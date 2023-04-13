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Устроивший массовый расстрел в казанской гимназии Галявиев получил пожизненный срок

Устроивший массовый расстрел в казанской гимназии Галявиев получил пожизненный срок

Автор:
13 апреля 2023 10:36
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   Казань   гимназия   массовый расстрел   пожизненное заключение   приговор   суд   
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Оставшуюся жизнь убийца проведёт в колонии особого режима.

Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, застрелившего 9 человек в казанской гимназии №175, к пожизненному заключению. 21-летний убийца признан виновным по всем четырём статьям обвинения — убийство двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и умышленное уничтожение имущества.

Ранее обвинение просило удовлетворить требования потерпевших (их 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью) о компенсации морального вреда в размере 120 миллионов рублей. А Галявиев на суде просил не отправлять его в тюрьму, пообещав возместить потерпевшим все иски.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев вооружившись купленным незадолго до нападения ружьём, пришёл в гимназию, в которой некогда учился, и устроил там массовый расстрел. Погибли 7 учеников и две преподавательницы. Прокуроры просят суд отправить Галявиева на первые 5 лет в тюрьму, а на оставшийся срок в исправительную колонию особого режима.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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Метки: Ильназ Галявиев   Казань   гимназия   массовый расстрел   пожизненное заключение   приговор   суд   
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27  комментариев
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8k
Том Сойер 51 минуту назад
Щенок охреневший - просил не отправлять его в тюрьму..... (да его, ублюдка, надо было просто отдать родителям погибших детей и родственникам погибших учителей - это было бы справедливо....)
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673
Дмитрий 14 секунд назад
устроить расстрел .. при попытке к бегству
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5k
vasilykopkov 4 минуты назад
Это абсолютно неадекватное наказание за убийство с отягчающими.
Для таких очевидных случаев надо приостанавливать мораторий на смертную казнь.
В СГА насчет этого не парятся - казнят во всех штатах, где смертная казнь есть...
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7k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
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15k
Patmaz 8 минут назад
Этого урода надо было грохнуть при задержании, А теперь его придется всю его никчемную жизнь содержать за счет налогоплательщиков.
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12k
Ivan 11 минут назад
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4k
solovei7 15 минут назад
Прокуроры то хитрые какие, на пять лет анал-карнавал, а потом в одиноку навсегда, так этому ублюдку и надо!
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4k
Chuna 18 минут назад
Смертной казни нет, но надеюсь что хотя бы УДО по таким статьям не предусмотрено!
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31k
Slonyash 19 минут назад
"Галявиев на суде просил не отправлять его в тюрьму, пообещав возместить потерпевшим все иски"

Он реально такой дебильный? 11 человек убил и не отправлять в тюрьму...
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655
Николай 19 минут назад
Не понимаю я одного, зачем его так долго содержать на налоги граждан? почему не сделать так, осужденных на пожизненное на 5 лет в тюрьму или колонию, за эти пять лет можно перепроверить виновность и доказательства в послесудебном порядке, если в виновности сомнений нет, то разбирать на органы. И пользы больше будет на мой взгляд, может жизнь кому-то спасут.
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735
ruslan d Полчаса назад
Интересно другое , как он будет возмещать потерпевшим ?
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22k
babuby 42 минуты назад
Теперь те кого он не добил, и родные тех кого он убил, будут содержать его на свои налоговые отчисления.
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25k
Matrosskin 45 минут назад
А вот оно надо ? Кормить это и охранять ещё хренову тучу лет ? Пуля в затылок и всё.
Ссылка www.youtube.com
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16k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
"А Галявиев на суде просил не отправлять его в тюрьму, пообещав возместить потерпевшим все иски." А куда, к мамке на харчи? Очень надеюсь, что этого козел на этапе немного уснет и не проснется или на зоне умрет в оргазме от анального секса.
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