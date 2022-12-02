Прощай, сестра, здравствуй, свобода: необъяснимая история близняшек Гиббонс

Когда провалилась затея с раздельным проживанием, от Джун и Джен отстали. Сестры закрылись в комнате и начали… творить. За время добровольного затворничества девушки написали несколько романов с яркими живыми персонажами и динамичным сюжетом. Хотя некоторые повороты сюжетной линии были очень неожиданные. Попытки пристроить рукописи в издательство успеха не возымели. И наступило время протеста, подросткового бунта: раз вы не приняли нас хорошими, то примете плохими.

Сестры начали устраивать мелкие пакости: задирать прохожих, устраивать поджоги, красть мелочь в магазинах. В результате их на долгие 14 лет отправили в психиатрическую клинику. Из-за сильных препаратов они потеряли способности к творчеству.