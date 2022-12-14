"Я свою нацию уважаю": казахский националист оскорбил русскоязычную официантку

Еще одна серия проявления казахского национализма. Взрослый мужчина покинул заведение общепита из-за "не такой" официантки. Девушка утверждает, что он назвал её "русской свиньёй". К сожалению, начало конфликта не попало на камеру, а потому мужчина явно сдерживается в выражениях, заметив, что его снимают.