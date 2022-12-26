30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение

А вы уже почувствовали то самое новогоднее настроение? Эти животные - да! Наши любимые пушистики всегда принимают участие в подготовке и самом празднике. Посмотрите на них, и зарядитесь предновогодним позитивом!

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Все готовы к Новому году 0 Источник:

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"Кот минуту спустя после того, как поставили ёлку" 0 Источник:

Хорёк не очень доволен 0 Источник:

Светящиеся шары 0 Источник:

"Наша собака вынюхивала что-то под ёлкой, и к её носу прилипла звёздочка" 0 Источник:

Уже планируется атака ёлки 0 Источник:

Новогоднее настроение на максималках 0 Источник:

15 лет спустя 0 Источник:

Есть два типа людей на фотосессии.. 0 Источник:

Хорошие мальчики 0 Источник:

Кот уже заочно недоволен своим подарком 0 Источник:

Милота 0 Источник:

"Вы же её для меня установили?" 0 Источник:

Змейка тоже словила новогоднее настроение 0 Источник:

"Я не в курсе, кто это сделал" 0 Источник:

Ребята выбирают подарки 0 Источник:

Главная новогодняя ёлочка 0 Источник:

Фотосессия для крыски 0 Источник:

У всех было такое фото в детстве? 0 Источник:

Пушистый помощник 0 Источник:

"Да не знаю я, кто съел твоё праздничное печенье" 0 Источник:

"Нарядили, демоны" 0 Источник:

Вот они, лучшие подарочки 0 Источник:

Никакой жалости 0 Источник:

Ёлкой интересуются не только коты 0 Источник:

У - уютно 0 Источник:

Бородатый ящер тоже готов к празднику 0 Источник:

"Испекла пирог на католическое Рождество. Кошка должна была внести свою лепту" 0 Источник:

Миссия выполнена 0 Источник: