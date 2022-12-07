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В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать по-казахски

В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать по-казахски

Автор:
07 декабря 2022 14:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Провокатор   магазин   полиция   продавщица   русский язык   языковой патруль   
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Ему пытались объяснить, что русский - второй национальный язык в стране, но бесполезно.

Ещё год назад в сети появились ролики с «языковыми патрулями» в Казахстане. Это когда местные активисты ходили по магазинам, кафе, заправкам и другим общественным местам и требовали, чтобы с ними разговаривали на казахском.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти «языковые патрули» в республике организованы профессиональными провокаторами.

«Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране».

Но такие «патрули» время от времени появляются в Казахстане и сейчас.

Мужчина зашёл в магазин и стал скандалить с продавщицами. Ему не понравилось, что с ним беседуют по-русски.

- Наравне с казахским официально употребляется русский язык.

- Вы меня ущемляете! Почему на казахском не говорите?

- Потому что я русская!

- Ну и что, что ты русская? Ты в каком государстве живёшь?

- Я родилась в СССР, не в Казахстане.

- И чё?

Он грозил вызвать полицейских и «написать заявление». Позже приехали сотрудники и после выяснения всех деталей, проводили гражданина к выходу из магазина.

Осторожно, есть матюки:

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Метки: Казахстан   Провокатор   магазин   полиция   продавщица   русский язык   языковой патруль   
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39  комментариев
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
БЛЯ! Мне одному кажется, что во всех этих видосах из Казахстана, казах до-ё-бу-ю-щий-ся до русских - это одно и тоже лицо?
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2k
Любушка 3 минуты назад
Любому русскоговорящему жителю Казахстана нужно принести на работу конституцию и молча тыкать в неё носом в том месте, где написано о втором государственном языке всех, кого воротит от русской речи. Прям брать за шкирку и носом туда, носом!!!!
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58
Александр Шоуми 11 минут назад
В таких случаях молча вызывают наряд милиции, говоришь что в данном случае идет розжиг на национальной почве, а это незаконно. Все эти умники могут только до стариков или до женщин до----ся. Ни одного видео не видел что б стояли ребята русские и к ним подошли и сказали почему они говорят не на том языке.
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2k
Pioner76 11 минут назад
Спокойно, Россия. Когда ускоглазые конеебы приедет к нам в Литву за автомобилями, тоже будем требовать, чтоб на литовском говорили. Блин, из за 50 евро готовы на колени упасть, а так вот какие шустрые.
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17k
Вася 15 минут назад
Ссылка coub.com
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
1) Скандалить в магазине - это глупо.
2) ПРИБЫЛЬНЕЕ, и потому лучше, если персонал говорит на языке покупателя.
3) Со своими проблемами, просьбами, или требованиями надо обращаться к администрации.
4) Администрация может поставитрь условием при приёме на работу знание (на определённом уровне) языков клиентов.
5) Это вынудит магазин поднять зарплаты продавщицам - полиглотам.
6) Рост зарплат персонала вызовет подорожание продуктов в магазине.
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46k
Alex Ivanov Полчаса назад
Кучьненько как то пошло)))

"Спикер Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ерлан Кошанов сравнил посла России в республике Алексея Бородавкина с "пропагандистами". Такую аналогию депутат провел во время интервью местному телеканалу Atameken Business.

Осенью глава российской дипмиссии в Астане заявил, что радикальные "националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более явственно". Ультраправые лозунги, в том числе "русофобские", показались послу недопустимыми.

"Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми радикальными требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские", отметил Бородавкин.

Председатель Мажилиса Казахстана, в свою очередь, подчеркнул, что отдельные высказывания российского посла не соответствуют статусу опытного дипломата, коим является Бородавкин.

"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", поделился Кошанов."

Помнится в каклостане тоже призывали не обращать внимания на такие "мелочи" и быть дипломатами )
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7k
SuperTroll Полчаса назад
Ну сейчас это выглядит как провокация и "раскачка лодки" под волну. Но я в 1996 был в Алма-Ате, мне в магазе продавец казашка, не продала рогалик и дюшес
Типо "жок орыс", не понимает по русски, Хотя все на нем разговаривают. Ну а так в большей части, казахи нормальные ребята, бухают тоже нормально))
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3k
VPJ Полчаса назад
Пусть его на три буквы посылают...И вообще с такими разговаривать надо матом. Мат для таких, как родной язык.
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1k
Fiverknot Полчаса назад
Надо просто проверить ближайших родственников этого клоуна. Не удивлюсь если 3-4 человека щас работают в России. Отправить их обратно в Казахстан, чтобы объяснили своему родственнику кое что.
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2k
Димон 37 минут назад
ой блин казахский язык у них, не смешите мои подковы
, зайдите в школу на урок физики, химии или алгебры, который преподают на казакша. там 80 % слов будут на русском языке.
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8k
KAUSTIC 38 минут назад
Урод , фули...
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20k
ЦСКА 39 минут назад
Славные они-эти казахи....
Вот и казахская "бригада"-прикольный фильм!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Трям 39 минут назад
Странно, этот косоглазый провокатор сначала по-русски говорил, а потом начал пердеть ртом.
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26k
Лис 41 минуту назад
Да пусть уё...вает на историческую родину. Больно много большевики земель раздарили "братским" народам. Пора бы возвернуть.
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29k
Ashabad 44 минуты назад
С таких вот идиотизмов начались все беды на Украине.
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7k
evenSeven 44 минуты назад
Ну и зачем качать эту тему? Понятно же кто, зачем и почему сейчас это делает...
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1k
Vustinii 46 минут назад
Че не живётся спокойно. У него что работу забрали, деньги, жену? Ещё одни дблбдь
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14k
Элитный тигр 50 минут назад
Очередной нацик-долпайоп. У нас в Чувашии в 90-х тоже такие были, частенько в магазинах докапывались до девчонок молодых, стоят вот специально до слез доводят. После пары пендалей (в 90-х мы были моложе и все было проще) сразу переходили на чисто русский язык и сваливали из магазина на всех парАх.
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3k
Вячеслав 55 минут назад
Что то фишки стали много времени уделять про казахских дебилов. Видать хороший транш пришел раскачать национализм в Казахстане.
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26k
albedo Час назад
Казахи, будьте реалистами.
Во первых - ЕДИНОГО казахского языка нет в природе. СССР объединил в "казахов" два разных народа с разными языками.
Ну и во вторых - казахов тоже касается
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