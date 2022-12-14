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"Я свою нацию уважаю": казахский националист оскорбил русскоязычную официантку

"Я свою нацию уважаю": казахский националист оскорбил русскоязычную официантку

Автор:
14 декабря 2022 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   заказ   националист   официантка   политика   расизм   
2169
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Мужчина вышел на улицу, не оплатив заказ, потому что его обслуживала официантка, говорящая по-русски.

Еще одна серия проявления казахского национализма. Взрослый мужчина покинул заведение общепита из-за "не такой" официантки. Девушка утверждает, что он назвал её "русской свиньёй". К сожалению, начало конфликта не попало на камеру, а потому мужчина явно сдерживается в выражениях, заметив, что его снимают.



Чем закончился этот конфликт, увы, неизвестно. Но всё же интересно, почему взрослые люди, явно пожившие в СССР, внезапно проникаются идеями национализма и начинают вести себя непотребно?

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Метки: Казахстан   видео   заказ   националист   официантка   политика   расизм   
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19  комментариев
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15k
Совранский 2 часа назад
Мужчину определяют поступки, а не слова!
Кто заметил на видео мужчину - укажите, пожалуйста, тайминг.
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2k
Pioner76 3 минуты назад
Пи.зд.ог.ла.зы.й шустряк.
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6k
Психологическая поддержка 6 минут назад
Стал ненавидеть Казахов, когда их в Москве стало больше чем хачиков. Так вот ребятай, п*здуйте ка [мат] восвояси и там не любите Русских сколько угодно.
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293
KE2646 15 минут назад
Твари неблагодарные. Забыли, как наши войска задушили казахский майдан? Сейчас сидели бы по подвалам, как хохлы...
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29k
Ashabad 18 минут назад
Нет ничего глупее и вреднее для нации, чем национализм.
Украина тому подтверждение.
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1k
Жирный бот 24 минуты назад
Когда гордиться больше не чем, начинают происхождение гордиться...
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12k
Linuksoid Полчаса назад
Но всё же интересно, почему взрослые люди, явно пожившие в СССР, внезапно проникаются идеями национализма и начинают вести себя непотребно?

Когда выгодно, все националистами становятся.
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2k
Инженер Полчаса назад
я надеюсь казахи его найдут и предъявят за то что он весь Казахстан позорит
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3k
Старичок Полчаса назад
казах у казаха пожрал на халяву и обвинил в этом русскую официантку. а он точно казах, а не хохол?
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16k
sgb66 Полчаса назад
Это шовинист, а не националист.
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8k
GROMOZEKA 39 минут назад
Ну какой же это мужчина.
Это сцыкливый чуркобес
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8k
au3 42 минуты назад
А с самого начала эта бибизьяна незаметила что официантка говорит по руссски?
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1k
ChePaev 47 минут назад
ох, доведет Токаев страну до греха, ох,доведет. Полыхнет в Казахстане к бабке не ходи, русскоязычный север Казахстана где русских почти половина населения и Алма-Ата, где русских четверть населения, столкнется с мамбетским югом и центральными областями.
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913
Шурман 55 минут назад
Мамбичи так себя вели в 90тых , помню пришел сдавать казахский язык а мне завкафедрой говорит убирайся в свою Россию , я приофигел от такой наглости , пошел к ректору все рассказал , он взял зачетку и поставил что я все сдал , эту потом отчитал и меня опять вызвали к ректору , спросил почему у вас конфликт начался ? я рассказал что она моя соседка с 4 этажа и ее доберман постоянно выбегает без поводка и намордника и кусает всех людей кто попался ему в подъезде . А времена тогда были не спокойные , когда он покусал мою мать я не выдержал взял свой пистолет и побежал к ним наверх , припугнул слегка.
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6k
Pashuta Час назад
Павлодарский мамбич на крузаке типа с "крутым" номером, пожравший нахаляву... )) Вот она, вершина его развития)))
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11k
Rus77 Час назад
Ещё один тупой мастурбек решил самоутвердиться за счёт женщины... Хотя мне непонятно о какой нации идёт речь и за что её уважать?! Возможно он про сброд племен кочевников, которых Русские отучили жопу камнем вытирать?!
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9k
Antonium Час назад
"Я свою нацию уважаю" - это не означает не уважать все другие национальности. Достали эти "гордящиеся", когда других заслуг в жизни нет гордятся происхождением и нацией. Арийцы сраные.
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15k
куджо Час назад
Казахи я смотрю таки хотят испить чашу украинцев додна? Или как грузины... Дело хозяйское... Но я помню как они на заработках тут терлись за гроши, правда все больше по ресторациям где тепло и сытно... Ну ну гордые вы наши... земля то круглая
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