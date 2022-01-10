Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР

Обвиняемый в «свержении конституционного строя» - работник заправки. 30 мая 2020 года он лайкнул герб СССР в Одноклассниках и разместил его на своей странице. Этого оказалось достаточно.

По данным следствия:

«Публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».

Этого ему простить не смогли и завели уголовное дело. Его лайк и репост квалифицировали как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив, что не собирался «кого-нибудь призвать к таким действиям». Поэтому приговор смягчили и утвердили соглашение между обвиняемым и прокуратурой - так что бедолага отделался лишь штрафом в 155$.

Маразм крепчает.