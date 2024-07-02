«Это проблема отсутствия надёжного, сильного отца»: российский сенатор предложила заняться борцами с «яжематерями»

И заявила, что к вопросу можно подключить силовиков.
Вчера член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо в Минюст. Он попросил запретить «движение чайлдфри» и запретить информацию «дискредитирующую семейные ценности и призывающую граждан к отказу от деторождения».
Когда депутата спросили, а как быть тем парам, которые просто не хотят заводить детей? Но они никак не связаны с этим чайлдфри. И Хамзаев ответил, что у каждого есть личная позиция, за неё «никто не должен трогать». Но отметил, что «никто не отменял воспитательную и разъяснительную части».
У чайлдфри нет символики, нет каких-то клубов. Пока не совсем понятно, что запрещать - если вообще любую информацию или упоминание в сети, то под это попадает даже какой-то случайный комментарий. Тут нужны более чёткие критерии.
О так называемом чайлдфри спросили и сенатора Ольгу Епифанову. По её словам, тут надо разделять пропаганду и ту самую «личную позицию».
В ситуации, связанной с запретами, всегда требуются самые четкие формулировки, иначе можно, как говорится, наломать дров. Жизнь показывает, что запреты, как правило, бесполезны. Они, наоборот, дают подобным движениям более активно продвигать своё мнение и влиять на умы.
Самое главное, надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду, которая, бесспорно, имеет место в интернет-пространстве, если говорить о движении чайлдфри. В своё время несколько групп чайлдфри в социальных сетях были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. Эту работу вполне можно продолжать, не дожидаясь специальных законов.
И поделилась «женским взглядом» на проблему. Епифанова заявила, что чайлдфри в России появилось из-за отсутствия надёжных мужиков.
Настоящая и глубокая проблема, на мой взгляд, это когда бездетность является внутренним убеждением. С этим надо серьезно работать, поскольку причин такой жизненной позиции может быть множество, и здесь необходимы определенные исследования, которые, как мне известно, у нас в стране пока не проводятся.
Я не первый год возглавляю российское социал-демократическое женское движение и вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских реалиях имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надёжного, сильного отца.
Как расшифровывается понятие «сильный отец» она не уточнила. Так что вопрос открыт. Наверное, мужчины могли бы рассказать много интересного на эту тему.
Также сенатор добавила, что правоохранителям надо бы заняться «борцами с яжематерями».
Кстати, к чайлдфри примыкает несколько лет назад возникшее в интернете движение «борцов с «яжематерями», то есть с женщинами, воспитывающими детей. В отличие от западных чайлдфри, оно характерно именно для нашего постсоветского пространства. Причем, если в самых популярных группах чайлдфри состоит от полусотни до двух-трех тысяч человек, то в пабликах из разряда «Яжемать» - миллионы. Вот на что надо обратить пристальное внимание нашим правоохранителям.
В сети уже обсуждают: а не получится ли так, что опять и снова во всём виноваты мужики? Даже в появлении «яжематерей». Так что здесь нужно дождаться пояснений - и от сенаторов, и от депутатов.
Источник:
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