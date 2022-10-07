Безликий зелёный Чарли

Американскую детвору в середине прошлого века пугали зеленым человеком: не будешь слушаться, он придет, заберет и слопает тебя. Но эта дурацкая на первый взгляд легенда имеет под собой реальную основу.

Рэймонд Робинсон из Пенсильвании – вполне реальный человек. Ребенок появился на свет в 1910 году нормальным, рос и развивался как все малыши. Пошел в школу, радовался обычным вещам. Но все изменилось 9 лет спустя.