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Капюшон подвёл: нелегалы претворились углём, чтобы попасть в Россию, но засветились

Капюшон подвёл: нелегалы претворились углём, чтобы попасть в Россию, но засветились

Автор:
22 декабря 2022 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Петропавловск   Юмор   интересное   нелегалы   поезд   уголь   фото   
2396
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Двое нелегалов забрались в поезд, гружёный углём. Состав следовал по маршруту Омск-Челябинск. Мужчины надели тёмные одежды и решили, что на фоне угля их не будет видно.

Двое мужчин решили попасть в Россию нелегально, претворившись углём. Они запрыгнули в вагон товарного поезда, который следовал по маршруту Омск-Челябинск. Состав проходил через Петропавловск, где "угольки" в него и залезли. Всё прошло бы хорошо, но камеры засняли людей в товарном вагоне. Один из них сливается с углём, а вот второй зачем-то надел белый капюшон.

Их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщает BAZA. Теперь им грозит по шесть лет лишения свободы.

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Метки: Петропавловск   Юмор   интересное   нелегалы   поезд   уголь   фото   
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11  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
"Претворились"-это как? Покемонка, и у тебя с грамматикой беда?
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Как никак но в Россию то они попали. Только содержать их шесть лет не мало денег нужно.
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1k
vijilante 53 минуты назад
Когда они подъехали к таможне,один говорит другому :
- Братан, знаешь что такое "западло" ?
- Нет.
- Сари : ...
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40k
jonnyD 56 минут назад
Притворяясь - претворились ...Их чаяния не претворились в жизнь - их поймали откиздили и обоссали . Как то таг...
А у Покемонки с русским бяда ...
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216
zolotoman Час назад
ПрИИИИИИИИИИИИИтвориться!!!!!!!!!!!! Афтар как так?????????????????
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10k
zlopisec Час назад
Ну так получилось же.... Лет на 6 попали....
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473
Feto13 Час назад
Не тот поезд выбрали.
Омск покинуть невозможно.
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4k
Горожанин Час назад
Закрывайте скорее запоры, перемычки. А то сейчас и либеральное отребье обратно поплывет. У этого отребья официально - где тепло ж.о.п.е, там и родина.
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17k
Александр Час назад
Маршрут Омск-Челябинск. Пытались попасть в Россию. Сели в Омске, чтобы попасть в Челябинск.
То есть, Омск не Россия?
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PokemonKa
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