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Осуждённая на 13,5 лет экс-управляющая ТЦ «Зимняя вишня» отсидела в колонии 2 года и освободилась досрочно

Осуждённая на 13,5 лет экс-управляющая ТЦ «Зимняя вишня» отсидела в колонии 2 года и освободилась досрочно

Автор:
21 ноября 2023 14:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Кемерово   Надежда Судденок   зимняя вишня   освобождение   пожар   приговор   суд   торговый центр   
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Её и других руководителей торгового центра обвиняли в гибели 60 человек.

25 марта 2018 года в Кемерово случилась трагедия - пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда погибло 60 человек, 37 из них - дети. Также было более 450 потерпевших: обожжённых и надышавшихся дымом.

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Руководство ТЦ не обеспечило необходимые условия пожарной безопасности, а работники регионального МЧС не организовали проверку. Во время следствия выяснилось, что в центре проводили реконструкцию и не установили системы пожаротушения. Ну а «компетентные сотрудники» за взятку закрыли на это глаза. Всё это закончилось очень плохо: когда вспыхнул огонь, он стал стремительно расползаться по верхнему этажу, а остановить его было нечем. У людей просто не было шансов спастись.

Вот расшифровка одного из звонков в службу 112:

Автоответчик: Вы позвонили в службу сто двенадцать. Разговор записывается.

Денис Сидоров: Там ничего нельзя, мы сейчас сдохнем тут просто. Да мы сейчас сдохнем все здесь.

Оператор: Оператор сто двенадцать. Что у вас произошло?

Сидоров: Сколько у нас времени?! Мы сейчас все тут сдохнем! Понимаете?!

Оператор: Выехали пожарные.

Сидоров: Сколько времени пожарные будут ехать?

Оператор: Я не знаю сколько времени едут пожарные.

Сидоров: (на фоне телефонного разговора голос мужчины) Давайте выходить!

Оператор: Как можно скорее приедут.

Сидоров: Мы здесь сдохнем, ребят! Мы здесь сдохнем…

После пожара начались аресты и посадки. Сроки у всех были разные: от 5 до 14 лет колонии. Одним из основных виновников трагедии следствие объявило Надежду Судденок - управляющую «Зимней вишни», в сентябре 2021 года её приговорили к 13,5 годам на зоне. Она не отсидела и 2 лет и освободилась ещё в сентябре этого года.

Постановлением Мариинского городского суда Кемеровской области от 1 сентября, вступившим в законную силу 19 сентября 2023 года, Надежда Судденок освобождена от дальнейшего отбывания наказания, назначенного по приговору Заводского районного суда г. Кемерово от 30 сентября 2021 года, в связи с болезнью.

В связи с тем, что медицинский диагноз осуждённой входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осуждённых к лишению свободы, а состояние самой осуждённой значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

Что за болезнь - не сообщили. Об УДО Судденок не уведомили и потерпевших в том пожаре: как заявила их представитель, Анна Воронкина: «Они не были информированы даже об отправке осужденной в место отбывания наказания».

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Метки: Кемерово   Надежда Судденок   зимняя вишня   освобождение   пожар   приговор   суд   торговый центр   
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12  комментариев
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ScorpionDS 49 минут назад
Останется сидеть видимо только стрелочник, командир пожарного расчета, которые действовал по инструкции, но получил срок ...
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49k
Aleksandr 8 минут назад
Украл рубль-сядешь в тюрьму.
Украл миллиард-сядешь в кресло министра.
Так работает любая "демократия".
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1k
Илья 50 минут назад
Ну надеюсь родственники погибших исправят эту не справедливость от российского государства . На справедливость в этой стране надежды нет .
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August

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