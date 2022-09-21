Велосипедист не заметил кабель и отправился в незапланированный полёт

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В Мексике велосипедист не заметил на своём пути кабель и отправился в незапланированный полёт. Моменты короткого полёта и последующего болезненного приземления попали на видео.
Молодой человек, прокладывающий в начале сентября свой маршрут на велосипеде по густонаселённому району Санта Элена Алькальде (город Гвадалахара, штат Халиско, Мексика) пережил незапланированный полёт, закончившийся болезненным приземлением на проезжей части.
Любитель велопрогулок наехал на лежащий возле обочины дороги кабель, зацепившийся за колесо велосипеда, в результате чего получил травму.
Любитель велопрогулок наехал на лежащий возле обочины дороги кабель, зацепившийся за колесо велосипеда, в результате чего получил травму.
Примечательно, что очевидцы происшествия не остановились, чтобы помочь угодившему в неприятную ситуацию участнику дорожного движения.
Представители местной власти, увидевшие драматичный сюжет в сети, пообещали отреагировать на аварийную ситуацию, из-за которой пострадал велосипедист.
Представители местной власти, увидевшие драматичный сюжет в сети, пообещали отреагировать на аварийную ситуацию, из-за которой пострадал велосипедист.
Источник:
АНТИФИШКИ
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