За что 14-летнего мальчика посадили на 14 лет

13 июля мальчик оказался рядом с частным яблоневым садом, а рядом играли трое детей - пятилетняя Бетси, девятилетний Даллас, семилетняя Джессика Бэнхем. Они рассказали, что хозяев сада нет и поэтому можно залезть на дерево и стащить несколько фруктов. У самих ребятишек на это не хватало сил.

Гарольд перелез через забор, вскарабкался на дерево и сбросил детям несколько яблок. Потом спустился и они стали их делить. Большую часть Гарольд забрал себе, а всё, что осталось забрали себе Джессика и Даллас. Младшая Бетси ничего не получила.