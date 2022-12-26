Как делали стеклянные ёлочные украшения до 60-х гг

В послевоенное время, когда страна восстанавливала экономику и отстраивала промышленные предприятия, появление множества стекольных производств и сгруппировавшихся вокруг них специализированных артелей создало благоприятные условия для производства большого количества стеклянных елочных украшений.

Трубочки, меха и горелки

Основой для изготовления новогодних игрушек были трубочки из тонкого прозрачного стекла, которое легко размягчалось в пламени горелки. Для изготовления шаров подходили трубочки диаметром 15-30 мм, для бус - диаметром 8 -10 мм.

Производственное оборудование, которым оснащались вплоть до 50-х гг. предприятия, изготавливающие елочные игрушки, представляло собой стол, на котором устанавливалась горелка, соединенная трубками с мехами. Рабочий нажимал ногой на педаль, приводил в действия меха, которые по трубке подавали воздух к горелке - это если вкратце, как выглядело оборудование того времени.

С помощью горелки разогревали стеклянную трубочку с одного конца и вытягивали его в длинный "хвостик" - примерно так, как советские дети тянули жвачку, удерживая зубами основную массу резинки, а рукой вытягивая ее до длинной тонкой нити.

Затем тоже самое проделывали с другого конца трубочки. В итоге в руках у мастера оставалась округлая колбочка (ее еще называли "пулькой") с двумя длинными "хвостиками" - это и была заготовка для будущей елочной игрушки. Выдувка украшений была самым ответственным моментом во всем процессе, причем делалось это как вручную (т.е. легкими), так и механизированным способом.