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Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

Автор:
21 декабря 2022 11:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Госдума   диверсии   закон   наказание   пожизненное заключение   сво   
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В Уголовный кодекс добавят три новые статьи.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за «за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность».

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с принятым законом, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы грозит за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Аналогичное наказание предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию. Также за создание диверсионного сообщества последует пожизненное наказание. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

Отмечается, что в УК РФ добавляются три новые статьи — «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

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Метки: Госдума   диверсии   закон   наказание   пожизненное заключение   сво   
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24  комментария
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640
KoteBasilio Час назад
верните смертную казнь!!!
кормить этих у блю дков еще
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−1
hyzlzbl.pw 9 минут назад
Дядя Вова обнулился
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
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−1
hyzlzbl.pw 9 минут назад
очкуют ...
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23k
Добрый Алабай 17 минут назад
Экономистов-рыночников тоже неплохо бы по этим статьям привлекать. Да и чиновничью экономическую проституцию (её ещё коррупцией называют) можно под диверсионную деятельность подводить.
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35k
Опаньки 24 минуты назад
нас исключили из ЕСПЧ, чего церемониться то ?
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
Зачем? Ещё содержать их потом
По законам военного времени - надо в расход пускать и всё...
Уберите мораторий на смертную казнь!!!!
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591
partners74 41 минуту назад
прикольно, какая-то тварь ходит взрывает, я работаю, плачу налоги , на которые эта тварь жрать должна??? не. не пойдет так. за такие вещи расстрельную статью надо. иначе бесполезно.
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184
Хухрмухр partners74 Полчаса назад
Сначала ,тех кто в думе сидит расстрелять надо.Вот кто жрет наши налоги.И принимает дебильные законы,и вообще ни.х.у.я не делает.
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 44 минуты назад
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1k
GoInDown Час назад
Поясню, вас посадят в тюрьму, покажут по телевизору, а потом обменяют и вы вернетесь домой. Так что бояться нечего.
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184
Хухрмухр GoInDown Полчаса назад
Айфон подарят,и сводят в ресторан.Про бл.я.дей просто не упоминали.
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1k
Шапкин Час назад
>>предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию.
То есть подготовка диверсантов в ВС РФ вне закона?
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ron Час назад
А вот к сукану, который поставил минус, я бы присмотрелся повнимательнее. )))
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Burzum
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