В Казахстане местный устроил скандал в магазине, требуя у русских продавщиц разговаривать по-казахски

«Имеющиеся факты так называемых "языковых патрулей" – это все провокация, направленная на подрыв национального единства Казахстана. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию профессиональных служб или специальных служб. На языке профессиональных специальных служб это называется активными мероприятиями. И они, к сожалению, имеют место в нашей стране».

Но такие «патрули» время от времени появляются в Казахстане и сейчас.

Мужчина зашёл в магазин и стал скандалить с продавщицами. Ему не понравилось, что с ним беседуют по-русски.

- Наравне с казахским официально употребляется русский язык.

- Вы меня ущемляете! Почему на казахском не говорите?

- Потому что я русская!

- Ну и что, что ты русская? Ты в каком государстве живёшь?

- Я родилась в СССР, не в Казахстане.

- И чё?

Он грозил вызвать полицейских и «написать заявление». Позже приехали сотрудники и после выяснения всех деталей, проводили гражданина к выходу из магазина.

Осторожно, есть матюки: