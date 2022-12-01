Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют

В легендарном винодельческом регионе Медок (Франция) есть традиция - в начале осени проводить марафон, во время которого бегуны пьют вино. Это веселое спортивное мероприятие, которое сопровождается дегустацией самых изысканных вин и местных деликатесов. Тысячи участников забега наряжаются в тематические костюмы и отправляются покорять дистанцию в 42 километра!

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Винный марафон проводится в регионе Медок (Бордо) 0 Источник:

Маршрут пролегает через множество различных виноградников, замков и поместий 0 Источник:

По дороге бегунам предлагают воды, чтобы они не слишком обезвоживались 0 Источник:

Но зачем пить воду, если вместо нее можно выпить бокал хорошего вина? 0 Источник:

На маршруте организовано несколько "питейных заведений". В этих точках можно остановиться для дегустации вин и сыра 0 Источник:

Также можно попробовать местные устрицы, виноград и мороженое 0 Источник:

Каждый год выбирается какая-то тема для костюмов, а в конце забега объявляют победителя конкурса костюмов 0 Источник:

Марафон Медок был основан в 1985 году 0 Источник:

Самое быстрое время, зафиксированное в забеге 2018 года, составило чуть менее двух часов 26 минут. Оно было установлено французским спортсменом Дени Майо 0 Источник:

На прохождение марафона участникам дается шесть с половиной часов 0 Источник:

И этого времени точно хватит на то, чтобы выпить несколько бокалов вина по дороге к финишу! 0 Источник:

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