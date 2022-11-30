"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы





Как сообщают СМИ, педагог после такой выволочки получила нервный срыв и хочет нанять адвоката для восстановления справедливости. Впрочем, огласка творит чудеса, и видео, разлетевшееся по соцсетям, сослужило завучу плохую службу. В отношении истеричного работника школы приняты меры:

«Данный инцидент рассмотрен на совете по педагогической этике школы. Дана рекомендация директору школы принять меры дисциплинарного взыскания и освобождения от занимаемой должности заместителя директора. Снятая на видео заместитель директора школы будет освобождена от занимаемой должности», ‒ сообщили СМИ в управлении образования. Что же касается обруганного учителя, то никакого увольнения не будет. «Учитель не уволена, и вопрос о ее увольнении не рассматривается. Подобный случай является исключительным. В школе работают только компетентные педагоги», ‒ сообщили в управлении образования. Правда, захочет ли сама Лариса Николаевна оставаться в этом учебном заведении - пока не ясно.