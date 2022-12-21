Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

В соответствии с принятым законом, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы грозит за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Аналогичное наказание предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию. Также за создание диверсионного сообщества последует пожизненное наказание. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.



Отмечается, что в УК РФ добавляются три новые статьи — «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».