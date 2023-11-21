Осуждённая на 13,5 лет экс-управляющая ТЦ «Зимняя вишня» отсидела в колонии 2 года и освободилась досрочно

Вот расшифровка одного из звонков в службу 112:

Автоответчик: Вы позвонили в службу сто двенадцать. Разговор записывается.

Денис Сидоров: Там ничего нельзя, мы сейчас сдохнем тут просто. Да мы сейчас сдохнем все здесь.

Оператор: Оператор сто двенадцать. Что у вас произошло?

Сидоров: Сколько у нас времени?! Мы сейчас все тут сдохнем! Понимаете?!

Оператор: Выехали пожарные.

Сидоров: Сколько времени пожарные будут ехать?

Оператор: Я не знаю сколько времени едут пожарные.

Сидоров: (на фоне телефонного разговора голос мужчины) Давайте выходить!

Оператор: Как можно скорее приедут.

Сидоров: Мы здесь сдохнем, ребят! Мы здесь сдохнем…