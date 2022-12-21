Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор

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Производители всевозможных мезимов делают сверхвыручку в первых числах января. А эритроциты и лейкоциты в крови заменяются на зелёный горошек и икру.
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Если перед тем, как отправить индейку в духовку, засунуть под кожу половинки лимона, вечер пройдёт веселее
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