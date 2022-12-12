Почему в начале прошлого века гигиенические процедуры проводились в спальне?

«Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой...»
Всем нам хорошо знакомы эти строки из сказки Чуковского. Но почему Мойдодыр выдвинулся именно оттуда? Неужели просто подходящая рифма?
Все просто: вплоть до середины прошлого века гигиенические процедуры население организовывало именно в спальне. Нет, ванные, конечно, были. В редких и очень богатых домах. И их стилистика разительно отличалась от привычных современных санузлов.
Водопровод могли себе позволить исключительно очень состоятельные домовладельцы. Остальным приходилось таскать воду вручную. Можно было поступать и проще – ходить в баню. Что многие и делали. Поэтому регулярный базовый гигиенический минимум осуществляли в спальне.
Процесс организации централизованной водоподачи медленно, но верно запустился с 30-х. Именно тогда началось строительство основательных «сталинок». Но это было только начало: по воспоминаниям москвичей, уже в 60-х многие жители многоэтажек продолжали ходить добывать воду в колонке.
Сказка «Мойдодыр» была написана в 1923 году. Доподлинно неизвестно, как в основной массе народ относился к призыву классика в случае с детьми: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». Ведь даже сейчас при наличии полного спектра удобств мытье любимого чада зачастую превращается в тот еще квест. Поэтому периодичность отлавливания упрямых нехочух для проведения банных процедур – вопрос открытый.
А вы можете себе представить жизнь без горячей воды на постоянной основе?
Источник:
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Следующее разоблачение будет в том, что умывальники не могли сами ходить.
"Вдруг из маминой из спальни
Кривоногий и хромой,
А из папиной блондинка
С попой круглой и тугой!"
Кривоногий и хромой,
Выбегает..."
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И окончательно ломает неокрепшую детскую психику >
"ванные, конечно, были. В редких и очень богатых домах"(с)
"уже в 60-х многие жители многоэтажек продолжали ходить добывать воду в колонке"(с)
"Водопровод могли себе позволить исключительно очень состоятельные домовладельцы."(с) - про какую страну пЫшЫт то?