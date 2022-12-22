Капюшон подвёл: нелегалы претворились углём, чтобы попасть в Россию, но засветились

Двое мужчин решили попасть в Россию нелегально, претворившись углём. Они запрыгнули в вагон товарного поезда, который следовал по маршруту Омск-Челябинск. Состав проходил через Петропавловск, где "угольки" в него и залезли. Всё прошло бы хорошо, но камеры засняли людей в товарном вагоне. Один из них сливается с углём, а вот второй зачем-то надел белый капюшон.