Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат

А затем и выписали штраф аж на 5 тысяч рублей. Но он с ним категорически не согласен:

Будем опротестовывать. Апелляция будет. Вы думаете, это был не вброс? Первый источник написал, что вот скандал, а никакого скандала не было по факту. И в зале никто не скандалил, и на местном телевидении нигде не упоминалось этого ничего. То есть, это именно сделан вброс, чтобы отвлечь внимание от того, что происходило на собрании, что обсуждалось и какие вопросы поднимались. Люди зацепились за это и, ясное дело, никого больше ничего и не интересует.