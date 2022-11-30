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"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы

"Мы в Казахстане живем, а не в России": завуч прилюдно отчитала и пообещала уволить учительницу из-за низкой оценки своей племянницы

Автор:
30 ноября 2022 08:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   завуч   кумовство   низкая оценка   скандал   увольнение   уроки   школа   
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Настоящий скандал сняли на камеру ученики школы города Сатпаев в Казахстане. Завуч заведения разбушевалась и наорала на учителя математики, которая, по её мнению, "унизила" низкой оценкой племянницу. Мадам не смутили ни дети, ни стоящие рядом коллеги - преподаватели.

Безобразная сцена скандала, устроенная Адишей Утасаевной, случайно попала в соцсети. Математику школы №25 города Сатпаев влетело за низкую успеваемость племянницы завуча. Как оказалось, девочка получает плохие оценки, а виновата в этом Ларина Николаевна. "Я вас приняла сюда, я и уволю" - орала завуч.


"Конфликт действительно произошел из-за оценки по математике одной из учениц 10 класса, которая является племянницей завуча. Девочка очень способная, но больше гуманитарий. Ее родители накануне обращались к руководству школы и просили пересмотреть оценку по математике. Руководство провело беседу с педагогами, в том числе и с учителем математики, которая пообещала дать девочке дополнительные задания. Позже, когда она проверяла эти задания, у школьницы и двух ее одноклассников были одинаковые ошибки. Вот педагог и сказала, что они, наверное, списали друг у друга. А девочка восприняла это на свой счет и передала завучу. После этих слов завуч и устроила скандал. Ее поведение непозволительно. Она не должна была так себя вести", - рассказала руководитель управления образования Улытауской области Сейфура Тулекова.



Как сообщают СМИ, педагог после такой выволочки получила нервный срыв и хочет нанять адвоката для восстановления справедливости. Впрочем, огласка творит чудеса, и видео, разлетевшееся по соцсетям, сослужило завучу плохую службу. В отношении истеричного работника школы приняты меры:

«Данный инцидент рассмотрен на совете по педагогической этике школы. Дана рекомендация директору школы принять меры дисциплинарного взыскания и освобождения от занимаемой должности заместителя директора. Снятая на видео заместитель директора школы будет освобождена от занимаемой должности», ‒ сообщили СМИ в управлении образования. Что же касается обруганного учителя, то никакого увольнения не будет. «Учитель не уволена, и вопрос о ее увольнении не рассматривается. Подобный случай является исключительным. В школе работают только компетентные педагоги», ‒ сообщили в управлении образования. Правда, захочет ли сама Лариса Николаевна оставаться в этом учебном заведении - пока не ясно.

Источник:

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Метки: Казахстан   видео   завуч   кумовство   низкая оценка   скандал   увольнение   уроки   школа   
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4  комментария
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3k
Radugananebe 14 минут назад
А причем там было сопоставление Казахстана и России? Это про кумовство или про что?
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38k
Александр 3 минуты назад
Ясно, снова Путин...
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1k
Ksenia2 16 минут назад
Истеричка. Голову лечить надо.
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