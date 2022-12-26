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30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение

30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение

Автор:
26 декабря 2022 21:55
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   новый год   подборка   праздник   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
908
31
А вы уже почувствовали то самое новогоднее настроение? Эти животные - да! Наши любимые пушистики всегда принимают участие в подготовке и самом празднике. Посмотрите на них, и зарядитесь предновогодним позитивом!
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   новый год   подборка   праздник   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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3  комментария
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461
Дмитрий 45 минут назад
Я человек простой. Вижу хорька - ставлю плюс. )
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21k
Сталкер 9 минут назад
У меня не было такого фото.
Потому что в моём детстве были нормальные Дед Мороз и Снегурочка.

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5k
Искандер 42 минуты назад
"...У всех было такое фото в детстве?..."
Правильнее надо было спросить- У всех НЕ было такого фото в детстве?
В моём детстве люди были умнее и не держали собак дома. Собаки жили на улице!Никому и в голову не приходило завести собаку дома. Мы любили животных на улице и от этого не стали черствее, и все люди в моём детстве были добрее!
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