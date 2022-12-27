Кулинарный ад: подборка фотографий очень и очень специфичных блюд

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Кулинарные изыски нередко подразумевают под собой нечто экстравагантное. Ведь всем хотелось бы удивить себя и своих близких не только вкусных, но необычным блюдом. Однако нередко в подобных ситуациях выходит самая странная дичь.
Именно подобным творениям и посвящена следующая подборка фотографий.
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