Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти

Советские граждане посылали друг другу открытки по почте, поздравляя с главными праздниками. И такие трогательные послания-напоминания о прошлом тоже хранятся во многих семьях, в альбомах или перевязанные лентами. Их достают в особые мгновения, пересматривают, перечитывают теплые строки, которые хранят память о людях, многих из которых уже нет в живых.

А какие советские традиции нравились вам? Что было бы неплохо адаптировать к современным реалиям?