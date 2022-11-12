12 поразительных традиций африканских племён

Хамеры — одни из самых красивых представителей Эфиопии. Особенно они отличаются своими диковинными причёсками, которые носят всю жизнь. Обычно хамеры-мужчины оставляют хохолок своих волос у себя на макушке, а всё остальное срезают и закрепляют глиной, охрой и овечьим жиром. Чтобы лучше спалось с такой шевелюрой, у них всегда есть специальный стульчик под голову.

А вот как выглядит причёска хамерок