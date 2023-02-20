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Эксгибиционистку-оскорбительницу направили на лечение

Эксгибиционистку-оскорбительницу направили на лечение

Автор:
20 февраля 2023 22:11
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Дурка   ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАСТРОЙСТВО   оскорбление чувств верующих   полина Фейс   приговор   суд   тату-модель   
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Московский суд вынес приговор обвиняемой в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и чувства верующих. Вместо уголовной статьи ей прописали принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Суд постановил, что Полина Фейс, в реальности Моругина страдает от шизотипического личностного расстройства и не давала отчета своим действиям.

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Тату-модель сделала обнаженное фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы еще в конце 2021 года. Свое "творчество" она выложила у себя в блоге, правда, через некоторое время удалила публикацию. Правда, это не спасло ее, поскольку в январе 2022 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

К слову, девушка была не единственной, кто за короткий срок успел "совершить публичные оголения" на фоне православных и не только религиозных мест. Примерно в то же время другая "модель" оголилась на камеру на фоне храма Василия Блаженного. Сложно представить, что это была эпидемия "психологического расстройства". Вероятно, что блогеры в попытке стать более популярными, решили устроить такой челендж, посчитав, что любые эмоции — это хорошо.

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Метки: Дурка   ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАСТРОЙСТВО   оскорбление чувств верующих   полина Фейс   приговор   суд   тату-модель   
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39  комментариев
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1k
KE2646 2 часа назад
Внешний вид диагнозу не противоречит.
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4k
Горожанин 46 секунд назад
А мне кажется, пусть свои сраки показывают. Это же доказательство беснования - доказательство реального воздействия и силы православных символов и святынь. Так пусть все воочию видят - что сраки против духа и света. Пусть все смеются и показывают пальцем на бесноватых.
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10k
ScorpionDS 8 минут назад
Не понятно, причем здесь верующие, их никто не трогал и на территорию храма не заходила, а вот подлечить ее очевидно нужно, жаль что родные это раньше не поняли, до того как она себя обезобразила ...
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18k
Дмитрий 14 минут назад
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6k
Андрей Крылов 16 минут назад
коченная дура. Мне её хотелось бы сказать, чтоб жаль. Но не скажу. Это - банутая просто. ЧЧего таки жалеть? Ваот ровно из таких
Ссылка www.youtube.com
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589
Николай 19 минут назад
Видели же в прошлом посте какая она была? Это никакое не публичное оскорбление... Толи дури переела толи реально [мат]-бо. Ну кароче красивые бабы, а она действительно красивая была еще недавно, просто так такую фигню не делают.
Я к тому, что хорошо, что отправили полечится. Если дурь причина, то отойдет. без дури Если больная то полечат.
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Пописали лечиться в психушке ? И правильн сделали! Таким реальо там - самое место. Пусть оголяются и пиатятся о полного удовлетворения! :) Ну или до понимания того, что даже бада - человек, а не самка тупая.
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13
sipezik 23 минуты назад
А чего в Грозном на фоне главной мечети не фоткаются? Похоже, нормально они понимают что делают. Сейчас слюну попускает до пола, глядишь и вылечится.
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6k
newegg Полчаса назад
По настоящему верующего человека такой ерундой оскорбить нельзя.
К убогим и юродивым на Руси всегда относились снисходительно.
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8k
Serjio 45 минут назад
Чемодан с наклейками

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8k
Serjio 46 минут назад
Чемодан с наклейками
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8k
Serjio 47 минут назад
Чемодан с наклейками
http://stm.in.ua/wp-content/uploads/2019/08/naklejka-na-chemodan-23454-400x299.jpg
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1k
Alexandr 47 минут назад
Баба по ходу дура конченая, но давайте ее судить за то что она дура а не зато что она попов оскорбила. Круче чем они себя сами заземлили по моему не кто не переплюнет.
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5k
Denis Cudreacov 49 минут назад
Не обращал бы никто внимания, они бы и не фоткались.
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1k
K_II_T 53 минуты назад
что-то на лбу прямо нереалистично

Ссылка youtu.be
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312
Вася Васильев Час назад
Ну какое лечение? Это можно только на органы распустить.
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6k
5 копеек Час назад
На мой взгляд, в переносном смысле, незрелые блогеры в основном и есть эксгибиционисты.
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32k
Юр21 2 часа назад
Тут дурка во спасение, совсем кукуха у бабы улетела...
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44k
Мойша 2 часа назад
А что такая дискриминация к остальным религиям? Почему все прутся к православным храмам? Почему игнорируют мечети и синагоги, а также католические церкви?
Толерантней надо быть, ширее охватывать конфессии.
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Черновик, а не баба
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4k
Трям 2 часа назад
Это хорошо, что таких на лечение отправляют. Но так же не помешало бы проверить состояние и всех тех, кто смотрит на подобных, а потом поднимает религиозно-фанатичную бучу, вглядываясь в фон картинки.
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