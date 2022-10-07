Безликий зелёный Чарли

Всякие истории про снежных людей, вампиров и прочих чупакабр в действительности оказываются шуткой или фейком. Но бывают и исключения
Американскую детвору в середине прошлого века пугали зеленым человеком: не будешь слушаться, он придет, заберет и слопает тебя. Но эта дурацкая на первый взгляд легенда имеет под собой реальную основу.
Рэймонд Робинсон из Пенсильвании – вполне реальный человек. Ребенок появился на свет в 1910 году нормальным, рос и развивался как все малыши. Пошел в школу, радовался обычным вещам. Но все изменилось 9 лет спустя.
Город Коппель, где жил мальчик, был небольшим, но вполне благоустроенным. И как-то, гуляя по окрестностям с приятелем, Рэй задумался над тем, что неплохо было бы посмотреть как устроены птичьи гнезда. А пернатых в округе было очень много. Он выбрал для изучения ветлу и смело стал взбираться на дерево. Но тут нога юного естествоиспытателя соскользнула, и он автоматически ухватился за провод троллейбусной линии. Удар, боль и небытие.
За любопытство и беспечность юному натуралисту пришлось дорого заплатить: мальчик лишился глаз, носа, части уха, руки. Лицо напоминало изрытую кратерами лунную поверхность и выглядело ужасающе. Ни о какой пластике в тот период времени речи не шло. Жив остался – и благодари судьбу. Тем более что за год на том же месте уже погиб такой же любопытный парнишка.
Понятно, что о школе пришлось забыть. Родители, всячески поддерживавшие сына, настояли на получении специальности, которая прокормила бы Рэя в будущем. Мальчик научился делать кожаные изделия – ремни, бумажники. На них появился спрос, и деньги стали хорошим подспорьем для небогатой семьи.
Понятно, что из-за отталкивающей внешности парень комплексовал и не выходил на улицу в дневные часы. Но потом стал совершать близкие, а впоследствии и более дальние прогулки по окрестностям. Аккуратно простукивая тростью для слепых дорогу, мужчина в оливковом пиджаке стал своего рода местной достопримечательностью.
Во время вечерних прогулов тусклый фонарный свет, падающий на кожу, придавал ей какой-то потусторонний зеленоватый отлив. Так родилась легенда о зеленом человеке. Местные прозвали его Чарли без лица. Слава о нем разнеслась по всей стране, и люди специально ехали сюда, чтобы увидеть зеленого безликого. Конечно, основная часть относилась к калеке дружелюбно, но случались и злые насмешки.
Постепенно Чарли без лица старел и все меньше появлялся на улице. Но популярности образа это не мешало. Последние годы Робинсон провел в доме престарелых и тихо скончался в 1985 на 75 году жизни.
Историю о зеленом человеке взялась экранизировать режиссер Тиша Йорк. Но премьеру картины, в которой помимо актеров участвовали и обычные люди, лично знавшие Рэя, отменили сначала по техническим причинам, а потом из-за пандемии. Но в любом случае этот человек уже вошел в историю. И как ожившая городская легенда, и как пример стойкости и несломленности духа. Ведь Рэй не озлобился после трагической случайности, не полез в бутылку, не наложил на себя руки, а прожил свою жизнь настолько достойно, насколько не проживают ее сейчас здоровые люди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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