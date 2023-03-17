Депутату, который не встал во время исполнения гимна РФ, выписали штраф и выдали повестку в военкомат

Он с этим не согласен и собирается обжаловать.
Александр Лепендин - депутат райсобрания в Малоярославце.
Позже он сообщил:
В воскресенье день ног у меня был на тренировках, забил ноги сильно, еле-еле стоял. Но когда почитали воинов погибших, пересилил себя, встал, облокотившись на спиночку. У нас есть такой журналист хороший, Вера Николаевна Рыкова. Наверное, она единственное, что из этого отчёта высмотрела, это вот эта ситуация. Я депутатам, которые рядом были, сказал, что я тренировался, не могу стоять. Никакой подоплёки нет.
На что Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов заметил:
Он же пешком пришёл на собрание, смог прийти. Ну, если ноги болели — можно было бы на отчёт не идти. На мой взгляд, он демонстративно не встал, потому что в последнее время он правящую партию хает, власти хает. На минуту молчания в честь павших воинов СВО, у нас больше 10 погибших ребят, он встал, то есть он понимал, что это была бы дискредитация российских войск, попал бы под уголовную статью.
Позже Лепендину вручили повестку в военкомат:
Это была сверка данных. А почему это было так вручено, сами понимаете.
А затем и выписали штраф аж на 5 тысяч рублей. Но он с ним категорически не согласен:
Будем опротестовывать. Апелляция будет. Вы думаете, это был не вброс? Первый источник написал, что вот скандал, а никакого скандала не было по факту. И в зале никто не скандалил, и на местном телевидении нигде не упоминалось этого ничего. То есть, это именно сделан вброс, чтобы отвлечь внимание от того, что происходило на собрании, что обсуждалось и какие вопросы поднимались. Люди зацепились за это и, ясное дело, никого больше ничего и не интересует.
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Тем не менее суд в Калужской области признал депутата виновным в нарушении порядка официального использования гимна РФ.
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Ну какие из них нахрен коммунисты??? Это позор какой-то. Сколько настоящих идейных коммунистов пожертвовали собой в Гражданскую, в Великую Отечественную и в мирное время. Нужно, чтя память истинных коммунистов, запретить КПРФ называться коммунистической партией! Ну какие из этих тварей коммунисты?
Вот их вместе с этой тварью на передовую в окопы.
Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) "О воинской обязанности и военной службе"
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам: к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов муниципальных образований или главами муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;
"Больше так не буду"...