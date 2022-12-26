Как делали стеклянные ёлочные украшения до 60-х гг

Несмотря на то, что промышленное производство новогодних украшений из стекла началось еще в 30-е годы, довольно долгое время на советских елках преобладали игрушки из ваты, папье-маше и картона.
В послевоенное время, когда страна восстанавливала экономику и отстраивала промышленные предприятия, появление множества стекольных производств и сгруппировавшихся вокруг них специализированных артелей создало благоприятные условия для производства большого количества стеклянных елочных украшений.
Трубочки, меха и горелки
Основой для изготовления новогодних игрушек были трубочки из тонкого прозрачного стекла, которое легко размягчалось в пламени горелки. Для изготовления шаров подходили трубочки диаметром 15-30 мм, для бус - диаметром 8 -10 мм.
Производственное оборудование, которым оснащались вплоть до 50-х гг. предприятия, изготавливающие елочные игрушки, представляло собой стол, на котором устанавливалась горелка, соединенная трубками с мехами. Рабочий нажимал ногой на педаль, приводил в действия меха, которые по трубке подавали воздух к горелке - это если вкратце, как выглядело оборудование того времени.
С помощью горелки разогревали стеклянную трубочку с одного конца и вытягивали его в длинный "хвостик" - примерно так, как советские дети тянули жвачку, удерживая зубами основную массу резинки, а рукой вытягивая ее до длинной тонкой нити.
Затем тоже самое проделывали с другого конца трубочки. В итоге в руках у мастера оставалась округлая колбочка (ее еще называли "пулькой") с двумя длинными "хвостиками" - это и была заготовка для будущей елочной игрушки. Выдувка украшений была самым ответственным моментом во всем процессе, причем делалось это как вручную (т.е. легкими), так и механизированным способом.
Ручное производство
Выдувка без использования форм требовала высокого мастерства от работника стекольного производства. У заготовки сначала отпаивали один "хвостик", затем ее нагревали до некоторого размягчения стекла, и через второй "хвостик" начинали силой собственных легких выдувать шар, одновременно вращая его по кругу.
Таким образом выдувались как круглые, так и конусообразные игрушки, стеклянные бусы и некоторые другие виды украшений такой же простой формы. Готовый шар помещали на стол, накрытый асбестовым листом и после того, как стекло остывало, игрушку по шаблону проверяли, к какому типу она относится - всего существовало 6 типоразмеров шаров.
Механизированное производство
Уже в 40-е годы осуществлялся постепенный переход от ручного труда к механизированному. Выдувка шаров с помощью форм позволяла ускорить производственный процесс и увеличить количество и ассортимент готовой продукции.
В работе использовались либо медные, либо керамические формы с разным рельефом. Благодаря этому можно было делать не только шары разных размеров, но и фигурки животных, птиц, людей, сказочных персонажей и т.д.
Стеклянную заготовку с отпаянным одним "хвостиком" разогревали, немного расширяли воздухом и закладывали в одну половинку формы, накрывая ее сверху другой половинкой. Механическим путем в форму подавали воздух, отпаивали второй "хвостик" и остужали готовую игрушку.
Интересен тот факт, что в маленьких артелях процесс выдувки в формах часто происходил тоже вручную, т.е. без использования техники. Заготовку помещали в форму и надували шар силой легких - это требовало расторопности и высокого уровня мастерства, т.к. стекло быстро остывало или расширялось неравномерно, а из-за закрытой формы этот нюанс оставался незамеченным.
Серебрение елочных игрушек
После отбраковки готовой продукции ее направляли на отделку, и первым этапом в этом процессе было серебрение, которое тоже чаще всего делали ручным способом, хотя для некоторых мелких изделий вроде бус применяли и насосы.
Основное оборудование цеха серебрения составляли две большие бутыли, в которых находились растворы, вступающие друг с другом в реакцию и дающие серебристую пленку на стекле. Из каждой бутыли через трубки в подставленную игрушку подавался раствор, который тонким слоем оседал на внутренней поверхности украшения.
Через определенное время эта жидкость сливалась из игрушки, и изделие отправлялось в специальную комнату для сушки. После того, как высушенные украшения еще раз подвергали отбраковке, их отправляли на окончательную отделку.
Большинство советских елочных игрушек имеет блестящую внешнюю поверхность. Это достигалось нанесением слоем нитролака, который часто смешивали с растворенными в спирте красителями - для подцветки стекла. Игрушку раскрашивали из пульверизатора, аэрографа или просто методом окунания в красящий раствор.
Затем готовые изделия отправляли на производственный стол, где у них отрезали "хвостик", надевали на оставшуюся часть жестяной колпачок и продевали в него петельку.
Матовая пленка на поверхности игрушки
Блестящие елочные игрушки обычно составляли бОльшую часть готовой продукции, но всегда находились и поклонники матовых поверхностей, поэтому часть игрушек покрывалась специальным составом, который не имел глянца.
Как правило, для этих целей в раствор нитролака и канифоли добавлялись цинковые белила, которые и устраняли прозрачность поверхностной пленки, придавая ей матовый вид.
Поверх пленки (как матовой, так и глянцевой) наносились заключительные декоративные штрихи - прорисовывались детали, через трафарет или штампом пропечатывались узоры и орнаменты.
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