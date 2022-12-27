Суд приговорил экс-сенатора от КЧР Арашукова к пожизненному заключению

Отец политика также получил пожизненный срок.
Сегодня Мосгорсуд огласил приговор бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и ещё четверым фигурантам нескольких громких дел. Бывший член верхней палаты парламента РФ и его отец, бывший советник генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков, получили максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать свой срок они будут в колонии особого режима.
Следствие установило, что Рауф и Рауль Арашуковы вместе с подельниками организовали преступное сообщество, с 2010 по 2019 годы похищавшее природный газ посредством отдельных линий, так называемых «врезок», и занижения показателей потребляемого газа. Всего за 9 лет "кропотливого" труда чиновники похитили топливо на сумму 4,4 млрд долларов.
Второй эпизод — заказные убийства. В 2010 году отец будущего сенатора сообщил сыну-подельнику, что лидер молодёжного движения «Адыге Хасэ» Аслан Жуков и советник экс-президента Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев Фраля Шебзухов в курсе их тёмных делишек и могут рассказать обо всём компетентным органам — не своим, свои полицейские у них были в кармане и прикрывали их "бизнес". Арашуков-младший нашёл исполнителей и заставил общественников замолчать навсегда.
«В зависимости от степени участия и роли Арашукову и другим пяти подсудимым были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), убийстве (п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), подкупе или принуждении к даче показаний или уклонению от дачи показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ), в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в заведомо ложном доносе (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Из шести фигурантов вину, да и то частично, признал только один — Гузер Хашукаев, остальные её полностью отрицали», — пишут СМИ.
Судебное разбирательство по делу Арашуковых длилось с июля 2021 года. Тогда же Басманный суд Москвы обратил в пользу государства имущество отца, сына и всего семейства Арашуковых имущество на сумму более 1,4 млрд долларов.
В настоящее время в Преображенском суде Москвы слушается дело в отношении 14 предполагаемых участников преступного сообщества Арашуковых из числа региональных руководители и сотрудников газовой отрасли. Летом 2021 года Мосгорсуд выделил его в отдельное производство. Также в отдельное производство выделено и дело в отношении матери и одной из дочерей сенатора — Нелли Арашуковой и Камилы Агоевой. Обе скрылись от следствия и объявлены в розыск.
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В любом случае эти граждане только козлы отпущения, а основные то игроки сидят высоко, так что не достать. Вот так и живем, б_ять,
Посадют пар у бомжей. а ети как гуляли так и будут.