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Ресторанный конфуз: странные подачи блюд, способные выбить из колеи искушённых гостей

Ресторанный конфуз: странные подачи блюд, способные выбить из колеи искушённых гостей

Автор:
19 января 2023 00:00
Метки: Еда   Фотографии   безумие   гости   подборка   рестораны   странная подача   
1159
20

Сегодня ресторанам, кафе и барам не так просто выжить, ведь нужно постоянно завлекать искушённых гостей, которым хочется не просто поесть и выпить, а, что говорится, «хлеба и зрелищ». Тут-то в игру и вступает креатив, который зачастую выглядит как безумие, вызывающее конфуз.

Именно таким, катастрофически странным подачам блюд и посвящена следующая подборка.

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Метки: Еда   Фотографии   безумие   гости   подборка   рестораны   странная подача   
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mkcbhk Полчаса назад
х.у.е.т.а
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16k
Bill 10 минут назад
Похоже, автору 14 лет и он никогда не ходил в ресторан.
Объясняю. Ты берешь меню и заказываешь конкретно, что хочешь съесть. Спрашиваешь у официанта что за блюдо, если что-то не понятно. И если принесли говно в собачьей миске - просто говоришь: "уберите ЭТО на**й".
А если какие-то дебилы ЭТО фоткают и выкладывают - значит им ЭТО понравилось и не надо говорить про какой-то "конфуз".
Иначе дойдет до того, что закажете в ресторане "черное ассрти" - прийдет несколько негров и насрут в тарелку.
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Антибиотик
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