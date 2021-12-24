Сколько стоит жизнь 60 жертв "Зимней вишни"?

Сам Вячеслав Вишневский, который является одним из совладельцев ТЦ свою вину не признал, а при объявлении в розыск, он попытался скрыться в Польше. Откуда был экстрадирован в Россию спустя год.

Сейчас он находится в следственном изоляторе города Кемерово и ждет нового заседания суда.