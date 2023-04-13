Устроивший массовый расстрел в казанской гимназии Галявиев получил пожизненный срок

Оставшуюся жизнь убийца проведёт в колонии особого режима.
Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, застрелившего 9 человек в казанской гимназии №175, к пожизненному заключению. 21-летний убийца признан виновным по всем четырём статьям обвинения — убийство двух и более лиц, покушение на убийство, незаконное изготовление и хранение взрывчатки и умышленное уничтожение имущества.
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Ранее обвинение просило удовлетворить требования потерпевших (их 667 человек, 143 из них получили тяжкий вред здоровью) о компенсации морального вреда в размере 120 миллионов рублей. А Галявиев на суде просил не отправлять его в тюрьму, пообещав возместить потерпевшим все иски.
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Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев вооружившись купленным незадолго до нападения ружьём, пришёл в гимназию, в которой некогда учился, и устроил там массовый расстрел. Погибли 7 учеников и две преподавательницы. Прокуроры просят суд отправить Галявиева на первые 5 лет в тюрьму, а на оставшийся срок в исправительную колонию особого режима.
Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
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Для таких очевидных случаев надо приостанавливать мораторий на смертную казнь.
В СГА насчет этого не парятся - казнят во всех штатах, где смертная казнь есть...
Он реально такой дебильный? 11 человек убил и не отправлять в тюрьму...