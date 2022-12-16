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За что 14-летнего мальчика посадили на 14 лет

За что 14-летнего мальчика посадили на 14 лет

Автор:
16 декабря 2022 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: дети   истории   криминал   преступления   приговор   тюрьма   
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Этому ребёнку прокурор требовал дать 25 лет лишения свободы. Адвокат просил оправдательный приговор. Судья дал парню столько же лет, сколько ему было на тот момент. На свободу он больше не выйдет.
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Тело пятилетней Бетси нашли через пару часов. Её брат и сестра рассказали о неизвестном подростке и Гарольда поймали тем же вечером. Он даже домой не приходил, где его, впрочем, никто не ждал, а также бродил по улицам. Гарольд тут же во всём признался и экспертиза выявила отпечатки его пальцев на одежде Бетси.
Правда чуть позже подросток отказался от признательных показаний, заявив, что их выбили силой. Он сказал, что просто толкнул Бетси и ушёл.
Адвокат напирал на то, что если преступление и имело место, то оно произошло случайно и ребёнок, который его совершил, сам является жертвой. Брошенный родителями, которые не дали ему ничего, кроме горя, превратив его в маленького дикого волчонка. Гарольду, говорил адвокат, не тюрьма нужна, а помощь психологов и нормальная семья.
Обвинение же вело линию того, что убийство было умышленным. Гарольд не хотел делиться добычей и просто избавился от маленькой надоеды, поднявшей крик.
Финальное слово было за присяжными. Они единогласно сказали, что подсудимый виновен и не заслуживает пощады. Судья уменьшил запрашиваемый прокурором срок (25 лет) и Гарольд Даллибозака отправился в тюрьму штата на 14 лет.
Все дни слушаний зал был полон людей. Приговор зрители и родственники участников процесса встретили невероятным шумом: кто-то радостно кричал, что наконец-то убийца понёс наказание, а кто-то освистал судью и кричал "Позор!", потому что были уверены, что Гарольду нужно лечение, а не нары.

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Метки: дети   истории   криминал   преступления   приговор   тюрьма   
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2  комментария
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35k
Седой 5 минут назад
Отпечатки пальцев на одежде?! Я что то пропустил в криминалистике?
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turyst Минуту назад
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