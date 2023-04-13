Устроивший массовый расстрел в казанской гимназии Галявиев получил пожизненный срок

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев вооружившись купленным незадолго до нападения ружьём, пришёл в гимназию, в которой некогда учился, и устроил там массовый расстрел. Погибли 7 учеников и две преподавательницы. Прокуроры просят суд отправить Галявиева на первые 5 лет в тюрьму, а на оставшийся срок в исправительную колонию особого режима.



Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.