Сколько стоит жизнь 60 жертв "Зимней вишни"?

В этом году начались судебные заседания по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".
7 миллионов рублей - такова цена пожарной безопасности и взятки, которую получила глава местного госстройнадзора.
Сегодня суд Центрального района города Кемерово приговорил бывшую главу Госстройнадзора Кузбаса Танзилю Комкову к 18 годам лишения свободы и штрафу в 80 миллионов рублей.
Заместитель Комковой, Светлана Шенгерей получила 7 лет.
А сын бывшей главы Госстройнадзора Эдуард Комков - 10 лет колонии строго режима, штраф в размере 70 миллионов рублей и запрет на 8 лет управлять коммерческими организациями.
Еще один фигурант этого судебного разбирательства стал генеральный директор компании "ИСК Ресурс" Никита Чередниченко, который занимался реконструкцией здания торгового центра. Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима, штраф в размере 70,5 миллионов рублей, а также запрет на осуществление коммерческой деятельности на 11 лет.
Никто из подсудимых своей вины не признал.
Следствие утверждает, что совладелец "Зимней Вишни" Вячеслав Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей Комковой, ее сыну и Чередниченко.
В обмен на это бывшая глава Госстройнадзора Кузбаса не препятствовала реконструкции здания с нарушением норм пожарной безопасности. По проекту на каждом этаже должны были установлены автоматические системы пожаротушения.
Шенгерей обвинили в превышении служебных полномочий, она составила акт обследования выполненных работ, в котором была ложная информация.
Ранее состоялся первый суд по делу пожаре ТЦ "Зимняя Вишня", на котором приговоры от пяти до четырнадцати лет получили гендиректор ООО "Зимняя Вишня" Надежда Судденок, технический директор компании собственника ТРЦ Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова, руководитель и сотрудник компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, охранник ТРЦ Сергей Антюшин, начальник караула пожарной части Сергей Генин и начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин.
Последние обвиняются в том, что из-за неслаженной работы спасателей не удалось допустить меньшего количества жертв пожара.
Сам Вячеслав Вишневский, который является одним из совладельцев ТЦ свою вину не признал, а при объявлении в розыск, он попытался скрыться в Польше. Откуда был экстрадирован в Россию спустя год.
Сейчас он находится в следственном изоляторе города Кемерово и ждет нового заседания суда.
Это только первые судебные заседания, Центральный суд Кемерово планирует провести 4 судебных заседаний по делу о трагедии "Зимней вишни". Считаете ли вы приговоры фигурантам справедливыми?
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