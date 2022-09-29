Рабочий снял зрелищное падение экскаватора в реку

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Демонтаж моста закончился падением экскаватора в водоём. Один из рабочих запечатлел момент происшествия.
Снос моста, проложенного между двумя берегами бурной реки, в районе города Музаффарнагара (штат Уттар-Прадеш, Индия), пошёл явно не по запланированному сценарию.
Очевидец операции по сносу моста запечатлел, как строительная техника, стоявшая на полуразрушенной переправе, оказалась под водой.
Очевидец операции по сносу моста запечатлел, как строительная техника, стоявшая на полуразрушенной переправе, оказалась под водой.
К счастью, экскаваторщик остался цел. После незапланированных водных процедур он смог самостоятельно выбраться на сушу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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