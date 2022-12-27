Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению

Сегодня Мосгорсуд огласил приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и ещё четверым фигурантам нескольких громких дел. Бывший член верхней палаты парламента РФ и его отец, бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, получили максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать свой срок они будут в колонии особого режима.





Следствие установило, что Рауф и Рауль Арашуковы вместе с подельниками организовали преступное сообщество, с 2010 по 2019 годы похищавшее природный газ посредством отдельных линий, так называемых «врезок», и занижения показателей потребляемого газа. Всего за 9 лет "кропотливого" труда чиновники похитили топливо на сумму 4,4 млрд долларов.