FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4861 пост • 1048 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории

Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории

Автор:
29 декабря 2022 11:48
Сообщество : Факты
Метки: Аксессуар   Молчание   Смуглянка   маска   маскарад   моретта   традиция   тьма   
616
9

Со словом «маска» ассоциируются в основном роскошные маскарадные, украшенные драгоценными камнями, перьями и цветами, и забавные детские, которые малышня носит на детских утренниках. Но была в истории одна лаконичная, но совершенно особая маска.

Моретта (от «moro» – тёмный) в отличие от своих дорогих и ярких разукрашенных товарок была маской простой, лаконичной, чёрной, без малейшего намёка на украшения. В ней даже не были предусмотрены отверстия для носа и рта. Как тогда держалась маска, и зачем  вообще была нужна такая странная конструкция?

×
×

На портретах XVII века и более поздних встречается эта маска. И она создаёт какое-то странное ощущение безликой потусторонней мистики. Делали её из картона, поверхность обтягивали тканью или красили.

Самой пикантной особенностью моретты был специальный держатель с внутренней стороны – пуговица или другое крепление. Его владельцу (чаще владелице) приходилось зажимать зубами. Соответственно, в маске можно было только молчать: откроешь рот – маска упала – интриге конец.

Поэтому моретту заслуженно называли немым слугой. А ещё отрадой мужей, ведь практически каждому представителю сильной половины иногда хочется, чтобы его возлюбленная помолчала.

Женщины знатных сословий всегда старались беречь кожу от солнца. Помогала в этом и эта маска. Но моретта играла не только практическую роль. Маска выступала в качестве инструмента, разрушающего границы между социальными слоями. Она позволяла представителям разных сословий присутствовать в общих местах инкогнито, но с соблюдением всех правил, норм и приличий.

Молодым женщинам маска помогала укрыться от нежелательных взглядов, оставаясь при этом на виду. Маска была не просто аксессуаром, а полноценным элементом  гардероба венецианского периода, который длился порядка полугода.

Обладательница примитивной маски превращалась в загадочную богиню, возбуждая интерес и страсть. И она сама решала, до какого момента ей молчать, а когда можно сбросить личину, ответить на ухаживания поклонника и перейти к более интимному этапу отношений.

То есть моретта помогала организовать хитрую игру, в которой дама позволяла избраннику лицезреть своё лицо и услышать голос когда сама того захочет. А поклонник должен был обладать достаточным опытом и обаянием, соблазняя немую безликую избранницу и заставляя её сбросить маску.

Таинственная и обольщающая, она осталась в прошлом, в эпохе венецианских маскарадов. Ведь, несмотря на её былую популярность, моретту практически невозможно встретить в магазинах. Истинные ценители – коллекционеры заказывают «маску молчания» мастерам, чтобы с её помощью ощутить молчаливую связь с прошлыми веками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Аксессуар   Молчание   Смуглянка   маска   маскарад   моретта   традиция   тьма   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
сеньор Леонсио Полчаса назад
поклонник должен был обладать достаточным опытом и обаянием, соблазняя немую безликую избранницу и заставляя её сбросить маску.(ц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66652



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Женщина принесла домой сороку - и с ней сдружились её собаки
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Набирающие популярность в сообществах
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Голливудские звезды, которые упустили роли у Тарантино
Новогодние праздники в Москве. Куда сходить?⁠⁠
Новогодние праздники в Москве. Куда сходить?⁠⁠
В Новый год без приключений
В Новый год без приключений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это на Новый год

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#новый год#животные#Спорт#Москва#дтп#Прошлое#дети#рождество
#фото#Прикол#история#подборка#забавно#в мире#люди#фильм#зима#сарказм
#интересно#факты#интересное#позитив#Ynews#праздник#Приколы#аварии#картинки#США
Мечтали в детстве стать Дед Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дед Морозом или Снегурочкой? Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти 12 поразительных традиций африканских племён 12 поразительных традиций африканских племён Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость? Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость?

На что жалуетесь?

Вернуться