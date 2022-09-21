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Велосипедист не заметил кабель и отправился в незапланированный полёт

Велосипедист не заметил кабель и отправился в незапланированный полёт

Автор:
21 сентября 2022 08:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Велосипедист   в мире   велосипед   видео   люди   мексика   происшествие   фейл   
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В Мексике велосипедист не заметил на своём пути кабель и отправился в незапланированный полёт. Моменты короткого полёта и последующего болезненного приземления попали на видео.

Источник:

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Метки: Велосипедист   в мире   велосипед   видео   люди   мексика   происшествие   фейл   
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2  комментария
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71k
Viktor 41 минуту назад
Понакидали кабелей - мексиканским велосипедистам и не проехать!
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Игорь 37 минут назад
Так можно и шею свернуть
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