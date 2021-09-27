Как делают пиво

Изготовление пива начинается с того, что базовый солод смешивают с солодами, имеющими необходимую прожарку. Так получают солодовую засыпь. Далее зерна надо раздробить и залить горячей водой, чтобы получилась смесь под названием затор. Полученную смесь настаивают при определенных температурах, чтобы имеющиеся в солоде ферменты могли выработать простые сахара. Именно они и будут затем питать дрожжи. На данном этапе еще не производятся ни варка, ни кипячение.

Следующий этап – фильтрация. Полученную жидкость нужно отделить от зерен. Сусло отправляется в варочный чан, причем для этого используется насос. И уже в чане его кипятят. Продолжительность варки определяют исходя из того, какого сорта готовится пиво. Светлые сорта традиционно кипятят меньше, а темные – дольше. После закипания в сусло добавляют хмель. Если это предполагается используемой рецептурой, его добавляют не единожды. Чем больше – тем более насыщенными получатся аромат и вкус.

Еще одна функция варки – стерилизация. Прежде чем будут добавлены дрожжи, сусло должно быть продезинфицировано. Когда варка окончена, полученный напиток отделяют от примесей. Для этого его перекачивают в специальный сосуд, который называют гидроциклон или вирпул. В нем пиво благодаря насосу разгоняется и получается воронка – в ней и скапливается ненужная взвесь.

Следующий шаг – охлаждение пива. Только после этого в него можно будет добавить дрожжи и запустить главный процесс – брожение. Как долго оно будет происходить, тоже зависит от сорта пива. Брожение может осуществляться как при низких (низовое), так и при высоких (верховое) температурах. Для разных видов брожения применяют разные дрожжи.

Для низового – лагерные. Данным путем изготавливают самое обычное пиво, которое можно найти в любом магазине. Верховое брожение происходит с участием элевых дрожжей. Подобное пиво имеет богатый аромат и насыщенный вкус. Это т.н. крафтовое пиво, которое варят на небольших частных производствах и домашних пивоварнях.

По желанию к напитку можно добавить различные дополнительные ингредиенты, которые придадут ему тот или иной вкус. Их включение может происходить почти на любой стадии изготовления: при варке, брожении или даже позже. И, наконец, завершается все процессом выдержки пива, когда оно созревает. Темные сорта, а также крепкое пиво выдерживают