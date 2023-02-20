Эксгибиционистку-оскорбительницу направили на лечение

К слову, девушка была не единственной, кто за короткий срок успел "совершить публичные оголения" на фоне православных и не только религиозных мест. Примерно в то же время другая "модель" оголилась на камеру на фоне храма Василия Блаженного. Сложно представить, что это была эпидемия "психологического расстройства". Вероятно, что блогеры в попытке стать более популярными, решили устроить такой челендж, посчитав, что любые эмоции — это хорошо.