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«Всем этим ургантам и моргенштернам, всем, кто критикует Россию из других стран»: в Совфеде предложили забрать у уехавших и критикующих Россию имущество в пользу СВО

«Всем этим ургантам и моргенштернам, всем, кто критикует Россию из других стран»: в Совфеде предложили забрать у уехавших и критикующих Россию имущество в пользу СВО

Автор:
30 декабря 2022 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Совфед   дмитрий медведев   имущество   конфискация   сво   сенатор   сергей цеков   уехавшие   
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Об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

По словам сенатора:

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«Всем этим ургантам и моргенштернам, хотя я бы не хотел называть имён, всем, кто критикует Россию из других стран. Нужно конфисковать их имущество и отправить на нужды участников специальной военной операции, независимо от того, звёзды они или айтишники».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что уехавшие из России и желающие нашей стране поражения, должны считаться врагами общества:

«Как известно, история после трагедии часто повторяется уже как фарс. Больше ста лет назад наши «внесистемные оппозиционеры» люто желали нашей Родине поражения в Первой мировой войне. Результатом стала гибель империи, две революции и кровавая Гражданская война, которая унесла 17 млн человек разных политических воззрений.

Читая свежие опусы сваливших за кордон госдеповских прихвостней XXI века, не могу отделаться от ощущения, что после великой трагедии наступило время отвратительного фарса. Снова бесконечные проклятия в адрес власти и пожелания скорейшего поражения в войне своему Отечеству, а зачастую – незатейливые мечты об уничтожении нынешней России. Читать такое гадко, особенно с учётом того, что на фоне этих мерзостей наши военнослужащие с оружием в руках защищают нашу страну, ежедневно рискуя жизнями и показывая чудеса истинного героизма.

Свинтившие же уроды ежедневно желают гибели своим соотечественникам и своей стране. Уму непостижимо. Хотя они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни. Тупым и сорным человеческим материалом. Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране. Почему я пишу об этом?

Первое. Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал.

Второе. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда.

Третье. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование.

Хотя лучше бы им не возвращаться».

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Метки: Совфед   дмитрий медведев   имущество   конфискация   сво   сенатор   сергей цеков   уехавшие   
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7  комментариев
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44
Мандалай Иванович 2 часа назад
Предлагаю, так же забирать имущество чиновников отправивших за границу жить и учится своих детей, у тех кто имеет имущество за границей, и у тех чиновников которые не отдали на войну своих детей.
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2k
Павел Астахов 44 минуты назад
Поддерживаю на все 100%
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17k
Александр Час назад
Читал про одного турецкого оппозиционера, приехал он в европу и его спросили, почему он не критикует турецкое руководство.
На что он сказал
Это я в Турции оппозиционер, а тут я турок.
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3k
pinbalist 2 часа назад
А если бы наполовину раскулачить наших чинушей - каждому бойцу по три комплекта Ратника было бы.
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