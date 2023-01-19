Ресторанный конфуз: странные подачи блюд, способные выбить из колеи искушённых гостей

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Сегодня ресторанам, кафе и барам не так просто выжить, ведь нужно постоянно завлекать искушённых гостей, которым хочется не просто поесть и выпить, а, что говорится, «хлеба и зрелищ». Тут-то в игру и вступает креатив, который зачастую выглядит как безумие, вызывающее конфуз.
Именно таким, катастрофически странным подачам блюд и посвящена следующая подборка.
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Объясняю. Ты берешь меню и заказываешь конкретно, что хочешь съесть. Спрашиваешь у официанта что за блюдо, если что-то не понятно. И если принесли говно в собачьей миске - просто говоришь: "уберите ЭТО на**й".
А если какие-то дебилы ЭТО фоткают и выкладывают - значит им ЭТО понравилось и не надо говорить про какой-то "конфуз".
Иначе дойдет до того, что закажете в ресторане "черное ассрти" - прийдет несколько негров и насрут в тарелку.