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Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с внезапными неприятностями

Когда удача повернулась не тем местом: подборка снимков с внезапными неприятностями

Автор:
24 декабря 2022 16:35
Сообщество : Юмор
Метки: невезение   неприятности   неудачи   подборка   снимки   фотографии   
2406
16

Какими бы осторожными мы не были, разные мелкие и не очень неприятности всегда оказываются впереди нас, оставляя везение и удачу за бортом. Именно им и посвящена следующая подборка фотографий.

Авторам же этих снимков остаётся только посочувствовать.

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Метки: невезение   неприятности   неудачи   подборка   снимки   фотографии   
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6  комментариев
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10k
Бендер Родригес 57 минут назад
Причем тут удача? Обычная тупость и рукожопие.
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12k
a_komolow 37 минут назад
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4
Alek 43 минуты назад
Раз ключи от машины в холодильник с мясом кинул на автомате. Поиски были долгими. Благо второй комплект был. Через два дня нашлись
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32k
Snork Snorkoff Час назад
убитое двигло это не внезапная неприятность, это надо было прям стараться
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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