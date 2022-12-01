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Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют

Marathon du Médoc: что это такое и с чем его пьют

Автор:
01 декабря 2022 18:24
Сообщество : Фестивали мира
Метки: бегуны   бордо   винный марафон   забег   интересно   медок   познавательно   праздник   традиция   франция   
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В легендарном винодельческом регионе Медок (Франция) есть традиция - в начале осени проводить марафон, во время которого бегуны пьют вино. Это веселое спортивное мероприятие, которое сопровождается дегустацией самых изысканных вин и местных деликатесов. Тысячи участников забега наряжаются в тематические костюмы и отправляются покорять дистанцию в 42 километра!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бегуны   бордо   винный марафон   забег   интересно   медок   познавательно   праздник   традиция   франция   
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3  комментария
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20k
Alf 23 минуты назад
Мужик бегун через трубочку винчик пьёт. Кошмар, позор.
И этого времени точно хватит на то, чтобы выпить несколько бокалов вина по дороге к финишу!
За 42 километра всего несколько бокалов. За шесть с половиной часов...
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22k
SolomonA 19 минут назад
Хм. Так я и сам, в некотором роде, спортсмен...
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