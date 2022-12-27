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Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению

Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению

Автор:
27 декабря 2022 17:36
Сообщество : Криминал
Метки: Арашуков   МосГорСуд   пожизненное заключение   преступное сообщество   приговор   сенатор   
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Отец политика также получил пожизненный срок.

Сегодня Мосгорсуд огласил приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и ещё четверым фигурантам нескольких громких дел. Бывший член верхней палаты парламента РФ и его отец, бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, получили максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать свой срок они будут в колонии особого режима.


Следствие установило, что Рауф и Рауль Арашуковы вместе с подельниками организовали преступное сообщество, с 2010 по 2019 годы похищавшее природный газ посредством отдельных линий, так называемых «врезок», и занижения показателей потребляемого газа. Всего за 9 лет "кропотливого" труда чиновники похитили топливо на сумму 4,4 млрд долларов.

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Второй эпизод — заказные убийства. В 2010 году отец будущего сенатора сообщил сыну-подельнику, что лидер молодёжного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков и советник экс-президента Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев Фраля Шебзухов в курсе их тёмных делишек и могут рассказать обо всём компетентным органам — не своим, свои полицейские у них были в кармане и прикрывали их "бизнес". Арашуков-младший нашёл исполнителей и заставил общественников замолчать навсегда.

«В зависимости от степени участия и роли Арашукову и другим пяти подсудимым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ), в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Из шести фигурантов вину, да и то частично, признал только один — Гузер Хашукаев, остальные её полностью отрицали», — пишут СМИ.

Судебное разбирательство по делу Арашуковых длилось с июля 2021 года. Тогда же Басманный суд Москвы обратил в пользу государства имущество отца, сына и всего семейства Арашуковых имущество на сумму более 1,4 млрд долларов.

В настоящее время в Преображенском суде Москвы слушается дело в отношении 14 предполагаемых участников преступного сообщества Арашуковых из числа региональных руководители и сотрудников газовой отрасли. Летом 2021 года Мосгорсуд выделил его в отдельное производство. Также в отдельное производство выделено и дело в отношении матери и одной из дочерей сенатора — Нелли Арашуковой и Камилы Агоевой. Обе скрылись от следствия и объявлены в розыск.

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Метки: Арашуков   МосГорСуд   пожизненное заключение   преступное сообщество   приговор   сенатор   
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47  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
вах-вах-вах! как же такую МРА3Ь в СФ проглядели? Куда же "собственная безопасность" смотрела? Или же они тоже в доле были?
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1k
Alex Минуту назад
Валька-стакан расслабила булки. Сдала подельника
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12k
Сергей 2 минуты назад
Ну, как так?! На четыре с половиной лярда недостача, и не кинулись раньше?!
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1k
Alex 2 минуты назад
Тупая обезьяна. Делиться надо было.
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9k
Shtoppi 2 минуты назад
Я х_ею дорогая редакция! Девять лет чурки газ воровали и никто, ничего не замечал, а потом вдруг ХОБА!!! и заметили. Такое только в одном случае могло произойти - дяди о_уели в край и перестали делиться с кем и как надо, вот и влетели под раздачу.
В любом случае эти граждане только козлы отпущения, а основные то игроки сидят высоко, так что не достать. Вот так и живем, б_ять,
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−2
vudu12 7 минут назад
Хорошая новость
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3k
Куронека 8 минут назад
Теперь вопрос где сидеть будет, как положено, с видом на Ледовитый океан, или по месту жительства?
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5k
perekrestok 22 минуты назад
Зря ребята телек не смотрели! Там регулярно говорят, что ГАЗ - ЭТО НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ. Значит самому брать нельзя, если тебе не разрешают. И больше чем разрешают брать нельзя. А тут ребята сильно перегнули. Улюкаева за перебор тоже отправили подумать о своем поведении. А эти видать решили все заховать и после отсидки пожить на широкую ногу. Но тут не повезло. Повторят судьбу аббата Фариа из романа "Граф Монте-Кристо".
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49k
Сергей Полчаса назад
А чупакабру ботексную рядом с ним к чему приговорили?
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1k
Алексей Попов 39 минут назад
И вот эти люди в Совете Федерации? "Может надо что то в консерватории исправить"?...
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3k
Александр 47 минут назад
Кто-то верит что они сидеть будут? С такими-то связями и бабками?
Посадют пар у бомжей. а ети как гуляли так и будут.
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64k
SAndre 50 минут назад
а что на счет прикормленных силовиков?
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4k
Трям 51 минуту назад
Все черножопые звери должны сидеть в клетках!
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2k
Vadim Balabanov 57 минут назад
Да ладно вам... Все было хорошо, пока он не посчитал себя "немножко" равным и не предложил делиться.
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2k
Andrey G Час назад
А фото Кадырова идёт как "доказательство соучастия"? Людям видимо невдомёк, что люди одного уровня часто "дружат", ведь их дружба - это бизнес. Когда один окунулся в дерьмо, это не значит, что второй тоже ныряет в дерьмо. Вероятность велика, но не пойман - не вор. А посадят шайку не за воровство, а за воровство у тех, у кого воровать нельзя. Будучи хоть сенатором, хоть главой республики, хоть папой римским, если тебе первые лица государства дали возможность заработать на газике, зарабатывай, если ты воруешь у руки, которая тебя кормит (какую бы страну сюда в пример привести, даже на ум не придёт) - получай по полной. Легко отделался, всего-то всем кланом пойдут на нары, а могли бы стать жертвой стрельбы в клубе. А так выйдет лет через 10-15 по удо и считай не сидел. Ещё и философию подтянет.
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43
MAX Час назад
Так и надо уродам
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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15k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Вот поэтому у нас и отменена смертная казнь...
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1k
Евгений Час назад
А как же- Рафик не увиноват???
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1k
GoInDown Час назад
У него есть шанс искупить вину через СВО и Вагнер)
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23k
Добрый Алабай Час назад
В начале поста "сенатор" на фотке с сообщницей стоит? Она уже под следствием?
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