Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с внезапными неприятностями

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Какими бы осторожными мы не были, разные мелкие и не очень неприятности всегда оказываются впереди нас, оставляя везение и удачу за бортом. Именно им и посвящена следующая подборка фотографий.
Авторам же этих снимков остаётся только посочувствовать.
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