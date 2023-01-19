Ресторанный конфуз: странные подачи блюд, способные выбить из колеи искушённых гостей

Сегодня ресторанам, кафе и барам не так просто выжить, ведь нужно постоянно завлекать искушённых гостей, которым хочется не просто поесть и выпить, а, что говорится, «хлеба и зрелищ». Тут-то в игру и вступает креатив, который зачастую выглядит как безумие, вызывающее конфуз.