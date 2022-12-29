Секрет самой завораживающей и интригующей маски в истории

Моретта (от «moro» – тёмный) в отличие от своих дорогих и ярких разукрашенных товарок была маской простой, лаконичной, чёрной, без малейшего намёка на украшения. В ней даже не были предусмотрены отверстия для носа и рта. Как тогда держалась маска, и зачем вообще была нужна такая странная конструкция?