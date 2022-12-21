Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

В Уголовный кодекс добавят три новые статьи.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за «за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность».
«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с принятым законом, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы грозит за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Аналогичное наказание предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию. Также за создание диверсионного сообщества последует пожизненное наказание. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.
Отмечается, что в УК РФ добавляются три новые статьи — «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».
Источник:
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кормить этих у блю дков еще
И на пятый срок пойдёт.
Кто при Путине родился –
Тот при Путине помрет!
гой еси , гой еси
прямиком на небеси ...
По законам военного времени - надо в расход пускать и всё...
Уберите мораторий на смертную казнь!!!!
То есть подготовка диверсантов в ВС РФ вне закона?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/26760b317cab8b7c84154df406492379d8f6abf1/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/26760b317cab8b7c84154df406492379d8f6abf1/
"...в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации"
Диверсанты которых готовит РФ в своих интересах, очевидно, не попадает под этот закон.