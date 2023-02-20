Эксгибиционистку-оскорбительницу направили на лечение

Московский суд вынес приговор обвиняемой в публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и чувства верующих. Вместо уголовной статьи ей прописали принудительное лечение в психиатрическом стационаре.
Суд постановил, что Полина Фейс, в реальности Моругина страдает от шизотипического личностного расстройства и не давала отчета своим действиям.
Тату-модель сделала обнаженное фото на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы еще в конце 2021 года. Свое "творчество" она выложила у себя в блоге, правда, через некоторое время удалила публикацию. Правда, это не спасло ее, поскольку в январе 2022 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело.
К слову, девушка была не единственной, кто за короткий срок успел "совершить публичные оголения" на фоне православных и не только религиозных мест. Примерно в то же время другая "модель" оголилась на камеру на фоне храма Василия Блаженного. Сложно представить, что это была эпидемия "психологического расстройства". Вероятно, что блогеры в попытке стать более популярными, решили устроить такой челендж, посчитав, что любые эмоции — это хорошо.
Источник:
- Стрелку из Пермского университета дали пожизненный срок
- Российский суд впервые вынес приговор поджигателю военкомата по террористической статье
- Осуждённому экс-владельцу ТЦ «Зимняя Вишня» изменили наказание
- Очередная блогерша засветила ягодицы на фоне храма и заработала статью
- Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве
Я к тому, что хорошо, что отправили полечится. Если дурь причина, то отойдет. без дури Если больная то полечат.
К убогим и юродивым на Руси всегда относились снисходительно.
http://stm.in.ua/wp-content/uploads/2019/08/naklejka-na-chemodan-23454-400x299.jpg
Толерантней надо быть, ширее охватывать конфессии.