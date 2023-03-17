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Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат

Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат

Автор:
17 марта 2023 19:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гимн России   александр лепендин   депутат   повестка   приговор   суд   штраф   
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Он с этим не согласен и собирается обжаловать.

Александр Лепендин - депутат райсобрания в Малоярославце.

20 февраля, перед началом собрания, включили гимн России и весь зал встал. Кроме Александра.

Позже он сообщил:

В воскресенье день ног у меня был на тренировках, забил ноги сильно, еле-еле стоял. Но когда почитали воинов погибших, пересилил себя, встал, облокотившись на спиночку. У нас есть такой журналист хороший, Вера Николаевна Рыкова. Наверное, она единственное, что из этого отчёта высмотрела, это вот эта ситуация. Я депутатам, которые рядом были, сказал, что я тренировался, не могу стоять. Никакой подоплёки нет.

На что Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов заметил:

Он же пешком пришёл на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчёт не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает. На минуту молчания в честь павших воинов СВО, у нас больше 10 погибших ребят, он встал, то есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью.

Позже Лепендину вручили повестку в военкомат:

Это была сверка данных. А почему это было так вручено, сами понимаете.

А затем и выписали штраф аж на 5 тысяч рублей. Но он с ним категорически не согласен:

Будем опротестовывать. Апелляция будет. Вы думаете, это был не вброс? Первый источник написал, что вот скандал, а никакого скандала не было по факту. И в зале никто не скандалил, и на местном телевидении нигде не упоминалось этого ничего. То есть, это именно сделан вброс, чтобы отвлечь внимание от того, что происходило на собрании, что обсуждалось и какие вопросы поднимались. Люди зацепились за это и, ясное дело, никого больше ничего и не интересует.

Тем не менее суд в Калужской области признал депутата виновным в нарушении порядка официального использования гимна РФ.

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Метки: Гимн России   александр лепендин   депутат   повестка   приговор   суд   штраф   
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29  комментариев
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48k
Прораб 2 часа назад
Это не депутат, это говно какое то!
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28k
Юрьевич Минуту назад
Судя по всему, КПРФ набирает в партию особей только с одной целью - максимально дискредитировать коммунистов и вообще идею коммунизма. Они это делают с момента образования КПРФ.
Ну какие из них нахрен коммунисты??? Это позор какой-то. Сколько настоящих идейных коммунистов пожертвовали собой в Гражданскую, в Великую Отечественную и в мирное время. Нужно, чтя память истинных коммунистов, запретить КПРФ называться коммунистической партией! Ну какие из этих тварей коммунисты?
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18k
Александр 3 минуты назад
Вид у него как у слабоумного
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3k
Могвай 3 минуты назад
А этот ушастый х.у.й то же депутат? Не, я понимаю туда всякое быдло по "связям" набирают, но этого взяли, походу, по объявлению.
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53k
Олег 8 минут назад
подвергнуть телесным наказаниям тех, кто выбрал его депутатом. плетьми, на площади!
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
вопрос к тем, как он стал этим депутатом....
Вот их вместе с этой тварью на передовую в окопы.
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551
Борис Колесниченко 18 минут назад
может просто дать ему п%зды? Зачем такие сложности?
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16k
Vital Idol 22 минуты назад
так депутатов не призывают! кто там долбоё*б?! в военкомат могут вызвать для сверки данных...и в чёт говнохайп афтора!?

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) "О воинской обязанности и военной службе"

Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;
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501
сергей ремизов Полчаса назад
Нарик какой то а не депутат.
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145
twincam 39 минут назад
как они туда лезут уцки?
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6k
Андрей Крылов 40 минут назад
Нахрен это чмо среди бойцов? Зачем нужен трус и гад, в окопах рядом с нормальныи бойцами? На леоповаол его, или ещзё куда на "каторгу", где работать руками надо. На фронте такие точно не нужны!
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613
Олег Мещеряков 41 минуту назад
почему бы перед тем как их регистрировать в кандидаты не проводить бы тест на IQ , думаю что состав бы всех депутатских корпусов был бы как минимум на 50% другим
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32k
Юр21 43 минуты назад
Не повестку ему выписывать надо было, а в рожу пару раз.
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29k
koleos72 47 минут назад
Интересно, кто за это чмо голосовал? Да ни кто! Папа назначил! А если его уволят, он всё равно будет получать деньги, так как был депутатом, золотой парашют! Это сколько народу должно работать, чтобы он зарплату получал?!
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62k
Александр Ломовицкий 48 минут назад
там вообще через одного вешать надо .
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2k
Vadim Balabanov 50 минут назад
Оправдания школьника.
"Больше так не буду"...
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4k
Трям Час назад
Вот во что соли превращают человека...
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13k
Kostick Час назад
абстрагировавшись от персонажа, прочитав http://www.kremlin.ru/acts/bank/16407http://www.kremlin.ru/acts/bank/16407 там нигде не указано, что обязательно в положении стоя слушать гимн. я другого не могу понять, нахрена столько всяких депутатов, дум, законодательных собраний двух деревень? вся эта физдобратия поглощает средства. разогнать их нахрен, есть мэр, губер, а местное законотворчество, которое якобы творят те депутаты, в абсолюте "толочь воду в ступе", зачастую во благо тех самых депутатов.
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176
noname789 Час назад
Как такие пролезают в депутаты? Кто их продвигает ?
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10k
Владимир 2 часа назад
Повесткой недоволен? Служил? Возраст подходит? Вперед и с песней.
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11k
Shtoppi 2 часа назад
Бл_дский цирк и е_анный стыд в одном флаконе.
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August

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