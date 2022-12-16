За что 14-летнего мальчика посадили на 14 лет

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Этому ребёнку прокурор требовал дать 25 лет лишения свободы. Адвокат просил оправдательный приговор. Судья дал парню столько же лет, сколько ему было на тот момент. На свободу он больше не выйдет.
Чикаго. 29 июля 1960 года 13-летний Гарольд Даллибозак шатался по городу. Он не посещал школу, не собирался поступать в колледж. Родители после развода попросту забыли о нём: отец женился второй раз, но у Гарольда не сложились отношения с мачехой, а мать ушла из семьи, поступила на службу в армию и давно жила в Европе. Подростка морили голодом, ничего ему не покупали, не оплачивали медицинскую страховку.
Как-то раз соседи заметили, что отец жестоко избивает сына и вызвали полицию. Садиста приговорили к условному сроку, но... ребёнка всё равно оставили в семье.
Как-то раз соседи заметили, что отец жестоко избивает сына и вызвали полицию. Садиста приговорили к условному сроку, но... ребёнка всё равно оставили в семье.
13 июля мальчик оказался рядом с частным яблоневым садом, а рядом играли трое детей - пятилетняя Бетси, девятилетний Даллас, семилетняя Джессика Бэнхем. Они рассказали, что хозяев сада нет и поэтому можно залезть на дерево и стащить несколько фруктов. У самих ребятишек на это не хватало сил.
Гарольд перелез через забор, вскарабкался на дерево и сбросил детям несколько яблок. Потом спустился и они стали их делить. Большую часть Гарольд забрал себе, а всё, что осталось забрали себе Джессика и Даллас. Младшая Бетси ничего не получила.
Гарольд перелез через забор, вскарабкался на дерево и сбросил детям несколько яблок. Потом спустился и они стали их делить. Большую часть Гарольд забрал себе, а всё, что осталось забрали себе Джессика и Даллас. Младшая Бетси ничего не получила.
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Брат с сестрой убежали, а малышка осталась с Гарольдом и стала просить у него свою долю. Гарольд хотел уйти, но Бетси сначала шла, а потом бежала за ним, плача и требуя яблок. В какой-то момент подросток не выдержал, повалил её на землю и зажал рот. Бетси пыталась драться, но Гарольд абсолютно не контролировал себя.
Тело пятилетней Бетси нашли через пару часов. Её брат и сестра рассказали о неизвестном подростке и Гарольда поймали тем же вечером. Он даже домой не приходил, где его, впрочем, никто не ждал, а также бродил по улицам. Гарольд тут же во всём признался и экспертиза выявила отпечатки его пальцев на одежде Бетси.
Правда чуть позже подросток отказался от признательных показаний, заявив, что их выбили силой. Он сказал, что просто толкнул Бетси и ушёл.
Правда чуть позже подросток отказался от признательных показаний, заявив, что их выбили силой. Он сказал, что просто толкнул Бетси и ушёл.
В декабре 1960 года начался судебный процесс. К этому времени ему уже исполнилось 14 лет. В современной России уголовная ответственность наступает тоже с 14 лет (и максимальный срок наказания - 10 лет заключения), но на момент совершения преступления Гарольду было ещё 13 лет. В разных штатах США в разные годы несовершеннолетнего могли приговорить не только к пожизненному заключению, а даже и к смертной казни.
Адвокат напирал на то, что если преступление и имело место, то оно произошло случайно и ребёнок, который его совершил, сам является жертвой. Брошенный родителями, которые не дали ему ничего, кроме горя, превратив его в маленького дикого волчонка. Гарольду, говорил адвокат, не тюрьма нужна, а помощь психологов и нормальная семья.
Обвинение же вело линию того, что убийство было умышленным. Гарольд не хотел делиться добычей и просто избавился от маленькой надоеды, поднявшей крик.
Обвинение же вело линию того, что убийство было умышленным. Гарольд не хотел делиться добычей и просто избавился от маленькой надоеды, поднявшей крик.
Финальное слово было за присяжными. Они единогласно сказали, что подсудимый виновен и не заслуживает пощады. Судья уменьшил запрашиваемый прокурором срок (25 лет) и Гарольд Даллибозака отправился в тюрьму штата на 14 лет.
Все дни слушаний зал был полон людей. Приговор зрители и родственники участников процесса встретили невероятным шумом: кто-то радостно кричал, что наконец-то убийца понёс наказание, а кто-то освистал судью и кричал "Позор!", потому что были уверены, что Гарольду нужно лечение, а не нары.
Все дни слушаний зал был полон людей. Приговор зрители и родственники участников процесса встретили невероятным шумом: кто-то радостно кричал, что наконец-то убийца понёс наказание, а кто-то освистал судью и кричал "Позор!", потому что были уверены, что Гарольду нужно лечение, а не нары.
В тюрьме Гарольд Даллибозак так и не смог адаптироваться: конфликтовал с взрослыми сокамерниками, его несколько раз избивали и в итоге подростка изолировали в отдельной камере. Не исключено, что мальчика подвергали насилию более взрослые, так как примерно до 1987 года детей и взрослых не разделяли в колониях.
В сентябре 1962 года он повесился на потолочном вентиляторе, сделав веревку из простыни.
Гарольду было 15 лет.
В сентябре 1962 года он повесился на потолочном вентиляторе, сделав веревку из простыни.
Гарольду было 15 лет.
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