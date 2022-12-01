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Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти

Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти

Автор:
01 декабря 2022 12:34
Сообщество : СССР
Метки: СССР   воспоминание   макулатура   ностальгия   память   работа   рыбный день   семья   традиция   
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Когда сменяются эпохи, то происходит пересмотр ценностей и традиций. На смену тому, что ещё вчера было традиционным и обычным, приходит что-то новое, совершенно иное. И это нормально.

Но есть традиции, которые вспоминаются с особой теплотой, нежностью и грустью. Поскольку они еще и пользу приносили.

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Сейчас к раздельному сбору мусора постепенно возвращаются. А для советских граждан сбор макулатуры и стеклянной тары был нормой. А какими счастливыми были школьники: ведь они ощущали и свой вклад в общее дело, и нехитрые, но вкусные лакомства покупали за монетки, полученные в пункте приема.

Тут польза неоспорима: и умеренная физическая нагрузка, и вклад в общее дело, и море позитива от таких, казалось бы, примитивных занятий как сбор картофеля, моркови или какой-нибудь рябины.

Сейчас физкультминутки практикуются только в детсадах и школах. И то не во всех. А в эпоху Союза на производственную гимнастику прерывались все взрослые для того, чтобы взбодриться, отвлечься, дать мышцам отдых и улучшить кровоток.

Знаменитый рыбный день ввели в стране в связи с дефицитом мяса и необходимостью развития рыбной промышленности. И отлично, ведь рыба действительно полезна. И в отдельных семьях эта традиция сохранилась и по сей день.

Сейчас принято хихикать, вспоминая, как предыдущие поколения бережно стирали, сушили и повторно использовали полиэтиленовые пакеты. А ведь весь этот полиэтилен, такой удобный, который использовал, выбросил и забыл, наносит теперь огромный вред природе, загрязняет воду и почву, вызывает гибель животных и птиц.  Так что экономия и рачительность помогали еще и сохранить экологию.

Традиции хендмейда сейчас тоже переживают второе рождение. Мастера и мастерицы творят настоящие чудеса из бисера, пряжи, дерева и других материалов. Но сейчас ручная работа – затратное хобби, поскольку расходники стоят дорого, а подчас очень дорого. Тогда как в СССР в ход шло все, что оказывалось под рукой. И дети мелкую моторику развивали, и фантазию. И в быту такие изделия, несмотря на простоту и даже некоторую примитивность, активно использовали.

Советские граждане посылали друг другу открытки по почте, поздравляя с главными праздниками. И такие трогательные послания-напоминания о прошлом тоже хранятся во многих семьях, в альбомах или перевязанные лентами. Их достают в особые мгновения, пересматривают, перечитывают теплые строки, которые хранят память о людях, многих из которых уже нет в живых.

А какие советские традиции нравились вам? Что было бы неплохо адаптировать к современным реалиям?

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Метки: СССР   воспоминание   макулатура   ностальгия   память   работа   рыбный день   семья   традиция   
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7  комментариев
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22k
Inter 9 минут назад
советские новогодние открытки-это просто шедевр
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23k
Serg2001 21 минуту назад
"...сбор стеклянной тары был нормой".

Да ладно! Сдавали только то, что дома скапливалось. И то детям обычно поручали сдавать только молочные бутылки. Алкогольную тару сдавали сами родители, потому что в такой очереди ребенку ну совсем нечего делать... ) И никто по улицам, а тем более по домам в поисках пустых бутылок не ходил. Это не макулатура. По крайней мере так было в моем детстве. Может у автора было по другому. Хз.
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1k
Lexx 36 минут назад
Ага, "вспоминаются с особой теплотой, нежностью" как утром не пускали в школу, если не принёс эту чёртову макулатуру.
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