Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют

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В легендарном винодельческом регионе Медок (Франция) есть традиция - в начале осени проводить марафон, во время которого бегуны пьют вино. Это веселое спортивное мероприятие, которое сопровождается дегустацией самых изысканных вин и местных деликатесов. Тысячи участников забега наряжаются в тематические костюмы и отправляются покорять дистанцию в 42 километра!
На маршруте организовано несколько "питейных заведений". В этих точках можно остановиться для дегустации вин и сыра
Каждый год выбирается какая-то тема для костюмов, а в конце забега объявляют победителя конкурса костюмов
Самое быстрое время, зафиксированное в забеге 2018 года, составило чуть менее двух часов 26 минут. Оно было установлено французским спортсменом Дени Майо
И этого времени точно хватит на то, чтобы выпить несколько бокалов вина по дороге к финишу!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И этого времени точно хватит на то, чтобы выпить несколько бокалов вина по дороге к финишу!
За 42 километра всего несколько бокалов. За шесть с половиной часов...