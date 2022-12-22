Капюшон подвёл: нелегалы претворились углём, чтобы попасть в Россию, но засветились

Двое нелегалов забрались в поезд, гружёный углём. Состав следовал по маршруту Омск-Челябинск. Мужчины надели тёмные одежды и решили, что на фоне угля их не будет видно.
Двое мужчин решили попасть в Россию нелегально, претворившись углём. Они запрыгнули в вагон товарного поезда, который следовал по маршруту Омск-Челябинск. Состав проходил через Петропавловск, где "угольки" в него и залезли. Всё прошло бы хорошо, но камеры засняли людей в товарном вагоне. Один из них сливается с углём, а вот второй зачем-то надел белый капюшон.
Их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщает BAZA. Теперь им грозит по шесть лет лишения свободы.
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- Братан, знаешь что такое "западло" ?
- Нет.
- Сари : ...
А у Покемонки с русским бяда ...
Омск покинуть невозможно.
То есть, Омск не Россия?
Смотрите карту, учите географию.