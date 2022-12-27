FISHKINET
Сообщество Еда 1575 постов • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Кулинарный ад: подборка фотографий очень и очень специфичных блюд

Кулинарный ад: подборка фотографий очень и очень специфичных блюд

Автор:
27 декабря 2022 23:21
Сообщество : Еда
Метки: Еда   кулинарный ад   подборка   специфичные блюда   странная еда   фотографии   
1432
9

Кулинарные изыски нередко подразумевают под собой нечто экстравагантное. Ведь всем хотелось бы удивить себя и своих близких не только вкусных, но необычным блюдом. Однако нередко в подобных ситуациях выходит самая странная дичь.

Именно подобным творениям и посвящена следующая подборка фотографий.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   кулинарный ад   подборка   специфичные блюда   странная еда   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
А что не так-то?



Уж получше бекона в шоколаде.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58329



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Тем временем в Ирландии: 25 мемов из самой зеленой и веселой страны
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Судья из Норвегии после женитьбы на украинке, захотел стереть Украину с карты мира
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Культовый Lamborghini 350 GT: первая серийная модель компании
Культовый Lamborghini 350 GT: первая серийная модель компании
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Позабытая письменность

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#интересное#люди#авто аварии#кино#автомир#рождество#деньги#дети
#фото#факты#подборка#аварии#в мире#позитив#забавно#история#праздник#Мемы
#интересно#новый год#дтп#животные#автомобили#Приколы#картинки#Китай#фильм#фотографии
В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде В чем встречать Новый год: советы от тех, кто разбирается в моде 30 странных вещей, обнаруженных в холодильниках 30 странных вещей, обнаруженных в холодильниках 22 человека, которые вывели лень на новый уровень 22 человека, которые вывели лень на новый уровень 20 животных-гигантов, поражающих своими размерами 20 животных-гигантов, поражающих своими размерами Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор Спорт и искусство объединили в забавных коллажах Спорт и искусство объединили в забавных коллажах

На что жалуетесь?

Вернуться