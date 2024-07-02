«Это проблема отсутствия надёжного, сильного отца»: российский сенатор предложила заняться борцами с «яжематерями»

Вчера член комитета Госдумы по безопасности Бийсултан Хамзаев направил письмо в Минюст. Он попросил запретить «движение чайлдфри» и запретить информацию «дискредитирующую семейные ценности и призывающую граждан к отказу от деторождения».

Когда депутата спросили, а как быть тем парам, которые просто не хотят заводить детей? Но они никак не связаны с этим чайлдфри. И Хамзаев ответил, что у каждого есть личная позиция, за неё «никто не должен трогать». Но отметил, что «никто не отменял воспитательную и разъяснительную части».