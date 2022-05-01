Как производят стекловату и зачем в ней стекло?

Из названия материла нетрудно догадаться, что в составе имеется стекло. Но для чего нужно добавлять стекло в вату и какую роль оно несёт?

Как производится стекловолокно?

Материал относится к одному из видов минеральной ваты. В его производстве используют песок, соду, доломит, этибор, известняк. Все составляющие в определённых пропорциях отправляются в специальную печь, температура в которой достигает 1400 °C.

Там сырье расплавляется. Его начинают выдувать при помощи пара и центрифуги. Стекло выходит из оборудования тончайшими прочными нитями и сразу обрабатывается полимерным клеем.