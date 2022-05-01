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Как производят стекловату и зачем в ней стекло?

Как производят стекловату и зачем в ней стекло?

Автор:
01 мая 2022 09:42
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   как это сделано   познавательно   стекловата   факты   фото   
453
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Стекловата ― строительный материал, который используют для утепления и звукоизоляции помещений. Ее ценят за практичность, удобство в применении и низкую стоимость.

Из названия материла нетрудно догадаться, что в составе имеется стекло. Но для чего нужно добавлять стекло в вату и какую роль оно несёт?


Как производится стекловолокно?

Материал относится к одному из видов минеральной ваты. В его производстве используют песок, соду, доломит, этибор, известняк. Все составляющие в определённых пропорциях отправляются в специальную печь, температура в которой достигает 1400 °C.

Там сырье расплавляется. Его начинают выдувать при помощи пара и центрифуги. Стекло выходит из оборудования тончайшими прочными нитями и сразу обрабатывается полимерным клеем.

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После обработки волокна отправляют на конвейер, где их выравнивают. В процессе нити укладываются слоями, создавая полотно. Дальше следует термообработка материала при температуре 250 С. В результате между нитями образуются полимерные связи, от чего они становятся такими крепкими, приобретают светло-коричневый цвет.

Материал полностью охлаждается, затем его заворачивают в рулон. Благодаря воздуху внутри он остается упругим и может быть сжат в шесть раз, не теряя свойств.


Для чего же стекло?

Из процесса производства понятно, что материал не содержит стекло, а сам является им. Для его изготовления применяются такие же компоненты. Стекловата состоит из мельчайших волокон, их толщина не превышает 15-ти микрон. Они склеиваются полимером таким образом, что внутри остается воздушная прослойка.

Это делает материал таким упругим. Для перевозки его спрессовывают. При распаковке он легко наполнятся воздухом, возвращаясь в прежнее состояние.

Без защитной одежды стекловату лучше не трогать. Она легко крошится и может попасть под кожу, вызвать раздражение. При работе со стекловатой всегда надевают защитное оборудование.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   как это сделано   познавательно   стекловата   факты   фото   
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7  комментариев
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87k
Броненосец Потелкам 47 минут назад
чесался три дня
ашопаделать
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11k
Джон Уик Полчаса назад
В моём солнечной советском детстве настрадался я от этого строй материала не раз пока не осознал на своей коже весь неприятный эффект от соприкосновения и сближения с ним.
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10k
Alex Djeff Полчаса назад
Из последнего предложения, не знал, что оборудование можно надеть.
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2k
PbIBOK Полчаса назад
Вот она!!! Стекловата...
Ссылка youtu.be
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5k
CruelAsm 41 минуту назад
Краткое изложение:
Май гад! В стекловате есть стекло! Внезапно! Как оно там оказалось? Кто допустил?!
Стоп, добавляют? Специально? Заговор?!
Подождите-подождите. Стекло-вату _делают_ из стекла? Так надо?
Понятно. Нас опять... просветили. Расходимся. Не забываем про защитное оборудование.
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1k
rudenkov 41 минуту назад
У нас на работе крановщик упал с крана и приземлился в стекловату. Разбился? Нет, зачесался до смерти.
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