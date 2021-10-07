Из чего сделаны рубиновые кремлевские звезды

На самом деле, трехметровые и весящие по тонне каждая, кремлевские звезды сложены из трехслойных стеклянных пластин, скрепленных соединительными элементами из титана.

Пластин таких в каждой звезде 110 штук разного размера и формы, и только верхний слой этих пластин может называться «рубиновым стеклом».



Но это все равно условно рубиновое стекло, хотя его цвет действительно именно рубиновый, то есть насыщенно красный с пурпурно-малиновым оттенком.