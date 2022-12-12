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Почему в начале прошлого века гигиенические процедуры проводились в спальне?

Почему в начале прошлого века гигиенические процедуры проводились в спальне?

Автор:
12 декабря 2022 15:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Мойдодыр   баня   ванная   водопровод   книга   произведение   спальня   традиция   умывальник   умывание   
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«Вдруг из маминой из спальни

Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник

И качает головой...»

Всем нам хорошо знакомы эти строки из сказки Чуковского. Но почему Мойдодыр выдвинулся именно оттуда? Неужели просто подходящая рифма?

Все просто: вплоть до середины прошлого века гигиенические процедуры население организовывало именно в спальне. Нет, ванные, конечно, были. В редких и очень богатых домах. И их стилистика разительно отличалась от привычных современных санузлов.

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Водопровод могли себе позволить исключительно очень состоятельные домовладельцы. Остальным приходилось таскать воду вручную. Можно было поступать и проще – ходить в баню. Что многие и делали. Поэтому регулярный базовый гигиенический минимум осуществляли в спальне.

Процесс организации централизованной водоподачи медленно, но верно запустился с 30-х. Именно тогда началось строительство основательных «сталинок». Но это было только начало: по воспоминаниям москвичей, уже в 60-х многие жители многоэтажек продолжали ходить добывать воду в колонке.

Сказка «Мойдодыр» была написана в 1923 году. Доподлинно неизвестно, как в основной массе народ относился к призыву классика в случае с детьми: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Ведь даже сейчас при наличии полного спектра удобств мытье любимого чада зачастую превращается в тот еще квест. Поэтому периодичность отлавливания упрямых нехочух для проведения банных процедур – вопрос открытый.

А вы можете себе представить жизнь без горячей воды на постоянной основе?

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Метки: Мойдодыр   баня   ванная   водопровод   книга   произведение   спальня   традиция   умывальник   умывание   
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14  комментариев
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16k
Александр 2 часа назад
ТС несёт какую-то дичь на основании стишка.
Следующее разоблачение будет в том, что умывальники не могли сами ходить.
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38k
turyst 8 секунд назад
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16k
Андрей 3 минуты назад
Да бог с ними, этими санузлами! Мне такой вариант по душе:
"Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой,
А из папиной блондинка
С попой круглой и тугой!"
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2k
Старожил 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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72k
7guest 41 минуту назад
«Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой,
Выбегает..."
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1k
Фига Фигулин 43 минуты назад
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5k
Компьютер DELL монитором 52 минуты назад
«Вдруг из маминой из спальни

Кривоногий и хромой,

Выбегает умывальник

И окончательно ломает неокрепшую детскую психику >
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320
Maksim Час назад
Афтор сам то вообще понимает какой дикий бред несёт?
"ванные, конечно, были. В редких и очень богатых домах"(с)
"уже в 60-х многие жители многоэтажек продолжали ходить добывать воду в колонке"(с)
"Водопровод могли себе позволить исключительно очень состоятельные домовладельцы."(с) - про какую страну пЫшЫт то?
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1k
Росомаха Час назад
А у нас , в деревнях и посёлках, ничего не изменилось! Нам до Москвобада далеко, как обычно....
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1k
Шапкин 2 часа назад
В нормальных домах вход в ванную комнату из спальни.
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