Почему в начале прошлого века гигиенические процедуры проводились в спальне?

Сказка «Мойдодыр» была написана в 1923 году. Доподлинно неизвестно, как в основной массе народ относился к призыву классика в случае с детьми: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Ведь даже сейчас при наличии полного спектра удобств мытье любимого чада зачастую превращается в тот еще квест. Поэтому периодичность отлавливания упрямых нехочух для проведения банных процедур – вопрос открытый.