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Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор

Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор

Автор:
21 декабря 2022 21:00
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   Юмор   новый год   переедание   подборка   
3292
18
Производители всевозможных мезимов делают сверхвыручку в первых числах января. А эритроциты и лейкоциты в крови заменяются на зелёный горошек и икру.
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Метки: Еда   Прикол   Юмор   новый год   переедание   подборка   
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26  комментариев
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63k
doker 2 часа назад
Да ладно... Первого января, утром, достаточно одной-двух трехлитровых банки рассола - капустного, огуречного, помидорного... В первые два часа. Ну, а потом...

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4k
Трям 8 минут назад
Надеюсь на забудешь перерепостнуть эту .хуету 1,2,3,4 и 5-го января?
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26k
Лис 13 минут назад
Давным давно делаем так, что бы 1-го позавтракать и всё, доедать больше нечего.
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20k
babuby Полчаса назад
Эбать у автора проблемы года, жор и дожор!!!!
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21k
homerchik 44 минуты назад
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40k
Бабай 48 минут назад
Кто делал салат "шпроты под шубой", поделитесь впечатлениями.
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119k
arek14 48 минут назад
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119k
arek14 48 минут назад
« Оливье“ вражеское имя из страны НАТО».
Госдума переименовала салат в «Олег»
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3k
Leonid 53 минуты назад
Давно уже селёдку под шубой и оливье не делаем на НГ...
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68
Nataļja Briede Leonid 2 минуты назад
Очень зря! У нас в Латвии эти блюда всенепременно обязательны к Новогоднему столу. Традиции - достойнейшая вещь, Особенно, когда действительно вкусно.
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−6
Alek 56 минут назад
Вопрос знатокам! Что в эти роллы вместо риса добавили?
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1k
greesevold Час назад
Комментарий к фото
Чёртов гений!
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9k
JeanLuk Час назад
Подборка стандартных клише. Не более. Далеко не у всех оливье, селедка под обильным майонезом и т.д. на новогоднем столе. В новогодние праздники в общем да, встречается.
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59k
Похабыч 2 часа назад
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12k
Cornho 2 часа назад
Оптимистично! После "коньяка" из канистры из дома можно уже и не выйти.
Берегите себя!

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36k
Седой 2 часа назад
До Нового Года еще 10 дней, а пошли посты уже посленовогодние...Рановато будет!
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