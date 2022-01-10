Житель Украины заплатит штраф за лайк под гербом СССР

Его привлекли за «умышленные действия с целью насильственной смены или свержения конституционного строя в стране».
9 апреля 2016 года Рада приняла законы «О декоммунизации». Теперь в Незалежной осуждается коммунистический режим и запрещается советская символика. Вместо того, чтобы налаживать мирную и обеспеченную жизнь, власти воюют с собственным прошлым. Хотя тогда Украина была богатейшей в составе СССР, а выходцы из республики занимали высшие должности в стране.
Обвиняемый в «свержении конституционного строя» - работник заправки. 30 мая 2020 года он лайкнул герб СССР в Одноклассниках и разместил его на своей странице. Этого оказалось достаточно.
По данным следствия:
«Публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии».
Этого ему простить не смогли и завели уголовное дело. Его лайк и репост квалифицировали как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».
Обвиняемый полностью признал свою вину, объяснив, что не собирался «кого-нибудь призвать к таким действиям». Поэтому приговор смягчили и утвердили соглашение между обвиняемым и прокуратурой - так что бедолага отделался лишь штрафом в 155$.
Маразм крепчает.
Источник:
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Лайкать можно что угодно, хоть облайкайся, а если в соцсетях инфу постишь, это уже может быть расценено, как пропаганда.
Хотя ИМХО или не повезло, или спецом кто-то настучал, так-то в инете такого валом- половину Украины можно пересажать.
ЭТА ПЯТЬ!
Боятся! Боятся убогие. Советский герб - это сегодня как лакмусовая бумажка. Покажи и если судороги начались и слюна пошла - говнюк и πидор.
вон нанукинаналыки даже тут нервничают - запрещают постить такое.
свободный человек)))
Автор, ты тоже за лайками гоняешься?
Мало того, что КТО ИМННО лайкнул НЕАВТОРУ поста очень непросто посмотреть, практически невозможно, так сами же пишете, что фото РАЗМЕЩЕНО.
Таки за что?
Закон есть закон, нравится он хохлу или не нравится
Кого выбрали после скачек, такие и законы.