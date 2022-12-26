30 кадров с питомцами, которые словили новогоднее настроение

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А вы уже почувствовали то самое новогоднее настроение? Эти животные - да! Наши любимые пушистики всегда принимают участие в подготовке и самом празднике. Посмотрите на них, и зарядитесь предновогодним позитивом!
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Метки: Питомцы домашние животные животные новый год подборка праздник смешно смешные животные фото фотографии
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Потому что в моём детстве были нормальные Дед Мороз и Снегурочка.
Правильнее надо было спросить- У всех НЕ было такого фото в детстве?
В моём детстве люди были умнее и не держали собак дома. Собаки жили на улице!Никому и в голову не приходило завести собаку дома. Мы любили животных на улице и от этого не стали черствее, и все люди в моём детстве были добрее!