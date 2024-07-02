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«Это проблема отсутствия надёжного, сильного отца»: российский сенатор предложила заняться борцами с «яжематерями»

«Это проблема отсутствия надёжного, сильного отца»: российский сенатор предложила заняться борцами с «яжематерями»

Автор:
02 июля 2024 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ольга Епифанова   запрет   пропаганда   сенатор   чайлдфри   яжемать   
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И заявила, что к вопросу можно подключить силовиков.

Вчера член комитета Госдумы по  безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо в Минюст. Он попросил запретить «движение чайлдфри» и запретить информацию «дискредитирующую семейные ценности и призывающую граждан к отказу от деторождения».

Когда депутата спросили, а как быть тем парам, которые просто не хотят заводить детей? Но они никак не связаны с этим чайлдфри. И Хамзаев ответил, что у каждого есть личная позиция, за неё «никто не должен трогать». Но отметил, что «никто не отменял воспитательную и разъяснительную части».

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У чайлдфри нет символики, нет каких-то клубов. Пока не совсем понятно, что запрещать - если вообще любую информацию или упоминание в сети, то под это попадает даже какой-то случайный комментарий. Тут нужны более чёткие критерии.

О так называемом чайлдфри спросили и сенатора Ольгу Епифанову. По её словам, тут надо разделять пропаганду и ту самую «личную позицию».

В ситуации, связанной с запретами, всегда требуются самые четкие формулировки, иначе можно, как говорится, наломать дров. Жизнь показывает, что запреты, как правило, бесполезны. Они, наоборот, дают подобным движениям более активно продвигать своё мнение и влиять на умы.

Самое главное, надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду, которая, бесспорно, имеет место в интернет-пространстве, если говорить о движении чайлдфри. В своё время несколько групп чайлдфри в социальных сетях были заблокированы за разжигание ненависти, оскорбления и шокирующий контент. Эту работу вполне можно продолжать, не дожидаясь специальных законов.

И поделилась «женским взглядом» на проблему. Епифанова заявила, что чайлдфри в России появилось из-за отсутствия надёжных мужиков.

Настоящая и глубокая проблема, на мой взгляд, это когда бездетность является внутренним убеждением. С этим надо серьезно работать, поскольку причин такой жизненной позиции может быть множество, и здесь необходимы определенные исследования, которые, как мне известно, у нас в стране пока не проводятся.

Я не первый год возглавляю российское социал-демократическое женское движение и вопрос чайлдфри, на мой женский взгляд, в наших российских реалиях имеет немного другую природу: это не проблема нежелания ребенка, а проблема отсутствия надёжного, сильного отца.

Как расшифровывается понятие «сильный отец» она не уточнила. Так что вопрос открыт. Наверное, мужчины могли бы рассказать много интересного на эту тему.

Также сенатор добавила, что правоохранителям надо бы заняться «борцами с яжематерями».

Кстати, к чайлдфри примыкает несколько лет назад возникшее в интернете движение «борцов с «яжематерями», то есть с женщинами, воспитывающими детей. В отличие от западных чайлдфри, оно характерно именно для нашего постсоветского пространства. Причем, если в самых популярных группах чайлдфри состоит от полусотни до двух-трех тысяч человек, то в пабликах из разряда «Яжемать» - миллионы. Вот на что надо обратить пристальное внимание нашим правоохранителям.

В сети уже обсуждают: а не получится ли так, что опять и снова во всём виноваты мужики? Даже в появлении «яжематерей». Так что здесь нужно дождаться пояснений - и от сенаторов, и от депутатов.


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Метки: Ольга Епифанова   запрет   пропаганда   сенатор   чайлдфри   яжемать   
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15k
Григорий Бабкин 56 минут назад
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10k
ишты 20 минут назад
Складывается впечатление, что эти люди специально несут всякий бред, чтобы окончательно дискредитировать звание депутата. Они уже решили проблемы с медициной, образованием, мигрантами, сельским хозяйством и промышленностью, с почти поголовной коррупцией (в том числе и среди депутатов) и т.д. и т.д.?!! Или они действуют по принципу фокусников - одной рукой делают отвлекающие пассы, а другой то что им надо? В любом случае это поведение либо бездельников, пытающихся скрыть собственную тупость и ненадобность, либо врагов государства и народа. Гнать надо таких "избранников" (лучше по этапу).
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60k
alertol 21 минуту назад
Когда ты получаешь 15к рублей и чтоб кроме ЖКХ хотя бы покушать работаешь на двух работах, вот только детей не хватало. И это с высшим образованием. Не у всех есть муж который 200к получает, иногда это простой работяга который также получает 15к
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August
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