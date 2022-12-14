"Я свою нацию уважаю": казахский националист оскорбил русскоязычную официантку

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Мужчина вышел на улицу, не оплатив заказ, потому что его обслуживала официантка, говорящая по-русски.
Еще одна серия проявления казахского национализма. Взрослый мужчина покинул заведение общепита из-за "не такой" официантки. Девушка утверждает, что он назвал её "русской свиньёй". К сожалению, начало конфликта не попало на камеру, а потому мужчина явно сдерживается в выражениях, заметив, что его снимают.
Чем закончился этот конфликт, увы, неизвестно. Но всё же интересно, почему взрослые люди, явно пожившие в СССР, внезапно проникаются идеями национализма и начинают вести себя непотребно?
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Кто заметил на видео мужчину - укажите, пожалуйста, тайминг.
Украина тому подтверждение.
Когда выгодно, все националистами становятся.
Это сцыкливый чуркобес