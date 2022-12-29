Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории

Со словом «маска» ассоциируются в основном роскошные маскарадные, украшенные драгоценными камнями, перьями и цветами, и забавные детские, которые малышня носит на детских утренниках. Но была в истории одна лаконичная, но совершенно особая маска.
Моретта (от «moro» – тёмный) в отличие от своих дорогих и ярких разукрашенных товарок была маской простой, лаконичной, чёрной, без малейшего намёка на украшения. В ней даже не были предусмотрены отверстия для носа и рта. Как тогда держалась маска, и зачем вообще была нужна такая странная конструкция?
На портретах XVII века и более поздних встречается эта маска. И она создаёт какое-то странное ощущение безликой потусторонней мистики. Делали её из картона, поверхность обтягивали тканью или красили.
Самой пикантной особенностью моретты был специальный держатель с внутренней стороны – пуговица или другое крепление. Его владельцу (чаще владелице) приходилось зажимать зубами. Соответственно, в маске можно было только молчать: откроешь рот – маска упала – интриге конец.
Поэтому моретту заслуженно называли немым слугой. А ещё отрадой мужей, ведь практически каждому представителю сильной половины иногда хочется, чтобы его возлюбленная помолчала.
Женщины знатных сословий всегда старались беречь кожу от солнца. Помогала в этом и эта маска. Но моретта играла не только практическую роль. Маска выступала в качестве инструмента, разрушающего границы между социальными слоями. Она позволяла представителям разных сословий присутствовать в общих местах инкогнито, но с соблюдением всех правил, норм и приличий.
Молодым женщинам маска помогала укрыться от нежелательных взглядов, оставаясь при этом на виду. Маска была не просто аксессуаром, а полноценным элементом гардероба венецианского периода, который длился порядка полугода.
Обладательница примитивной маски превращалась в загадочную богиню, возбуждая интерес и страсть. И она сама решала, до какого момента ей молчать, а когда можно сбросить личину, ответить на ухаживания поклонника и перейти к более интимному этапу отношений.
То есть моретта помогала организовать хитрую игру, в которой дама позволяла избраннику лицезреть своё лицо и услышать голос когда сама того захочет. А поклонник должен был обладать достаточным опытом и обаянием, соблазняя немую безликую избранницу и заставляя её сбросить маску.
Таинственная и обольщающая, она осталась в прошлом, в эпохе венецианских маскарадов. Ведь, несмотря на её былую популярность, моретту практически невозможно встретить в магазинах. Истинные ценители – коллекционеры заказывают «маску молчания» мастерам, чтобы с её помощью ощутить молчаливую связь с прошлыми веками.
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