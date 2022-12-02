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Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс

Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс

Автор:
02 декабря 2022 10:16
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Молчание   близнец   болезнь   медицина   наука   недуг   объяснение   связь   сёстры Гиббонс   язык   
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Эти девушки вошли в историю медицины как Безмолвные близнецы. И если близнецы в принципе всегда представляют интерес как с позиции науки, так и со стороны обывателей, то над разгадкой поведения этих сестёр до сих пор работают исследователи и учёные различных областей.

Джун и Дженнифер родились с разницей в 10 минут в 1963 году в небольшом городке Аравийского полуострова. Помимо девочек в семье домохозяйки и техника по обслуживанию судов была еще младшая дочка Роуз. Все шло своим путем, но родители – Глория и Обри стали замечать, что малышки не начинают говорить, как это делают другие дети в их возрасте. Они молчали, мир крох был полностью сосредоточен друг на друге, и ничто извне их не интересовало.

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Позднее они придумали для общения какую-то загадочную систему. Она напоминала больше птичий щебет, нежели язык. Но Джун и Дженнифер этого хватало. Пара обратилась к медикам. Один из психиатров попытался прослушать запись разговора сестер с ускоренной перемоткой. И сделал интересный вывод: разговор на английском, но очень ускоренном. А это может быть признаком высокого интеллектуального уровня.

В школе близняшек травили. Впрочем, все хорошо знают, как жестоки могут быть дети по отношению к любому, кто на них не похож. Плюс сказывался и цвет кожи. В разное время Гиббонс наблюдались у разных врачей, но точный диагноз никто так и не поставил.

И тут в 1977 году сестры попали к доктору Энн Трехарн. Та после долгого наблюдения сделал вывод, что одна девочка – Дженнифер – выступает в качестве манипулятора и подавляет сестру. А Джун просто одержима ею. Тогда приняли решение направить Безмолвных близнецов в разные интернаты, чтобы они научились жить обособленно. Но результат был неожиданный: кататонический шок – близкое к коматозному состояние. Решили больше не рисковать и вернуть сестер друг дружке.

Когда провалилась затея с раздельным проживанием, от Джун и Джен отстали. Сестры закрылись в комнате и начали… творить. За время добровольного затворничества девушки написали несколько романов с яркими живыми персонажами и динамичным сюжетом. Хотя некоторые повороты сюжетной линии были очень неожиданные. Попытки пристроить рукописи в издательство успеха не возымели. И наступило время протеста, подросткового бунта: раз вы не приняли нас хорошими, то примете плохими.

Сестры начали устраивать мелкие пакости: задирать прохожих, устраивать поджоги, красть мелочь в магазинах. В результате их на долгие 14 лет отправили в психиатрическую клинику. Из-за сильных препаратов они потеряли способности к творчеству.

А дальше случилось необъяснимое. Оказывается девушки заключили, что называется, смертельный договор: одна должна уйти из жизни. Тогда вторая сможет говорить и жить как все. Такое вот освобождение. Во время перевозки в другую больницу весной 1993 года Дженнифер впала в кому. И скончалась на руках у медиков. Вскрытие показало миокардит, хотя никаких проблем с сердцем до этого у 29-летней женщины не было.

Так и произошло. После смерти сестры, которую Джун переживала очень тяжело, она начала совершенно чисто и разборчиво говорить. В интервью она объяснила, что у них с сестрой была договоренность – не говорить ни с кем, только друг с другом. А смерть одной из них аннулировала договор.

Джун адаптировалась к жизни, начала хоть и с затруднениями, но общаться с людьми. Даже переехала на время к мужчине, с которым начала встречаться. Но потом все же вернулась в родительский дом. Сейчас женщине уже 59 лет. Загадку касаемо мистической связи близнецов и неожиданной смерти Дженнифер так никто пока и не разгадал.

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Метки: Молчание   близнец   болезнь   медицина   наука   недуг   объяснение   связь   сёстры Гиббонс   язык   
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9  комментариев
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8k
au3 2 часа назад
"Один из психиатров попытался прослушать запись разговора сестер с ускоренной перемоткой. И сделал интересный вывод: разговор на английском, но очень ускоренном. А это может быть признаком высокого интеллектуального уровня."

Понятно ....
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9k
Хатуль Мадан 38 минут назад
Две психически нестабильные девочки с трудностями социализации в и так не слишком благосклонно настроенном к ним мире на тот момент. Какие уж тут загадки...
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12k
Дима 56 минут назад
"...сестры попали к доктору Энн Трехарн. Та после долгого наблюдения сделал вывод..." Какого пола доктор?
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16k
Bill 58 минут назад
Ключевая фраза: "начали задирать прохожих, устраивать поджоги, красть мелочь в магазинах". Всё остальное - выдумка адвокатов.
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Roman 2 часа назад
Объясняю: выдуманная херня.
Не благодарите.
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