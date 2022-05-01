Как производят стекловату и зачем в ней стекло?

Стекловата ― строительный материал, который используют для утепления и звукоизоляции помещений. Ее ценят за практичность, удобство в применении и низкую стоимость.
Из названия материла нетрудно догадаться, что в составе имеется стекло. Но для чего нужно добавлять стекло в вату и какую роль оно несёт?
Как производится стекловолокно?
Материал относится к одному из видов минеральной ваты. В его производстве используют песок, соду, доломит, этибор, известняк. Все составляющие в определённых пропорциях отправляются в специальную печь, температура в которой достигает 1400 °C.
Там сырье расплавляется. Его начинают выдувать при помощи пара и центрифуги. Стекло выходит из оборудования тончайшими прочными нитями и сразу обрабатывается полимерным клеем.
После обработки волокна отправляют на конвейер, где их выравнивают. В процессе нити укладываются слоями, создавая полотно. Дальше следует термообработка материала при температуре 250 С. В результате между нитями образуются полимерные связи, от чего они становятся такими крепкими, приобретают светло-коричневый цвет.
Материал полностью охлаждается, затем его заворачивают в рулон. Благодаря воздуху внутри он остается упругим и может быть сжат в шесть раз, не теряя свойств.
Для чего же стекло?
Из процесса производства понятно, что материал не содержит стекло, а сам является им. Для его изготовления применяются такие же компоненты. Стекловата состоит из мельчайших волокон, их толщина не превышает 15-ти микрон. Они склеиваются полимером таким образом, что внутри остается воздушная прослойка.
Это делает материал таким упругим. Для перевозки его спрессовывают. При распаковке он легко наполнятся воздухом, возвращаясь в прежнее состояние.
Без защитной одежды стекловату лучше не трогать. Она легко крошится и может попасть под кожу, вызвать раздражение. При работе со стекловатой всегда надевают защитное оборудование.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ашопаделать
Май гад! В стекловате есть стекло! Внезапно! Как оно там оказалось? Кто допустил?!
Стоп, добавляют? Специально? Заговор?!
Подождите-подождите. Стекло-вату _делают_ из стекла? Так надо?
Понятно. Нас опять... просветили. Расходимся. Не забываем про защитное оборудование.