Как в середине лета якуты празднуют Новый год

Но с наступлением якутского нового года все до неузнаваемости меняется. Практически все якуты вспоминают, что они практикующие язычники, меняют джинсы на национальные костюмы и устремляются на празднование.

Испокон веков в этот день якуты собираются в определенном месте, чтобы увидеть родных после долгой и суровой зимы. Якутия - это самый холодный регион России, зимой здесь обычно минус 50, и чтобы выжить, приходится много работать. Лишь с наступлением лета можно ненадолго передохнуть и порадоваться жизни.