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Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку

Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку

Автор:
29 сентября 2022 08:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   в мире   видео   люди   падение   происшествие   экскаватор   экскаваторщик   
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Демонтаж моста закончился падением экскаватора в водоём. Один из рабочих запечатлел момент происшествия.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   в мире   видео   люди   падение   происшествие   экскаватор   экскаваторщик   
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Колька Валеркин сын Час назад
Я так понимаю, что руководили эти)))
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vasilykopkov Полчаса назад
"Если разом осушить бутылку с пометкой «яд», то рано или поздно, почти наверняка, почувствуешь легкое недомогание. "
Л.Кэролл "Алиса в стране чудес"

А если старательно пилить сук, на котором сидишь, то есть некоторая вероятность...
Ну вы поняли...
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