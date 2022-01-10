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Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР

Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР (2 фото)

Автор:
10 января 2022 16:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   герб   лайк   обвиняемый   приговор   прокуратура   суд   штраф   
1576
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Его привлекли за «умышленные действия с целью насильственной смены или свержения конституционного строя в стране».

9 апреля 2016 года Рада приняла законы «О декоммунизации». Теперь в Незалежной осуждается коммунистический режим и запрещается советская символика. Вместо того, чтобы налаживать мирную и обеспеченную жизнь, власти воюют с собственным прошлым. Хотя тогда Украина была богатейшей в составе СССР, а выходцы из республики занимали высшие должности в стране.

Обвиняемый в «свержении конституционного строя» - работник заправки. 30 мая 2020 года он лайкнул герб СССР в Одноклассниках и разместил его на своей странице. Этого оказалось достаточно.

По данным следствия:

«Публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».

Этого ему простить не смогли и завели уголовное дело. Его лайк и репост квалифицировали как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив, что не собирался «кого-нибудь призвать к таким действиям». Поэтому приговор смягчили и утвердили соглашение между обвиняемым и прокуратурой - так что бедолага отделался лишь штрафом в 155$.

Маразм крепчает.

Источник:

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Метки: Украина   герб   лайк   обвиняемый   приговор   прокуратура   суд   штраф   
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290
Youtube's Best Channel Час назад
Ситуация - капец иродская, но странно видеть такие придирки, когда в россии сажают на 2.5 года за репост клипа в 2014ом году.
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86k
Дмитрий 7 минут назад
Если в труп-украину приезжать , то каждого второго там уже можно истреблять - больные на всю голову зомбированные выродки вылечатся только с помощью гильотины.
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4k
Джордж. Вашингтон. 12 минут назад
В принципе получается их дешевле купить, чем нападать
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2k
CAIIIKA1908 44 минуты назад
Так он герб СССР лайкнул, или разместил у себя на страничке "агитационную открытку с изображением, похожим по "строению" на советский герб"?
Лайкать можно что угодно, хоть облайкайся, а если в соцсетях инфу постишь, это уже может быть расценено, как пропаганда.
Хотя ИМХО или не повезло, или спецом кто-то настучал, так-то в инете такого валом- половину Украины можно пересажать.
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2k
Куда катимся? 48 минут назад
Да ладно, не смейтесь. Это же рогули. Там и не такое бывает.
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970
А я несу пакетик Час назад
А есть ссылка ? кроме Сайтов ...ru? https://www.google.com/search?q=за лайк в Украине гербу ссср&ei=gTzcYfG4CNWhlQeG5omAAg&start=20&sa=N&ved=2ahUKEwix_eXRrKf1AhXVUOUKHQZzAiA4ChDy0wN6BAgBED8&biw=1366&bih=657&dpr=1https://www.google.com/search?q=за лайк в Украине гербу ссср&ei=gTzcYfG4CNWhlQeG5omAAg&start=20&sa=N&ved=2ahUKEwix_eXRrKf1AhXVUOUKHQZzAiA4ChDy0wN6BAgBED8&biw=1366&bih=657&dpr=1 пролистала много страниц
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435
Haron А я несу пакетик Полчаса назад
Есть, вот решение суда: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102290545https://reyestr.court.gov.ua/Review/102290545
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810
Максим Максимов Час назад
"...посередине есть изображение СОВЕТСКОЙ звезды..."
ЭТА ПЯТЬ!
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889
Zvirbulis Час назад
Хоть я и из Латвии, но у меня дома есть Советский Флаг и портрет Сталина. Это мои настоящие Флаг и лидер, которого я всегда уважал.
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12k
ss Час назад

Боятся! Боятся убогие. Советский герб - это сегодня как лакмусовая бумажка. Покажи и если судороги начались и слюна пошла - говнюк и πидор.
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3k
александр Час назад
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47k
Albert GER Час назад
этого не может быть в стране победившей свободу.
вон нанукинаналыки даже тут нервничают - запрещают постить такое.
свободный человек)))
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19k
Luc72 2 часа назад
"лайкнул герб СССР в Одноклассниках и разместил"
Автор, ты тоже за лайками гоняешься?
Мало того, что КТО ИМННО лайкнул НЕАВТОРУ поста очень непросто посмотреть, практически невозможно, так сами же пишете, что фото РАЗМЕЩЕНО.
Таки за что?
Закон есть закон, нравится он хохлу или не нравится

Кого выбрали после скачек, такие и законы.
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870
krokodilov 2 часа назад
Вот это и есть самый что ни на есть махровый тоталитаризм - преследование людей за взгляды. Прям как по книжке репрессии , цензура (неугодные СМИ закрывают) и тд. и тп.
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5k
Mixalych 2 часа назад
Пусть радуется, что не расстреляли за измену Хохляндии
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Украина - це Европа. В Германии 30х сажали в нонцлагеря всех коммунистов, социалистов, левых и ввообще всех недовольных режимом Гитлера. А бандеровцы чем хуже немцов? Они тоже хотят зачистить Бандеровщину от всех нежелательных элементов.
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11k
G@M 2 часа назад
А свастику носят по городам и весям Украины - это нормально??.. А.. там же герой Бендера, которого любимая их ЕС не признаёт...
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1k
VoYaGeR 2 часа назад
Чего это они герба испугались-это же не осиновый кол в виде креста?!
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
68k
Нанук Паналык 2 часа назад
Заипал постить куйню!
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