев 37 минут назад
вот они!
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29k
Aqueronte 53 минуты назад
Данные то где? Зачем сюда тащат просто новости из Яндекса?
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
а вообще вот интересно, какую новую информацию они там выложили, если в карточке человека идет ссылка на открытый первоисточник информации?
https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/kommander-majkl-vidmann-cdr-michael-widmann/https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/kommander-majkl-vidmann-cdr-michael-widmann/
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
Сам список со всеми данными опубликован на портале проекта «Немезида», раздел «Иностранные пособники и наемники».

че ссылку то не дали https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/https://nemez1da.ru/inostrannye-posobniki-i-naemniki/cyber-warfare-nato/
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3k
lekha-fil Час назад
И в чем же эта "солёность" будет выражаться?
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
Солдат!
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1k
AGold 2 часа назад
солдатиев - так правильно
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Спорим эти солдаты НАсраТО даже не смутятся от того что их имена опубликованы? Напротив, теперь на родине их скорее всего будут почитать как героев. Это даже к гадалке не ходи.
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94
Мирлан Дононбаев Shtoppi 50 минут назад
Да, я тоже не понял, почему этим солдатам "придётся несладко" оттого, что их данные кто-то где-то опубликовал...
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Солдатов? Правильно писать "солдатоф".
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Теперь им придётся несладко."(с) Красная линия?
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August

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