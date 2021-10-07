Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды

Тем звездам, которые сейчас стоят на верхушках кремлевских башен, исполнилось уже восемьдесят лет, но они выглядят как новые, потому что регулярно проходят «профилактику» и постоянно под наблюдением.
Многие слышали, что эти звезды «рубиновые». Наверное, никто не поверит, что они сделаны из настоящих рубинов, но иногда считают, что они из синтетических рубинов, которые вставляли в советские украшения (и сейчас вставляют тоже).
На самом деле, трехметровые и весящие по тонне каждая, кремлевские звезды сложены из трехслойных стеклянных пластин, скрепленных соединительными элементами из титана.
Пластин таких в каждой звезде 110 штук разного размера и формы, и только верхний слой этих пластин может называться «рубиновым стеклом».
Но это все равно условно рубиновое стекло, хотя его цвет действительно именно рубиновый, то есть насыщенно красный с пурпурно-малиновым оттенком.
Изначально рубиновым называли ярко-красные и малиново-красные оттенки стекла, получаемые по сложной технологии и с добавлением коллоидного золота (раствора золотой фольги в смеси концентрированных кислот, так называемой «царской водке»). Метод известен с поздней античности (если верить датировкам некоторых сохранившихся изделий), но получение красного стекла всегда было сложным и ненадежным делом, бывало, что технология «забывалась» на долгое время, и потом изобреталась снова.
Например, в России метод получения такого стекла заново был разработан Ломоносовым, который знал о существовании «золотого варения стекла», но был вынужден самостоятельно искать способ воссоздать секретную технологию.
Предметы из "золотого" рубинового стекла, принадлежащие царской семье. Произведены в1840-е годах, сейчас в коллекции Исторического музея.
В 19-м веке нашли и другие варианты получения рубинового стекла, например, вместо золота использовали кристаллическую медь с добавлением олова, а сейчас чаще всего делают красное стекло на основе соединений селена.
Красное стекло для кремлевских звезд как раз и было изготовлено с применением селена, а не золота, поскольку посчитали, что так будет надежнее в плане устойчивости стекла к нагреву. Ведь звезды постоянно подсвечены изнутри мощной лампой, даже днем, чтобы звезды не выглядели темными (но днем мощность освещения меньше).
Кремлевские лампы внутри звезд оснащены двойной спиралью и аварийным питанием, чтобы свет не погас в случае аварии. Работу ламп внутри звезд ежедневно проверяют (и стоят контрольные датчики, которые сообщают о поломках), сама лампа оснащена вентилятором для охлаждения, но стекло звезды все равно греется.
Из-за того, что внутри кремлевских звезд находится источник света, стекло для звезд пришлось делать многослойным. Потому что звезда полностью из рубинового стекла не выглядела светящейся, слишком сильно и явно просвечивала лампа, будто сквозь красный абажур (так показали эксперименты при создании этих звезд в конце 1930-х годов).
Первый вариант кремлевских звезд был из позолоченного металла с россыпью уральских самоцветов, но эти звезды быстро потускнели
Чтобы свет внутреннего источника мягко распределялся по всему объему звезды, и звезда будто бы горела сама по себе, изнутри рубиновое стекло покрыто слоем молочного или опалового стекла, почти непрозрачного и хорошо рассеивающего свет.
А между молочным внутренним стеклом и рубиновым наружным есть еще слой прозрачного хрусталя, потому что опять же эксперименты показали, что этот сэндвич выглядит красивее, когда красное и молочное стекло отстоят друг от друга на небольшом расстоянии.
То есть каждый стеклянный сегмент звезды представляет собой трехслойную панель, рубиново-прозрачно-молочную, благодаря этому составу мы снизу видим светящиеся всем своим объемом красные звезды, а не лампы под красными абажурами.
Работа звезд находится под круглосуточным контролем, где отслеживается работа ламп и охлаждения, и в случае поломки оборудования (когда звезда светится за счет резервной системы), его сразу же чинят. А раз в несколько лет звезды еще и моют.
Мойка звезды. Чтобы снизить ветровую нагрузку, звезды сделали подвижными на шарнире, так что в сильный ветер звезды поворачиваются к нему ребром.
Говорят, за все время работы кремлевские звезды гасли лишь дважды – во время войны, и когда Михалков снимал своего «Сибирского цирюльника», по его просьбе на небольшое время звезды погасили, чтобы их свет не мелькал в кадре.
Источник:
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