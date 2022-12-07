В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать по-казахски

Ему пытались объяснить, что русский - второй национальный язык в стране, но бесполезно.
Ещё год назад в сети появились ролики с «языковыми патрулями» в Казахстане. Это когда местные активисты ходили по магазинам, кафе, заправкам и другим общественным местам и требовали, чтобы с ними разговаривали на казахском.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эти «языковые патрули» в республике организованы профессиональными провокаторами.
«Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране».
Но такие «патрули» время от времени появляются в Казахстане и сейчас.
Мужчина зашёл в магазин и стал скандалить с продавщицами. Ему не понравилось, что с ним беседуют по-русски.
- Наравне с казахским официально употребляется русский язык.
- Вы меня ущемляете! Почему на казахском не говорите?
- Потому что я русская!
- Ну и что, что ты русская? Ты в каком государстве живёшь?
- Я родилась в СССР, не в Казахстане.
- И чё?
Он грозил вызвать полицейских и «написать заявление». Позже приехали сотрудники и после выяснения всех деталей, проводили гражданина к выходу из магазина.
Осторожно, есть матюки:
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2) ПРИБЫЛЬНЕЕ, и потому лучше, если персонал говорит на языке покупателя.
3) Со своими проблемами, просьбами, или требованиями надо обращаться к администрации.
4) Администрация может поставитрь условием при приёме на работу знание (на определённом уровне) языков клиентов.
5) Это вынудит магазин поднять зарплаты продавщицам - полиглотам.
6) Рост зарплат персонала вызовет подорожание продуктов в магазине.
"Спикер Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ерлан Кошанов сравнил посла России в республике Алексея Бородавкина с "пропагандистами". Такую аналогию депутат провел во время интервью местному телеканалу Atameken Business.
Осенью глава российской дипмиссии в Астане заявил, что радикальные "националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более явственно". Ультраправые лозунги, в том числе "русофобские", показались послу недопустимыми.
"Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми радикальными требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские", отметил Бородавкин.
Председатель Мажилиса Казахстана, в свою очередь, подчеркнул, что отдельные высказывания российского посла не соответствуют статусу опытного дипломата, коим является Бородавкин.
"Я внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам", поделился Кошанов."
Помнится в каклостане тоже призывали не обращать внимания на такие "мелочи" и быть дипломатами )
Во первых - ЕДИНОГО казахского языка нет в природе. СССР объединил в "казахов" два разных народа с разными языками.
Ну и во вторых - казахов тоже касается